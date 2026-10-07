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7 October 2026

GRATA International Kazakhstan принял участие в подготовке The International AI in Financial Services Review 2026/27

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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GRATA International Kazakhstan contributed to The International AI in Financial Services Review 2026/27, published by Beaumont Capital Markets. The Kazakhstan chapter examines the country's emerging regulatory framework for artificial intelligence in the financial sector, covering AI regulation, fintech development, consumer protection, and data privacy. An expanded version of the article provides more detailed analysis of AI and financial services regulation in Kazakhstan.
Kazakhstan Finance and Banking
Marina Kakhiani and Yasmin Rashidova
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Казахстанский офис GRATA International принял участие в подготовке The International AI in Financial Services Review 2026/27, опубликованного Beaumont Capital Markets. Международное издание объединяет экспертные материалы юристов и специалистов финансового сектора из различных юрисдикций, посвящённые развитию искусственного интеллекта и его роли в банковской сфере и финансовых услугах. В обзоре представлены материалы, в частности, по Китаю, Германии, Японии, Казахстану, Саудовской Аравии, Великобритании и США.

Казахстанская глава, опубликованная в Review под названием «Казахстан – пионер регулирования искусственного интеллекта: баланс между развитием финтеха и защитой прав потребителей», подготовлена Мариной Кахиани, Ясмин Рашидовой, Сакжаном Канафиным, Жаном Джумалиевым и Балаусой Ауезовой из GRATA International Казахстан.

В главе рассматривается формирующаяся в Казахстане нормативно-правовая база в сфере использования искусственного интеллекта в финансовом секторе, включая регулирование ИИ, развитие финтеха, применение ИИ финансовыми организациями, защиту персональных данных и прав потребителей.

Помимо главы, опубликованной в обзоре, GRATA International также подготовила расширенную версию статьи, в которой представлен более подробный анализ регулирования искусственного интеллекта и финансовых услуг в Казахстане.

Ознакомиться с материалами:

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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