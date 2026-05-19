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19 May 2026

Jusqu'Où Peut-On Exagérer Dans La Publicité ? (Épisode 2) (Video)

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"Imbattable", "Indispensable", "N°1"... Les superlatifs sont omniprésents dans la publicité. Mais à partir de quand une hyperbole devient-elle une pratique commerciale trompeuse sanctionnable ?
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"Imbattable", "Indispensable", "N°1"... Les superlatifs sont omniprésents dans la publicité. Mais à partir de quand une hyperbole devient-elle une pratique commerciale trompeuse sanctionnable ?

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