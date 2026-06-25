Les Enjeux Juridiques Derrière Une Campagne Publicitaire (Video)

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En droit de la publicité, un seul terme peut faire basculer une communication parfaitement construite du côté illicite. Publicité comparative déguisée, hyperbole mal encadrée, allégation environnementale non prouvée : les risques sont nombreux, les sanctions réelles, et les contrôles de plus en plus fréquents. Cet article revient sur trois cas pratiques traités par le cabinet*, illustrant les erreurs les plus courantes commises par les entreprises dans leur campagne publicitaire.
*Le cabinet étant soumis au secret professionnel, les cas pratiques ont été adaptés
Publicité comparative : attention aux superlatifs qui désignent sans nommer
La publicité comparative est une communication qui identifie explicitement ou implicitement un concurrent ou ses produits. Elle est légalement autorisée en France, sous conditions strictes définies par le Code de la consommation : elle doit être objective, porter sur des caractéristiques vérifiables, ne pas être dénigrante ou encore trompeuse.
La difficulté tient précisément au terme « implicitement ». Il n’est pas nécessaire de citer un concurrent par son nom pour tomber dans la publicité comparative. Un slogan suffit, si les concurrents peuvent en être déduits. Il suffit que le concurrent soit « identifiable ».
Un fabricant de sacs poubelles envisageait d’utiliser le slogan : « les premiers sacs poubelles 100% recyclables et zéro impact sur la planète. » L’analyse juridique a toutefois mis en évidence une difficulté : l’utilisation du superlatif « les premiers » revient à établir une comparaison implicite avec l’ensemble des entreprises commercialisant des produits similaires. Or, lorsque le marché est composé d’un nombre limité d’acteurs, les concurrents peuvent être considérés comme identifiables, même s’ils ne sont pas expressément mentionnés.
Deux risques s’accumulent. D’abord, vérifier que la marque est effectivement la première à commercialiser ce produit, ce qui suppose une veille concurrentielle précise au moment du lancement. Ensuite, s’assurer que cette antériorité tiendra dans la durée : si un concurrent lance son produit équivalent le lendemain de la diffusion, le slogan devient illicite du jour au lendemain.
Les termes « les premiers », « les seuls », « l’unique » ou tout superlatif impliquant une exclusivité doivent être analysés avant diffusion. S’ils peuvent être prouvés et maintenus, ils sont licites. S’ils ne peuvent pas être démontrés à tout instant, ils exposent l’entreprise à une action pour publicité comparative illicite.
Hyperbole publicitaire : jusqu'où l'exagération est-elle tolérée ?
La jurisprudence française adopte une position globalement favorable à l’hyperbole en publicité. Elle reconnaît que la caricature, le jeu de mots et l’exagération font partie des codes du discours publicitaire, que le consommateur est habitué à identifier. Un slogan « indispensable » ou « imbattable » ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale trompeuse.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une publicité montrant des valises écrasées par un bulldozer n’était pas trompeuse : l’exagération était tellement manifeste qu’aucun consommateur normalement informé ne pouvait se méprendre sur la portée du message.
Un client envisageait de diffuser un spot télévisé avec le slogan « une boisson indispensable ». L’analyse a conclu que ce terme, pris isolément, restait dans les limites de l’hyperbole tolérée. « Indispensable » est suffisamment général pour ne pas affirmer une qualité spécifique et démontrable : aucun consommateur raisonnable ne comprend qu’une boisson soit vitale à sa survie.
En revanche, la formulation « indispensable à votre récupération sportive » aurait conduit à un résultat différent. Elle attribue au produit une propriété précise, mesurable scientifiquement. Elle sort du registre de la caricature pour entrer dans celui de l’affirmation factuelle, et déclenche alors une obligation de preuve.
L’hyperbole est tolérée quand elle reste dans le registre du général et du vague. Un seul mot — « à votre récupération », « pour votre peau », « pour votre sommeil » — peut transformer un slogan inoffensif en affirmation que l’entreprise devra étayer par des éléments techniques ou scientifiques. Autorités administratives et concurrents peuvent exiger cette preuve à tout moment.
Greenwashing : une réglementation qui se durcit
Le greenwashing désigne l’usage abusif d’arguments écologiques dans une communication commerciale. Depuis la loi AGEC du 10 février 2020 et la loi Climat et Résilience de 2021, la réglementation française interdit explicitement certaines mentions générales apposées sur les produits ou emballages sans justification vérifiable.
Sont notamment interdits sans certification conforme les mentions « biodégradable », « éco-responsable », « respectueux de l’environnement », ou toute formulation impliquant un impact neutre ou nul sur l’environnement.
Une directive européenne en cours de transposition en France va plus loin encore : elle encadrera strictement les labels environnementaux auto-créés, qui seront interdits s’ils ne satisfont pas aux critères définis par le droit européen.
En reprenant le cas du fabricant de sacs poubelles, l’analyse du slogan « les premiers sacs poubelles 100% recyclables et zéro impact sur la planète » a identifié trois niveaux de risque distincts.
Le premier, déjà évoqué, tient à l’expression « les premiers » et à la dimension comparative.
Le deuxième concerne le « 100% recyclable » : cette mention est admissible à condition que l’entreprise puisse prouver que la totalité du produit est effectivement recyclable, y compris ses composants minoritaires. En l’espèce, le client avait réuni les éléments techniques nécessaires et ce point a pu être conservé.
Le troisième est sans appel : la mention « zéro impact sur la planète » constitue une allégation environnementale générale interdite par la loi AGEC, qu’aucune justification technique ne peut rendre licite.
Le slogan finalement retenu par le client était : « Des sacs conçus pour réduire leur impact sur l’environnement, des sacs en plastique 100% recyclables. » Cette formulation conserve l’essentiel du message marketing tout en éliminant les trois risques identifiés. Elle reformule l’objectif plutôt qu’affirmer un résultat absolu, ce qui est à la fois plus défendable juridiquement et plus crédible pour le consommateur.
Pourquoi faire auditer sa campagne avant diffusion
Ces trois cas illustrent une réalité constante : les risques juridiques en publicité ne sont pas toujours visibles au premier regard. Un slogan peut sembler anodin sur le plan marketing et s’avérer problématique sur plusieurs points après analyse.
Les contrôles peuvent émaner de sources variées : la DGCCRF dans le cadre de ses missions de surveillance des pratiques commerciales, des concurrents qui s’estimeraient pénalisés par une communication déloyale, ou des associations de consommateurs et de défense de l’environnement dont les actions se multiplient en matière de greenwashing.
Les sanctions encourues peuvent inclure des amendes administratives, la cessation forcée de la campagne, une action en concurrence déloyale, et dans les cas les plus graves, des poursuites pénales.
Un audit préventif mené par un cabinet spécialisé en droit de la publicité permet d’analyser chaque terme d’un slogan, d’identifier les zones de risque, et de proposer des alternatives qui conservent la force marketing du message tout en sécurisant sa diffusion.
FAQ sur la publicité et le droit
Un slogan purement flatteur comme "le meilleur" est-il toujours licite ?
Oui, dans la mesure où ce type de superlatif est perçu par le consommateur comme relevant du discours publicitaire général. Il devient risqué dès lors qu’il est associé à une caractéristique précise ou qu’il désigne implicitement des concurrents identifiables.
Quelles mentions environnementales sont interdites sur un emballage en France ?
Depuis la loi AGEC, sont interdites les mentions générales du type « biodégradable », « éco-responsable » ou « respectueux de l’environnement » sans certification vérifiable. Les labels environnementaux auto-créés feront l’objet d’une interdiction supplémentaire dans le cadre de la transposition de la directive européenne.
Peut-on utiliser un logo de recyclage sans certification officielle ?
Non. L’apposition de logos ou vignettes suggérant une certification environnementale sans l’avoir obtenue constitue une pratique commerciale trompeuse. Les logos de recyclage ne peuvent être utilisés que dans le respect strict des règles d’usage définies par la réglementation en vigueur.
À quel moment faire intervenir un avocat sur une campagne publicitaire ?
Idéalement en amont, avant toute diffusion. Une intervention a posteriori peut permettre de gérer un contentieux ou de répondre à un contrôle, mais ne supprime pas les conséquences d’une diffusion illicite. L’audit préventif est le point d’entrée le plus efficace.
La publicité comparative est-elle autorisée en France ?
Oui, mais sous réserve du respect de plusieurs conditions strictes. La comparaison doit notamment être objective, porter sur des caractéristiques vérifiables et ne pas induire le public en erreur ni dénigrer un concurrent. À défaut, l’annonceur s’expose à des actions fondées sur la publicité comparative illicite, les pratiques commerciales trompeuses ou encore la concurrence déloyale par violation de la loi.
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