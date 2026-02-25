ARTICLE
25 February 2026

Droit de rétractation : le gros changement en 2026 (Video)

HA
Haas Avocats

Contributor

France Consumer Protection
Haas Avocats
L'ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs impose aux professionnels du commerce électronique de mettre en place une nouvelle fonctionnalité permettant aux consommateurs d'exercer leur droit de rétractation directement depuis leurs interfaces en ligne.

Ces nouvelles obligations s'appliquent à tous les contrats de consommation conclus à distance et entreront en vigueur le 19 juin 2026, obligeant les entreprises à adapter leurs interfaces et leurs conditions générales de vente.

Tout manquement à cette obligation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Haas Avocats
