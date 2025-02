La Prise En Compte Des Reprises Et Dotations Des Provisions Pour Dépréciation De Titres De Participation Pour Le Calcul De La Plus-value Nette Afférente

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

Dans une décision mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d'Etat affirme la légalité de la doctrine administrative du 3 avril 2024, selon laquelle doivent être prises en compte, pour le calcul de la plus-value nette liée aux titres de participation, les reprises et dotations des provisions pour dépréciation de ces titres

(CE, 19 décembre 2024, n° 494714).

1. Faits et procédure

L'administration fiscale, dans le cadre de la mise à jour de ses commentaires du 3 avril 2024 (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, n° 30), avait officialisé sa prise de position sur le calcul de la plus-value nette incluant les reprises et dotations de provisions pour dépréciation de titres de participation constatées au cours de l'exercice.

Contestant un tel mode de calcul de la plus-value, la société X. a formé un recours pour excès de pouvoir demandant l'annulation des commentaires administratifs publiés.

2. Décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat juge que la doctrine administrative attaquée n'ajoutant pas à la loi, elle doit être déclarée légale.

Les juges rappellent qu'aux termes du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, « la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme […] Si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice. »

Le Conseil d'Etat refuse donc d'annuler la doctrine administrative au motif que la plus-value nette à long terme s'entend de l'excédent des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation sur les moins-values de même nature, de sorte que doivent être également prises en compte les reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes à ces titres, constatées au cours du même exercice.

