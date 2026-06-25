Les Enjeux Juridiques Derrière Une Campagne Publicitaire (Video)

La publicité comparative est une communication qui identifie explicitement ou implicitement un concurrent ou ses produits. Elle est légalement autorisée en France, sous conditions strictes définies par le Code de la consommation : elle doit être objective, porter sur des caractéristiques vérifiables, ne pas être dénigrante ou encore trompeuse.

La difficulté tient précisément au terme « implicitement ». Il n’est pas nécessaire de citer un concurrent par son nom pour tomber dans la publicité comparative. Un slogan suffit, si les concurrents peuvent en être déduits. Il suffit que le concurrent soit « identifiable ».

Un fabricant de sacs poubelles envisageait d’utiliser le slogan : « les premiers sacs poubelles 100% recyclables et zéro impact sur la planète. » L’analyse juridique a toutefois mis en évidence une difficulté : l’utilisation du superlatif « les premiers » revient à établir une comparaison implicite avec l’ensemble des entreprises commercialisant des produits similaires. Or, lorsque le marché est composé d’un nombre limité d’acteurs, les concurrents peuvent être considérés comme identifiables, même s’ils ne sont pas expressément mentionnés.

Deux risques s’accumulent. D’abord, vérifier que la marque est effectivement la première à commercialiser ce produit, ce qui suppose une veille concurrentielle précise au moment du lancement. Ensuite, s’assurer que cette antériorité tiendra dans la durée : si un concurrent lance son produit équivalent le lendemain de la diffusion, le slogan devient illicite du jour au lendemain.

Les termes « les premiers », « les seuls », « l’unique » ou tout superlatif impliquant une exclusivité doivent être analysés avant diffusion. S’ils peuvent être prouvés et maintenus, ils sont licites. S’ils ne peuvent pas être démontrés à tout instant, ils exposent l’entreprise à une action pour publicité comparative illicite.

Hyperbole publicitaire : jusqu'où l'exagération est-elle tolérée ?

La jurisprudence française adopte une position globalement favorable à l’hyperbole en publicité. Elle reconnaît que la caricature, le jeu de mots et l’exagération font partie des codes du discours publicitaire, que le consommateur est habitué à identifier. Un slogan « indispensable » ou « imbattable » ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale trompeuse. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une publicité montrant des valises écrasées par un bulldozer n’était pas trompeuse : l’exagération était tellement manifeste qu’aucun consommateur normalement informé ne pouvait se méprendre sur la portée du message. Un client envisageait de diffuser un spot télévisé avec le slogan « une boisson indispensable ». L’analyse a conclu que ce terme, pris isolément, restait dans les limites de l’hyperbole tolérée. « Indispensable » est suffisamment général pour ne pas affirmer une qualité spécifique et démontrable : aucun consommateur raisonnable ne comprend qu’une boisson soit vitale à sa survie. En revanche, la formulation « indispensable à votre récupération sportive » aurait conduit à un résultat différent. Elle attribue au produit une propriété précise, mesurable scientifiquement. Elle sort du registre de la caricature pour entrer dans celui de l’affirmation factuelle, et déclenche alors une obligation de preuve. L’hyperbole est tolérée quand elle reste dans le registre du général et du vague. Un seul mot — « à votre récupération », « pour votre peau », « pour votre sommeil » — peut transformer un slogan inoffensif en affirmation que l’entreprise devra étayer par des éléments techniques ou scientifiques. Autorités administratives et concurrents peuvent exiger cette preuve à tout moment.