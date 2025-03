Pourquoi le droit de la concurrence est essentiel dans le numérique ?

L'essor des plateformes et la transformation numérique transforment en profondeur les dynamiques économiques et juridiques actuelles.

Il vise à assurer un équilibre entre innovation, protection du consommateur et accès équitable aux ressources stratégiques du numérique.

Loin d'être un simple ensemble de contraintes, ces règles offrent aux entreprises un corpus juridique permettant de structurer leur développement, prévenir les risques juridiques et garantir une saine émulation entre les acteurs du marché. L'analyse des principes fondamentaux du droit de la concurrence permet d'en comprendre la portée dans l'économie numérique et d'identifier les bonnes pratiques pour s'y conformer.

Les fondements du droit de la concurrence appliqués au numérique

Le droit de la concurrence repose sur trois catégories d'infractions qui trouvent une application particulière dans le secteur numérique.

Les ententes

Les accords entre entreprises visant à fausser le jeu concurrentiel sont prohibés par l'article 101 du TFUE et par l'article L420-1 du Code de commerce. Dans le numérique, ces pratiques se manifestent notamment par des collusions sur les prix, les collusions algorithmiques ou encore l'exploitation des données.

L'abus de position dominante

L'article 102 du TFUE (et l'article L 420-2 du code de commerce) interdit l'exploitation abusive d'une position dominante sur un marché. Ce principe est au cœur de plusieurs affaires emblématiques, telles que Google Shopping (T-612/17, 2021), où l'autorité européenne a sanctionné l'auto-préférence dans les résultats de recherche.

Le développement rapide des plateformes numériques favorise des acquisitions susceptibles d'éliminer la concurrence naissante. Le Digital Markets Act (DMA – Règlement (UE) 2022/1925) applicable aux plateformes numériques considérées comme des « contrôleurs d'accès » (gatekeeper) impose des obligations spécifiques liées aux acquisitions envisagées.

Les enjeux du droit de la concurrence dans le numérique

Des structures de marché dominées par quelques acteurs

L'économie numérique repose sur des plateformes jouant un rôle d'intermédiaire incontournable, point d'accès essentiel. A ce titre, Google, Amazon, Meta ou Apple bénéficient de puissants effets de réseau leur permettant de renforcer leur position au détriment des nouveaux entrants. Le Digital Markets Act (DMA – Règlement (UE) 2022/1925) cherche à limiter ces asymétries en imposant aux "gatekeepers" des obligations spécifiques, telles que l'interopérabilité ou l'interdiction de favoriser leurs propres services.

Des barrières à l'entrée spécifiques au digital

L'accès au marché est conditionné par des facteurs économiques et technologiques particuliers. La captation massive des données, l'usage d'algorithmes discriminants ou encore la dépendance aux écosystèmes d'applications constituent des freins pour la concurrence. L'affaire Apple / Spotify (2023) illustre ces enjeux, la firme californienne ayant été accusée d'imposer des restrictions anticoncurrentielles sur l'App Store.

Des pratiques commerciales inédites

Les modèles économiques des entreprises numériques créent de nouvelles problématiques juridiques. Plusieurs pratiques ont fait l'objet d'un contrôle accru :

L'auto-préférence algorithmique, qui oriente le choix des consommateurs en faveur des services d'un même groupe.

L'exploitation des données concurrentielles, comme l'a démontré l'affaire Amazon Marketplace (2022), où l'entreprise a été sanctionnée pour avoir utilisé les données des vendeurs tiers à son propre avantage.

Anticiper les risques juridiques liés au droit de la concurrence

Évaluer et ajuster ses pratiques commerciales

L'audit des contrats et des conditions de vente permet d'identifier d'éventuelles clauses restrictives ou discriminatoires. Un soin particulier doit être apporté aux politiques tarifaires, aux systèmes de remises et aux conditions imposées aux distributeurs (exclusivité, non-concurrence).

Garantir une gestion conforme des données

L'exploitation des données personnelles ou commerciales de tiers peut, dans certaines circonstances, être source de pratiques anticoncurrentielles. Une transparence accrue dans leur collecte et leur usage est essentielle pour éviter toute dérive. La combinaison entre droit de la concurrence et protection des données (au sens large)nécessite une approche globale de la conformité.

S'entourer d'experts du droit de la concurrence

L'évolution rapide de la régulation et des décisions jurisprudentielles impose une veille juridique constante. Un accompagnement par des spécialistes permet de sécuriser les stratégies de croissance et de minimiser les risques de contentieux.

***

Dans un secteur numérique où la concentration des acteurs et l'exploitation des données structurent les marchés, le droit de la concurrence constitue un levier de régulation fondamental. Son application vise à garantir un marché équilibré, en limitant les abus et en encourageant l'innovation. La conformité à ces règles n'est pas seulement une exigence légale, mais aussi une condition essentielle pour instaurer une relation de confiance avec les consommateurs et les partenaires économiques.

L'anticipation des risques, l'adaptation des pratiques et une compréhension approfondie des obligations en vigueur sont autant d'éléments permettant aux entreprises numériques d'évoluer dans un cadre sécurisé et compétitif. Une approche proactive en matière de droit de la concurrence s'avère ainsi déterminante pour éviter les sanctions et favoriser un développement pérenne.

