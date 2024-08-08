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8 August 2024

Дистанционная Продажа БАДов В Беларуси

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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11 июля 2024 года вступило постановление Совета Министров от 10.07.2024 № 489 «О мерах по реализации З&#
Belarus Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
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11 июля 2024 года вступило постановление Совета Министров от 10.07.2024 № 489 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 7 марта 2024 г. № 358-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания» в силу изменения, которые разрешили дистанционную продажу всех видов БАДов в Беларуси.

Справочно: В Беларуси выделяют два вида БАДов:

  • БАД к пище, применяемые для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма (содержат в своем составе биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта);
  • БАД к пище, применяемые для обогащения пищи человека (содержат в своем составе дополнительные источники белков, жиров, углеводов, пищевых волокон).

Ранее, это было разрешено в отношении в отношении второго вида. Дистанционная продажа возможна при наличии у продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в которых осуществляются продажа и (или) хранение БАДов.

Напомним, что оборот БАДов в Беларуси допускается при наличии их государственной регистрации. Каждая партия должна сопровождаться копиями документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Не допускается оборот БАДов в Беларуси, на потребительской упаковке, в инструкциях, на этикетках или в рекомендациях по применению которых содержится информация:

- о медицинских показаниях к применению;

- о лечебных свойствах;

- о том, что БАД к пище является лекарственным средством.

При несоблюдении требований БАДы подлежат изъятию, возврату, уничтожению, утилизации.

Как и ранее, БАДы можно реализовывать в специализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже биологически активных добавок, на (в) специально отведенном торговом оборудовании в отделах (секциях) по продаже продовольственных товаров.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Polina Sachava
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