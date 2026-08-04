القانون 93 لسنة 2000 | الإيداع والقيد المركزي في مصر

تُعد كفاءة البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال أحد أهم المؤشرات التي تعكس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إذ ترتبط ثقة المستثمرين بشكل مباشر بوجود إطار قانوني يضمن سلامة المعاملات المالية، ويحمي الحقوق، ويحقق الشفافية والاستقرار داخل الأسواق. ومن هذا المنطلق، حرص المشرع المصري على تطوير المنظومة القانونية المنظمة لسوق رأس المال بما يتوافق مع التطورات العالمية والمتطلبات المتزايدة للأسواق المالية الحديثة.

وفي هذا السياق، صدر القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ليُشكل نقلة تشريعية نوعية في مسار تطوير سوق المال المصري، من خلال إرساء نظام قانوني متكامل لتنظيم عمليات إيداع الأوراق المالية وقيدها وتسوية التعاملات عليها ونقل ملكيتها عبر منظومة مركزية حديثة تعتمد على السجلات الإلكترونية، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالتداول الورقي ويُعزز من كفاءة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.

ولم تقتصر أهمية هذا القانون على تحديث آليات التداول والتسوية فحسب، بل امتد أثره ليشمل تعزيز مستويات الأمان القانوني وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في السوق، فضلاً عن دعم مبادئ الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية المالية للدولة، الأمر الذي ساهم بصورة مباشرة في تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وترسيخ مكانته كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.

ومع التطورات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية وظهور أدوات استثمارية وتكنولوجية جديدة، حرص المشرع المصري على مواكبة هذه المتغيرات من خلال إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على القانون، بهدف تعزيز مرونته التشريعية وتوسيع نطاق تطبيقه واستيعاب المستجدات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويُعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وفي هذا المقال، نستعرض الإطار القانوني الذي أرساه القانون رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته، وأبرز الأحكام والمستجدات التي تضمنها، والدور المحوري الذي يلعبه في تطوير سوق المال المصري وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتنظيمية للدولة.

الإيداع والقيد المركزي

هو نظام قانوني وتنظيمي يهدف إلي حفظ الأوراق والأدوات المالية وتسجيل ملكيتها والتصرفات الواردة عليها من خلال سجلات إلكترونية مركزية معتمدة، بما يتيح انتقال الملكية وتسوية المعاملات بصورة آمنة وفعالة، ويحد من المخاطر المرتبطة بتداول الصكوك الورقية، بما يضمن سرعة نقل الملكية ودقة البيانات وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في سوق المال.

الأوراق المالية

هي تلك الصكوك والأدوات القابلة للتداول والتي تُمثل حقوقاً مالية أو حصصاً في رؤوس الأموال أو مديونيات علي الجهات المُصدرة لها، والتي تخضع لأنظمة الإيداع والقيد المركزي والتداول وفقاً لأحكام القانون.

الأدوات المالية

هي كافة الصكوك والحقوق والعقود ذات القيمة المالية القابلة للتداول أو التسوية أو نقل الحقوق الناشئة عنها، وتشمل الأوراق المالية التقليدية وغيرها من المنتجات والأدوات الإستثمارية والتمويلية التي ينظمها القانون وتخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

نطاق تطبيق القانون والأدوات المالية الخاضعة له

يُطبق القانون رقم 93 لسنة 2000 علي أنشطة الإيداع والقيد المركزي والتسوية والمقاصة المتعلقة بالأوراق المالية، بإعتباره الإطار التشريعي المُنظم للبنية التحتية لسوق رأس المال المصري وضمان سلامة وإنتظام عمليات التداول ونقل الملكية. وقد امتد نطاق تطبيقه ليشمل مختلف التصرفات والحقوق الواردة علي تلك الأوراق، بما في ذلك نقل الملكية والرهن والحجز والتسوية المالية الناشئة عن تداولها.

وشهد القانون تحولاً تشريعياً جوهرياً بموجب القانون رقم 143 لسنة 2020، والذي جاء استجابةً للتطورات المتسارعة التي شهدتها الأسواق المالية وأدوات التمويل الحديثة، حيث توسع نطاق تطبيقه ليشمل عمليات المقاصة والتسوية المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية الحكومية، فضلاً عن استيعاب المنتجات المالية المستحدثة وتعزيز الإعتماد علي الأنظمة الإلكترونية في إدارة عمليات الإيداع والتسوية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ويُعزز من كفاءة وتنافسية سوق المال المصري.

دور شركة الإيداع والقيد المركزي في إدارة منظومة الإيداع والقيد الإلكتروني.

أوجبت اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 إيداع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، مع جواز إيداع غيرها من الأوراق المالية وفقاً للضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضطلع شركة الإيداع والقيد المركزي بدور محوري في إدارة وتنظيم عمليات الإيداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية، فضلاً عن حفظ السجلات المركزية للملكية وإثبات كافة الحقوق والتصرفات الواردة على الأوراق والأدوات المالية، بما في ذلك نقل الملكية والرهن والحجز والتنفيذ.

كما كرست اللائحة مبدأ القيد الدفتري الإلكتروني باعتباره الوسيلة القانونية المعتمدة لإثبات ملكية الأوراق والأدوات المالية والحقوق المرتبطة بها، بحيث لا يجوز التعامل عليها أو استيفاء الحقوق الناشئة عنها إلا من خلال القيود المثبتة بسجلات الشركة، والتي تتمتع بالحجية القانونية الكاملة باعتبارها المرجع المعتمد لإثبات الملكية والتصرفات المتعلقة بها.

وفي سبيل تعزيز سلامة السوق وحماية حقوق المتعاملين، ألزمت اللائحة الجهات المُصدرة وأعضاء الإيداع المركزي بصحة البيانات والمعلومات المقدمة إلى الشركة، بما يُسهم في دعم استقرار السوق المالي وتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة داخل سوق رأس المال المصري.

ملكية الأوراق والأدوات المالية وحجية القيد الإلكتروني.

لقد أرسي قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 مبدأً جوهرياً يتمثل في اعتبار القيد الإلكتروني بالسجلات المعتمدة لدي شركة الإيداع والقيد المركزي المرجع القانوني لإثبات ملكية الأوراق والأدوات المالية والحقوق والتصرفات الواردة عليها.

وبموجب هذا النظام، تنتقل ملكية الأوراق والأدوات المالية وتُنفذ التصرفات المتعلقة بها من خلال القيد الدفتري دون الحاجة إلي تداول أو تسليم الصكوك الورقية، الأمر الذي أسهم في تعزيز سرعة وكفاءة المعاملات، والحد من مخاطر الفقد أو التلف أو التزوير، فضلاً عن تقليل المنازعات المرتبطة بإثبات الملكية وتعزيز استقرار التعاملات في سوق المال.

وتتمتع البيانات المقيدة بسجلات شركة الإيداع والقيد المركزي بالحجية القانونية الكاملة في مواجهة الكافة، بإعتبارها المرجع المعتمد لإثبات الملكية والحقوق المرتبطة بالأوراق والأدوات المالية.

الجهات المختصة بالإشراف علي ملكية الأوراق والأدوات المالية والقيد الإلكتروني.

أسند المشرع المصري مهمة الإشراف والرقابة علي نظام الإيداع والقيد المركزي إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة الأنشطة المالية غير المصرفية، في حين تتولي شركة الإيداع والقيد المركزي إدارة سجلات الملكية الإلكترونية للأوراق والأدوات المالية، وقيد كافة التصرفات والحقوق الواردة عليها، بما في ذلك نقل الملكية والرهن والحجز والتسوية.

وتتمتع البيانات والقيود المثبتة بسجلات الشركة بالحجية القانونية في إثبات الملكية والحقوق المرتبطة بالأوراق والأدوات المالية، مع خضوع أعمال الشركة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل سلامة ودقة واستقرار التعاملات في سوق رأس المال.

تنظيم عمليات المقاصة والتسوية والتصرفات الواردة علي الأوراق والأدوات المالية.

أناط قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 بشركة الإيداع والقيد المركزي مباشرة أنشطة المقاصة والتسوية والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بما يضمن تنفيذ معاملات التداول ونقل الملكية بصورة آمنة ومنظمة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.

كما أخضع المشرع كافة التصرفات والحقوق الواردة علي الأوراق والأدوات المالية، بما في ذلك نقل الملكية والرهن والحجز والتنفيذ، لنظام القيد الدفتري الإلكتروني، بحيث يتم إثباتها ونفاذها من خلال القيود المثبتة بالسجلات الإلكترونية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، والتي تتمتع بياناتها بالحجية القانونية في إثبات الملكية والحقوق المرتبطة بها.

وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، التي أقرت القيد الإلكتروني كوسيلة قانونية لإثبات ونفاذ الحقوق والتصرفات المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية.

القيد الدفتري كآلية لإثبات ونقل ملكية الأوراق والأدوات المالية.

لقد نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي نظام القيد الدفتري بإعتباره الآلية القانونية المعتمدة لإثبات ملكية الأوراق والأدوات المالية والتصرفات والحقوق الواردة عليها.

وبموجب هذا النظام، يتم قيد ونقل الملكية وإثبات عمليات الرهن والحجز وغيرها من التصرفات من خلال السجلات الإلكترونية المعتمدة لدي شركة الإيداع والقيد المركزي، دون الحاجة إلي تداول أو تسليم الصكوك الورقية، بما يضمن سرعة تنفيذ المعاملات ودقتها ويُعزز من استقرار وشفافية سوق رأس المال.

كما تتمتع القيود والبيانات المثبتة بسجلات الشركة بالحجية القانونية في إثبات الملكية والحقوق والتصرفات المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية، بإعتبارها المرجع الرسمي المعتمد في هذا الشأن.

نظام المالك المُسجل والمالك المستفيد.

استحدثت اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي تنظيماً قانونياً دقيقاً للعلاقة بين المالك المُسجل والمالك المستفيد، بما يضمن وضوح مراكز الملكية وحماية الحقوق المرتبطة بالأوراق والأدوات المالية.

ويقصد بالمالك المُسجل الشخص أو الجهة التي تُقيد الأوراق أو الأدوات المالية باسمها في سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي، بينما يُقصد بالمالك المستفيد الشخص الذي تؤول إليه الحقوق والمنافع الاقتصادية المترتبة على تلك الأوراق أو الأدوات المالية، رغم عدم قيدها بإسمه مباشرة.

وفي هذا الإطار، يلتزم المالك المُسجل بتمكين المالك المستفيد من ممارسة كافة الحقوق المرتبطة بالأوراق أو الأدوات المالية، بما في ذلك الحصول على التوزيعات والعوائد المالية، وممارسة حقوق التصويت، والتصرف في الأوراق أو الأدوات المالية، وذلك وفقاً لتعليمات المالك المستفيد وبما يضمن حماية مصالح المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة داخل سوق رأس المال.

كما وضعت اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة للإفصاح عن المالك المستفيد والتزامات المالك المُسجل تجاهه، بما يُعزز سلامة المعاملات ويضمن استقرار السوق المالي وحماية حقوق المتعاملين.

أمناء الحفظ ودورهم في منظومة الإيداع والقيد المركزي.

خصصت اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي تنظيماً قانونياً دقيقاً لنشاط أمناء الحفظ، نظراً لدورهم المحوري في حفظ وإدارة الأوراق والأدوات المالية وضمان سلامة القيود والحقوق المرتبطة بها داخل سوق رأس المال.

ويقصد بأمين الحفظ الجهة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بحفظ وإدارة الأوراق والأدوات المالية لحساب العملاء، والاحتفاظ بها من خلال نظام الإيداع والقيد المركزي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق الملاك المستفيدين وضمان سلامة تسجيل ملكياتهم والتصرفات الواردة عليها.

وفي هذا الإطار، يلتزم أمين الحفظ بإمساك السجلات والبيانات الخاصة بالعملاء ومطابقتها مع سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي، وتنفيذ تعليمات العملاء المتعلقة بنقل الملكية أو الرهن أو الحجز أو غيرها من التصرفات القانونية، فضلاً عن تمكين الملاك المستفيدين من ممارسة كافة الحقوق المرتبطة بالأوراق والأدوات المالية، بما في ذلك الحصول على التوزيعات النقدية والعينية ومباشرة حقوق التصويت وحضور الجمعيات العامة.

كما ألزمت اللائحة التنفيذية أمناء الحفظ بالفصل بين أموالهم وأوراقهم المالية وبين أموال وأوراق عملائهم، والإلتزام بقواعد السرية والإفصاح والضوابط الرقابية المقررة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين، ويُعزز مستويات الشفافية والثقة، ويُسهم في دعم استقرار وكفاءة سوق رأس المال المصري.

تأسيس شركة الإيداع والقيد المركزي والإطار القانوني المنظم لعملها.

أفرد المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً لشركة الإيداع والقيد المركزي يتناسب مع الدور الحيوي الذي تضطلع به داخل سوق رأس المال، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة منظومة الإيداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية للأوراق والأدوات المالية.

وفي هذا الإطار، اشترط المشرع أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر غرضها على مباشرة أنشطة الإيداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية، نظراً لما تمثله هذه الأنشطة من أهمية جوهرية لإستقرار وكفاءة السوق المالي.

كما أخضع المشرع تأسيس الشركة ومباشرتها لنشاطها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحيث لا يجوز لها مزاولة أعمالها إلا بعد استيفاء التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، والالتزام بالمتطلبات المالية والفنية والتنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وحرص المشرع كذلك على وضع ضوابط خاصة بهيكل الملكية والإدارة ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما يكفل سلامة وكفاءة أداء الشركة وحماية حقوق المتعاملين واستقرار عمليات التداول والتسوية.

ويعكس هذا التنظيم التشريعي المكانة المحورية التي تشغلها شركة الإيداع والقيد المركزي باعتبارها أحد أهم مكونات البنية التحتية لسوق رأس المال، والمسؤولة عن حفظ السجلات المركزية للملكية وضمان سلامة انتقال الحقوق والتصرفات المرتبطة بالأوراق والأدوات المالية داخل السوق المالي المصري.

الجزاءات القانونية المترتبة على مخالفة أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.

تشمل الجزاءات القانونية المقررة على مخالفة أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي ولائحته التنفيذية عدداً من التدابير والعقوبات التي تستهدف حماية سلامة السوق المالي وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإيداع والقيد المركزي، ومن أبرزها :

ممارسة أنشطة الإيداع أو المقاصة أو التسوية أو القيد المركزي دون الحصول على التراخيص والموافقات المقررة قانوناً.

تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مُضللة إلى شركة الإيداع والقيد المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات الإيداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية ونقل الملكية.

الإخلال بالإلتزامات القانونية المفروضة على أعضاء الإيداع المركزي وأمناء الحفظ والجهات المصدرة للأوراق والأدوات المالية.

إجراء معاملات أو تصرفات على الأوراق والأدوات المالية بالمخالفة لقواعد القيد الدفتري الإلكتروني المقررة قانوناً.

الإفصاح أو الاستخدام غير المشروع للبيانات والمعلومات السرية المتعلقة بالمتعاملين أو بعمليات التداول والتسوية.

مخالفة قواعد حفظ السجلات والبيانات والدفاتر والالتزامات الرقابية المقررة بموجب القانون ولائحته التنفيذية.

التعرض للجزاءات والتدابير الإدارية التي تملك الهيئة العامة للرقابة المالية توقيعها، فضلاً عن العقوبات الجنائية المقررة قانوناً بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها.

وفي الختام، يمثل قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته أحد أهم التشريعات المنظمة للبنية التحتية لسوق رأس المال المصري، إذ أسهم في إحداث تحول جوهري من نظام تداول الأوراق المالية في صورتها المادية إلى نظام إلكتروني متكامل يقوم على الإيداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية الإلكترونية، بما عزز من مستويات الكفاءة والشفافية والأمان القانوني في المعاملات المالية.

وقد حرص المشرع المصري، من خلال التعديلات التشريعية المتعاقبة، وعلى الأخص التوسع في نطاق التنظيم ليشمل الأدوات المالية الحديثة، على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استقرار وجاذبية السوق المصري للإستثمارات المحلية والأجنبية.