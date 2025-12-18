Droit d'auteur et IA générative : deux décisions contradictoires rendues en Europe

Lorsqu'un modèle d'IA s'entraîne sur des œuvres protégées par le droit d'auteur, les reproduit-il illégalement ?

DELSOL Avocats is an entrepreneurial firm dedicated to entrepreneurs and businesses. Attentive to the needs of economic players, we provide a genuine business strategy beyond legal and judicial advice. Our cross-practice and sector-specific expertise allow us to deliver tailored assistance for transactions in France, Belgium and abroad.

Article Insights

Stéphane Perrin’s articles from Delsol Avocats are most popular: within Intellectual Property topic(s)

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union Delsol Avocats are most popular: within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Wealth Management and Privacy topic(s)

Lorsqu'un modèle d'IA s'entraîne sur des œuvres protégées par le droit d'auteur, les reproduit-il illégalement ?

A quelques jours d'intervalle, deux juridictions européennes ont rendu des décisions diamétralement opposées sur cette question.

A Londres, dans l'affaire Getty Images v. Stability AI du 4 novembre 2025, la High Court a considéré que l'utilisation d'images protégées pour entraîner un modèle d'IA ne constituait pas une reproduction soumise à l'autorisation préalable des auteurs ou de leurs ayants droit. Selon cette approche, cet entraînement relève d'un traitement technique et non d'une exploitation économique des œuvres, dès lors qu'aucune image identifiable n'est restituée par l'IA auprès de l'utilisateur.

A Munich, c'est la position inverse qui a été adoptée : Dans l'affaire GEMA v. OpenAI du 11 novembre 2025, le Tribunal régional a estimé que l'utilisation d'œuvres protégées pour l'entraînement d'un modèle d'IA constitue bien une reproduction soumise à l'autorisation préalable des auteurs ou de leurs ayants droit.

Il convient de souligner que la Cour de Justice de l'Union Européenne va devoir trancher une question préjudicielle déposée en avril 2025 au sujet de la violation du droit d'auteur pas les modèles d'IA. Son analyse pourrait permettre une harmonisation des règles au sein de l'UE.

High Court of England, 4 novembre 2025, Getty Images v. Stability AI

Tribunal régional de Munich, 11 novembre 2025, GEMA v. OpenAI

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.