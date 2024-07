ARTICLE Amende Record De 15,9 Millions D'euros Pour Suppression De Messages WhatsApp HA Haas Avocats More Contributor HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law. Le 24 juin 2024, la Commission européenne a imposé une amende de 15,9 millions d'euros à International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) pour la suppression de messages WhatsApp lors d'une inspection...

