11 июля 2024 года вступило постановление Совета Министров от 10.07.2024 № 489 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 7 марта 2024 г. № 358-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания» в силу изменения, которые разрешили дистанционную продажу всех видов БАДов в Беларуси.

Справочно: В Беларуси выделяют два вида БАДов:

БАД к пище, применяемые для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма (содержат в своем составе биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта);

БАД к пище, применяемые для обогащения пищи человека (содержат в своем составе дополнительные источники белков, жиров, углеводов, пищевых волокон).

Ранее, это было разрешено в отношении в отношении второго вида. Дистанционная продажа возможна при наличии у продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в которых осуществляются продажа и (или) хранение БАДов.

Напомним, что оборот БАДов в Беларуси допускается при наличии их государственной регистрации. Каждая партия должна сопровождаться копиями документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Не допускается оборот БАДов в Беларуси, на потребительской упаковке, в инструкциях, на этикетках или в рекомендациях по применению которых содержится информация:

- о медицинских показаниях к применению;

- о лечебных свойствах;

- о том, что БАД к пище является лекарственным средством.

При несоблюдении требований БАДы подлежат изъятию, возврату, уничтожению, утилизации.

Как и ранее, БАДы можно реализовывать в специализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже биологически активных добавок, на (в) специально отведенном торговом оборудовании в отделах (секциях) по продаже продовольственных товаров.

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