GRATA International Kazakhstan принял участие в подготовке The International AI in Financial Services Review 2026/27

Казахстанский офис GRATA International принял участие в подготовке The International AI in Financial Services Review 2026/27, опубликованного Beaumont Capital Markets. Международное издание объединяет экспертные материалы юристов и специалистов финансового сектора из различных юрисдикций, посвящённые развитию искусственного интеллекта и его роли в банковской сфере и финансовых услугах. В обзоре представлены материалы, в частности, по Китаю, Германии, Японии, Казахстану, Саудовской Аравии, Великобритании и США.

Казахстанская глава, опубликованная в Review под названием «Казахстан – пионер регулирования искусственного интеллекта: баланс между развитием финтеха и защитой прав потребителей», подготовлена Мариной Кахиани, Ясмин Рашидовой, Сакжаном Канафиным, Жаном Джумалиевым и Балаусой Ауезовой из GRATA International Казахстан.

В главе рассматривается формирующаяся в Казахстане нормативно-правовая база в сфере использования искусственного интеллекта в финансовом секторе, включая регулирование ИИ, развитие финтеха, применение ИИ финансовыми организациями, защиту персональных данных и прав потребителей.

Помимо главы, опубликованной в обзоре, GRATA International также подготовила расширенную версию статьи, в которой представлен более подробный анализ регулирования искусственного интеллекта и финансовых услуг в Казахстане.

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