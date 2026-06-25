Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Non-Fungible Tokens (NFTs) In Vietnam: Rechtlicher Status, Regulatorische Risiken Und Praktischer Implementierungsleitfaden Für Unternehmen Und Investoren

Non-Fungible Tokens („NFTs“) haben sich weit über digitale Kunstwerke und Sammlerstücke hinaus entwickelt. Heute werden NFTs in Gaming-Ökosystemen, Mitgliederprogrammen, Treueprogrammen...

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Von Dr. Oliver Massmann (Architekt des Marktzugangs)

Einleitung

Non-Fungible Tokens („NFTs“) haben sich weit über digitale Kunstwerke und Sammlerstücke hinaus entwickelt. Heute werden NFTs in Gaming-Ökosystemen, Mitgliederprogrammen, Treueprogrammen, im Management geistigen Eigentums, bei Ticketlösungen, tokenisierten Erlebnissen, digitalem Handel und zahlreichen weiteren Geschäftsanwendungen eingesetzt.

Über mehrere Jahre hinweg bewegten sich NFTs in Vietnam in einem rechtlichen Graubereich. Dies änderte sich grundlegend mit der Verabschiedung des Gesetzes über die digitale Technologieindustrie (Gesetz Nr. 71/2025/QH15), das am 1. Januar 2026 in Kraft trat und erstmals einen umfassenden Rechtsrahmen zur Anerkennung digitaler Vermögenswerte in Vietnam einführte.

Diese Entwicklung hat für Unternehmen und Investoren größere Rechtssicherheit geschaffen, gleichzeitig jedoch wichtige Compliance-Fragen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, der Vermarktung und der Nutzung von NFTs in Vietnam aufgeworfen.

Dieser Artikel erläutert:

Was NFTs sind;

Ob NFTs in Vietnam legal sind;

Wie NFTs nach vietnamesischem Recht voraussichtlich eingestuft werden;

Die wesentlichen rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit NFT-Projekten;

Wie ausländische Unternehmen NFTs in Vietnam anbieten können;

Praktische Implementierungs- und Compliance-Aspekte; und

Wie Vietnam im Vergleich zu anderen führenden Jurisdiktionen für digitale Vermögenswerte dasteht.

1. Was ist ein NFT?

Ein NFT (Non-Fungible Token) ist ein einzigartiger digitaler Token, der in einer Blockchain aufgezeichnet wird.

Im Gegensatz zu Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, die austauschbar und im Wert identisch sind, ist jedes NFT einzigartig und kann spezifische Eigentumsrechte, Zugangsrechte oder andere Interessen repräsentieren.

NFTs können verknüpft sein mit:

Digitalen Kunstwerken;

Sammlerstücken;

Gaming-Vermögenswerten;

Mitgliederprogrammen;

Veranstaltungstickets;

Rechten des geistigen Eigentums;

Digitalen Identitäten;

Tokenisierten Erlebnissen; und

Bestimmten realen Vermögenswerten.

Wichtig ist: Das NFT selbst ist in der Regel nicht das zugrunde liegende Asset. Vielmehr fungiert es als blockchainbasiertes Zertifikat, das Eigentum oder Rechte in Bezug auf ein bestimmtes Asset oder eine Dienstleistung nachweist.

Kurz gesagt:

Kryptowährung funktioniert wie digitales Geld.

Ein NFT funktioniert wie ein digitales Eigentums- oder Berechtigungszertifikat.

Hier ist die deutsche Übersetzung Ihres Textes:

2. Sind NFTs in Vietnam legal?

Die kurze Antwort lautet: Ja.

Nach vietnamesischem Recht sind NFTs nicht verboten.

Das Gesetz über die digitale Technologieindustrie erkennt digitale Vermögenswerte nun offiziell an und führt Rechtsbegriffe wie virtuelle Vermögenswerte und Krypto-Vermögenswerte ein.

Obwohl das Gesetz NFTs nicht ausdrücklich definiert, dürften NFTs in die weiter gefasste Kategorie der anerkannten digitalen Vermögenswerte fallen.

Daher genießen NFTs heute einen deutlich klareren Rechtsstatus als in den vergangenen Jahren.

Rechtliche Anerkennung bedeutet jedoch nicht vollständige Deregulierung.

NFT-Projekte müssen weiterhin unter den geltenden Gesetzen zu Verbraucherschutz, geistigem Eigentum, Cybersicherheit, Schutz personenbezogener Daten, Besteuerung, Geldwäschebekämpfung und anderen relevanten Rechtsrahmen geprüft werden.

3. Wie werden NFTs nach vietnamesischem Recht voraussichtlich eingestuft?

Das Gesetz erkennt Kategorien digitaler Vermögenswerte an, darunter virtuelle Vermögenswerte und Krypto-Vermögenswerte.

Die meisten NFTs dürften als digitale Vermögenswerte qualifizieren, da sie:

elektronisch erstellt werden,

auf Blockchain-Technologie aufgezeichnet sind,

digital authentifiziert werden,

elektronisch übertragbar sind und

wirtschaftlichen Wert haben können.

Die genaue Einstufung eines NFTs hängt von seinen Eigenschaften und seiner Funktionalität ab.

Die vietnamesischen Regulierungsbehörden werden zunehmend auf die wirtschaftliche Substanz statt auf technologische Bezeichnungen achten.

Daher lautet die entscheidende Rechtsfrage nicht:

„Ist dies ein NFT?“

Sondern vielmehr:

„Welche Rechte gewährt dieses NFT?“

4. Die wichtigste Rechtsfrage: Welche Rechte gewährt das NFT?

Hier beginnt die regulatorische Analyse.

Sammel-NFTs

Beispiele:

Digitale Kunst,

Sammlerstücke,

Gaming-Skins,

Veranstaltungsandenken.

Diese bergen in der Regel ein vergleichsweise geringeres regulatorisches Risiko.

Utility-NFTs

Beispiele:

Mitgliederprogramme,

Zugang zu exklusiven Communities,

Treueprogramme,

Premium-Abonnements.

Diese bleiben aus regulatorischer Sicht relativ handhabbar, können jedoch Anforderungen des Verbraucherschutzes und des E-Commerce auslösen.

Investment-NFTs

Beispiele:

Gewinnbeteiligungsrechte,

Umsatzbeteiligung,

Dividendenähnliche Ausschüttungen,

Investitionspools,

Ertragsgenerierende Strukturen.

Diese bergen erheblich höhere regulatorische Risiken.

Je stärker ein NFT einem Anlageprodukt ähnelt, desto wahrscheinlicher werden die Behörden prüfen, ob es ähnlich wie ein Wertpapier, ein Investitionsvertrag oder ein anderes reguliertes Finanzprodukt funktioniert.

Das Label „NFT“ wird das rechtliche Ergebnis nicht bestimmen.

Die mit dem NFT verbundenen Rechte hingegen schon.

5. NFTs sind kein gesetzliches Zahlungsmittel

Unternehmen sollten digitale Vermögenswerte klar von gesetzlichem Zahlungsmittel unterscheiden.

NFTs werden in Vietnam nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt und dürfen nicht als offizieller Zahlungsersatz beworben werden.

Diese Unterscheidung bleibt wichtig für Marketingmaterialien, Zahlungsvereinbarungen und den Betrieb von Plattformen.

6. Können ausländische Unternehmen NFTs in Vietnam verkaufen?

In vielen Fällen ja.

Derzeit gibt es kein allgemeines Verbot, das ausländischen Emittenten untersagt, NFTs grenzüberschreitend vietnamesischen Nutzern anzubieten.

Ausländische Emittenten sollten jedoch sorgfältig prüfen:

NFT-Funktionalität,

Marketingmaterialien,

Verbraucherinformationen,

Zahlungsmechanismen,

Rechte am geistigen Eigentum,

Verpflichtungen zum Datenschutz,

Steuerliche Auswirkungen,

AML-Aspekte (Geldwäscheprävention).

Je stärker ein NFT einem Anlageprodukt ähnelt, desto größer ist die potenzielle regulatorische Prüfung.

7. Häufig übersehene praktische Rechtsfragen

Geistiges Eigentum

Wichtige Fragen sind:

Wem gehört das zugrunde liegende Kunstwerk?

Welche Rechte werden übertragen?

Erwirbt der NFT-Käufer Urheberrechte?

Wird nur eine eingeschränkte Lizenz gewährt?

Viele NFT-Streitigkeiten entstehen, weil Käufer fälschlicherweise Eigentum am zugrunde liegenden geistigen Eigentum annehmen.

Verbraucherschutz

NFT-Käufer sollten transparente Informationen erhalten über:

Risiken,

Einschränkungen,

Funktionalität,

Übertragungsbeschränkungen,

Rückerstattungsrichtlinien,

Plattformabhängigkeit.

Datenschutz

NFT-Plattformen, die Informationen von vietnamesischen Nutzern sammeln, müssen möglicherweise berücksichtigen:

Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten,

Verpflichtungen zur Cybersicherheit,

Aspekte des grenzüberschreitenden Datentransfers.

Besteuerung

NFT-Transaktionen können folgende steuerliche Konsequenzen haben:

Körperschaftsteuer,

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer),

Einkommensteuer für Privatpersonen,

grenzüberschreitende Steuerfragen.

Die steuerliche Behandlung bleibt stark einzelfallabhängig.

8. Praktischer Compliance-Fahrplan für NFT-Projekte

Vor dem Start eines NFT-Projekts in Vietnam sollten Unternehmen folgende Schritte beachten:

Schritt 1 – Klassifizierung des NFT

Feststellen, ob das NFT hauptsächlich:

ein Sammlerstück,

nutzungsbasiert oder

investitionsorientiert ist.

Schritt 2 – Überprüfung der Rechte der Inhaber

Genau identifizieren, welche Rechte NFT-Inhaber erhalten.

Schritt 3 – Überprüfung der Marketingmaterialien

Vermeiden von Formulierungen, die implizieren:

garantierte Renditen,

Anlagegewinne,

Kapitalsteigerung,

finanzielle Performance.

Schritt 4 – Überprüfung der Verbraucherinformationen

Sicherstellen klarer Offenlegung von:

Risiken,

Eigentumsrechten,

Übertragungsbeschränkungen,

technischen Abhängigkeiten.

Schritt 5 – Überprüfung der Datenschutz-Compliance

Bewertung von:

Datenerhebung,

Datenspeicherung,

grenzüberschreitenden Transfers,

Verpflichtungen zum Schutz der Privatsphäre.

Schritt 6 – Überprüfung der AML-Aspekte

Besondere Aufmerksamkeit für:

hochvolumige Transaktionen,

Sekundärmarkt-Handel,

anonyme Wallet-Strukturen.

Schritt 7 – Einholung Vietnam-spezifischer Rechtsberatung

Projekte sollten vor dem Start geprüft werden, nicht erst nach Auftreten regulatorischer Probleme.

9. Zentrale Erkenntnisse für ausländische NFT-Emittenten

Ausländische NFT-Emittenten sollten Folgendes beachten:

Vietnam verbietet NFTs nicht.

NFTs sind nach vietnamesischem Recht grundsätzlich zulässig.

Klassifizierung ist entscheidend: Die rechtliche Behandlung hängt davon ab, was das NFT bewirkt, nicht wie es genannt wird.

Anlageähnliches Marketing vermeiden: Aussagen zu Gewinnen, Renditen oder Investitionsmöglichkeiten sollten sorgfältig geprüft werden.

Eigentumsrechte klären: Käufer müssen genau verstehen, welche Rechte sie erwerben.

Verbraucherschutzpflichten prüfen: Transparente Offenlegung reduziert rechtliche Risiken.

Cybersicherheits- und Datenschutzpflichten bewerten: NFT-Plattformen sammeln oft umfangreiche Nutzerdaten.

AML- und Steueraspekte früh berücksichtigen: Compliance sollte von Beginn an integriert sein.

Auf Substanz fokussieren: Die stärksten NFT-Projekte sind rechtlich auf Transparenz und Funktionalität ausgerichtet, nicht auf Spekulation.

10. Vietnam im Vergleich zu Singapur, Hongkong und den VAE

Vietnam

Vietnam hat digitale Vermögenswerte kürzlich anerkannt und entwickelt einen umfassenden Rechtsrahmen.

Es bestehen erhebliche Chancen, aber die Umsetzungsbestimmungen entwickeln sich noch.

Singapur

Singapur verfolgt einen differenzierten, aktivitätsbasierten Ansatz.

Ein einfaches Sammler-NFT kann außerhalb der Finanzregulierung liegen, während investitionsähnliche NFTs Wertpapier- oder Kapitalmarktregulierung auslösen können.

Hongkong

Hongkong legt großen Fokus auf Anlegerschutz und Regulierung virtueller Vermögenswerte.

NFTs mit Investitionsbezug können unter Wertpapier- oder kollektive Anlage-Regelungen fallen.

Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Die VAE haben eines der weltweit fortschrittlichsten Ökosysteme für virtuelle Vermögenswerte entwickelt.

Regulierungsbehörden in Dubai und Abu Dhabi bieten strukturierte Lizenzierungsrahmen und fördern gleichzeitig Innovation.

Für ernsthafte NFT-Unternehmen, die regulatorische Sicherheit suchen, bieten die VAE derzeit eines der weltweit fortschrittlichsten Umfelder.

Schlussfolgerung

Vietnam hat ein neues Kapitel in der Regulierung digitaler Vermögenswerte aufgeschlagen.

Erstmals bietet das Gesetz über die digitale Technologieindustrie eine formale rechtliche Anerkennung digitaler Vermögenswerte und schafft die Grundlage für ein breiteres digitales Ökosystem.

NFTs sind zwar nicht spezifisch definiert oder als eigene Vermögensklasse reguliert, operieren jedoch nicht mehr in einem vollständigen rechtlichen Vakuum. Stattdessen müssen sie nun innerhalb des entstehenden vietnamesischen Rahmens für virtuelle Vermögenswerte, Krypto-Vermögenswerte und andere digitale Vermögenswerte analysiert werden.

Für Unternehmen, Investoren und NFT-Emittenten ist die wichtigste Lektion klar:

Die rechtliche Analyse beginnt nicht mit der Frage „Ist dies ein NFT?“

Die wichtigere Frage lautet:

„Welche Rechte gewährt dieses NFT seinem Inhaber?“

Ein digitales Kunst-NFT, ein Mitgliedschafts-NFT, ein Gaming-NFT und ein Gewinnbeteiligungs-NFT können alle identische Blockchain-Technologie nutzen, während sie sehr unterschiedliche regulatorische Behandlung erfahren. Vietnamesische Behörden – wie Regulierer in führenden Jurisdiktionen weltweit – konzentrieren sich zunehmend auf die wirtschaftliche Substanz statt auf die technologische Form.

Ausländische Emittenten sollten Vietnam daher nicht nur als technologischen Markt betrachten. Erfolg in Vietnam erfordert sorgfältige Berücksichtigung von Verbraucherschutz, geistigen Eigentumsrechten, Marketingpraktiken, Datenschutzpflichten, steuerlichen Auswirkungen, Anforderungen zur Geldwäscheprävention und dem sich entwickelnden Rahmen für digitale Vermögenswerte.

Gleichzeitig sollten Unternehmen die Chancen erkennen. Vietnam ist eine der dynamischsten digitalen Volkswirtschaften Südostasiens, mit einer jungen, technologieorientierten Bevölkerung, zunehmender Blockchain-Nutzung und einer Regierung, die nun den wichtigen Schritt der formalen Anerkennung digitaler Vermögenswerte unternommen hat. Dies schafft erhebliches Potenzial für NFT-Projekte mit digitalen Sammlerstücken, Gaming-Ökosystemen, Mitgliedschaften, Treueprogrammen, tokenisierten Erlebnissen und anderen innovativen Anwendungsfällen.

Dennoch bleibt Vorsicht geboten. Das Gesetz über die digitale Technologieindustrie ist nur der Beginn des regulatorischen Weges. Zusätzliche Durchführungsverordnungen, Regelungen und Aufsichtsleitlinien werden in den kommenden Jahren erwartet. Unternehmen, die heute in den vietnamesischen Markt eintreten, sollten daher eine Compliance-First-Strategie verfolgen, die Flexibilität ermöglicht, während sich der Rechtsrahmen weiterentwickelt.

Praktisch gesehen bleibt der sicherste Ansatz für NFT-Emittenten:

Rechte, die mit dem NFT verbunden sind, klar identifizieren. Keine Erwartungen an Anlageerträge schaffen, es sei denn, dies ist ausdrücklich strukturiert und rechtlich beraten. Robuste Verbraucherinformationen implementieren. Eigentum und Lizenzierung geistigen Eigentums prüfen. Datenschutz- und Cybersicherheitsverpflichtungen bewerten. Steuer- und AML-Aspekte von Beginn an berücksichtigen. Vietnam-spezifische Rechtsberatung vor dem Start einholen.

Der vietnamesische Markt für digitale Vermögenswerte bewegt sich von Unsicherheit hin zu Regulierung. Wer sich auf Transparenz, Compliance und verantwortungsvolle Innovation konzentriert, wird am besten von den Chancen profitieren, die dieser Übergang schafft.

Die Zukunft von NFTs in Vietnam wird letztlich nicht durch die Technologie selbst bestimmt, sondern durch die Frage, wie effektiv Unternehmen Innovation mit rechtlicher Compliance, Verbrauchervertrauen und regulatorischen Erwartungen in Einklang bringen. Für Marktteilnehmer, die diesen Ansatz verfolgen, stellt Vietnam einen der vielversprechendsten aufstrebenden Märkte für digitale Vermögenswerte in Asien dar.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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