Quand Une Cyberattaque Provoque Une Catastrophe Écologique (Et Juridique) (Video)

250 à 300 entreprises en France sont si essentielles que leur identité est classée secrète. On les appelle les Opérateurs d'Importance Vitale (OIV). Aujourd'hui, une simple ligne de code peut provoquer une pollution...

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250 à 300 entreprises en France sont si essentielles que leur identité est classée secrète. On les appelle les Opérateurs d'Importance Vitale (OIV). Aujourd'hui, une simple ligne de code peut provoquer une pollution, un black-out ou une crise sanitaire. Et pour la justice, une pollution numérique reste une pollution.

Dans cet épisode, on analyse avec le cabinet Haas Avocats la collision entre menaces cyber et risques environnementaux :

→ Les OIV : qui sont ces acteurs invisibles répartis dans 12 secteurs vitaux (énergie, eau, santé, transport, finance…)

→ L'effet domino : cyberattaque → défaillance d'infrastructure → dommage réel → tempête juridique

→ Scénario concret : une usine de traitement des eaux piratée, l'algorithme du chlore neutralisé, rivière polluée en 8 heures

→ 4 fronts juridiques simultanés : administratif, civil (préjudice écologique), pénal, contractuel

→ Énergie, transport, finance, santé : pourquoi le risque systémique est devenu universel

→ Le changement de paradigme : de la conformité (cocher des cases) à la défendabilité (prouver sa bonne gestion)

→ Le message clé : on peut externaliser son informatique, jamais sa responsabilité

La vraie question n'est plus « est-ce qu'un incident va se produire ? » mais « serons-nous prêts juridiquement quand il se produira ? »

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