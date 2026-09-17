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Fundación Multiforma De Nevis: Protección De Activos

IG Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman More Contributor Icaza, González-Ruiz & Alemán, a full-service Panamanian law firm with 100+ years of experience, offers practical legal solutions globally. Their experts, deeply committed to their craft, handle 20+ practice areas. With offices in South America, Europe, Asia, and the Caribbean, they efficiently power projects, protect patrimonies, and solve legal matters.

La Fundación Multiforma de Nevis (Nevis Multiform Foundation), regulada por el Nevis Multiform Foundations Ordinance de 2004, es una estructura jurídica que tiene rasgos similares entre una persona jurídica y un fideicomiso, por su flexibilidad de adoptar o transformarse en distintas formas societarias. La fundación junto al Fideicomiso de Nevis, es una opción de vehículo corporativo robusto para la protección de activos.