L’actualité juridique numérique de la semaine – 13 juillet 2026

Le Figaro revient sur la décision de l’Autorité de la concurrence imposant à Meta de respecter ses obligations en matière de droits voisins et de reprendre des négociations loyales avec les éditeurs de presse français.

Contexte

Les droits voisins permettent aux éditeurs et agences de presse d’obtenir une rémunération lorsque leurs contenus journalistiques sont repris par des plateformes numériques. Depuis l’instroduction de ce dispositif en droit français, plusieurs acteurs du numérique ont été confrontés à des procédures visant à garantir une négociation équilibrée avec les médias. Après Google, c’est désormais Meta qui est visée par l’Autorité de la concurrence concernant les conditions de rémunération des contenus de presse diffusés sur ses plateformes.

Résumé des faits

L’Autorité de la concurrence a ordonné à Meta de reprendre des négociations avec les éditeurs et agences de presse concernant la rémunération liée aux droits voisins.

Le régulateur reproche au groupe de ne pas avoir respecté pleinement son obligation de négocier de bonne foi avec les acteurs de la presse.

La décision intervient après des plaintes déposées par plusieurs organisations représentant les éditeurs, qui contestaient les conditions proposées par Meta pour l’utilisation de leurs contenus.

L’Autorité estime que les discussions doivent s’appuyer sur des informations transparentes et suffisantes afin de permettre une évaluation juste de la rémunération due aux éditeurs.

Meta devra se conformer aux exigences fixées par le régulateur et engager un dialogue permettant d’aboutir à des accords conformes au cadre applicable aux droits voisins.

Impact juridique

Cette décision confirme le rôle central de l’Autorité de la concurrence dans l’application effective du régime des droits voisins face aux grandes plateformes numériques. Elle rappelle que les acteurs du numérique ne doivent pas seulement engager des discussions avec les éditeurs de presse, mais doivent mener de véritables négociations transparentes et de bonne foi. Elle s’inscrit plus largement dans le renforcement de l’encadrement juridique des relations entre plateformes et producteurs de contenus, afin d’assurer un meilleur partage de la valeur générée par l’exploitation des contenus journalistiques en ligne.

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