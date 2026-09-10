INVIMA Implementa Estándar Global Common Technical Document

Colombia se sube al estándar global. Con la Circular Externa 1000-0017-2026 del 6 de agosto de 2026, el INVIMA adoptó la estructura del Common Technical Document (CTD) para la presentación de expedientes de registro sanitario y de evaluación farmacológica de medicamentos de síntesis química, biológicos y radiofármacos.

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Colombia se sube al estándar global. Con la Circular Externa 1000-0017-2026 del 6 de agosto de 2026, el INVIMA adoptó la estructura del Common Technical Document (CTD) para la presentación de expedientes de registro sanitario y de evaluación farmacológica de medicamentos de síntesis química, biológicos y radiofármacos. Es el mismo lenguaje documental que usan las agencias de referencia a nivel internacional.

¿Qué cambia? La forma de organizar la información. El CTD divide el expediente en cinco módulos: información administrativa, resúmenes, calidad, estudios no clínicos y estudios clínicos. Un mismo orden, un mismo mapa, para todos.

Atención a un punto clave: la Circular no crea nuevos requisitos sanitarios ni modifica los establecidos en la normativa vigente. Los requisitos siguen siendo los mismos; lo que cambia es cómo se presentan ante el INVIMA.

Y no siempre serán los cinco módulos: dependerá del tipo de trámite. En modificaciones, por ejemplo, solo se presentan las secciones objeto de actualización.

Para la industria, el mensaje es concreto: es momento de revisar plantillas, flujos internos y equipos de dossier. Quien llegue preparado a esta estructura ganará tiempo en cada radicación.

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