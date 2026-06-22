Publicité : Jusqu'où peut aller le greenwashing ? (épisode 3) (Video)

- within Employment and HR, Environment and Intellectual Property topic(s)
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Le greenwashing désigne l'usage abusif d'arguments écologiques dans une communication commerciale. Depuis la loi AGEC du 10 février 2020 et la loi Climat et Résilience de 2021, la réglementation française interdit explicitement certaines mentions générales apposées sur les produits ou emballages sans justification vérifiable.
L'analyse du slogan "les premiers sacs poubelles 100% recyclables et zéro impact sur la planète" a identifié trois niveaux de risque distincts. Le premier, déjà évoqué, tient à l'expression "les premiers" et à la dimension comparative. Le deuxième concerne le "100% recyclable" : cette mention est admissible à condition que l'entreprise puisse prouver que la totalité du produit est effectivement recyclable, y compris ses composants minoritaires. En l'espèce, le client avait réuni les éléments techniques nécessaires et ce point a pu être conservé. Le troisième est sans appel : la mention "zéro impact sur la planète" constitue une allégation environnementale générale interdite par la loi AGEC, qu'aucune justification technique ne peut rendre licite.
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