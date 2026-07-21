Das Schweizer Parlament modernisiert das Schuldbetreibungssystem und führt zwei neue Schuldenrestrukturierungsverfahren für Privatpersonen ein

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in Switzerland

Mit zwei bedeutenden Revisionen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) hat das Schweizer Parlament das schweizerische Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsrecht umfassend modernisiert. Die Reformen umfassen die weitere Digitalisierung der Betreibungsverfahren – unter anderem durch einen schweizweiten elektronischen Betreibungsregisterauszug und Online-Versteigerungen – und schaffen erstmals spezielle Entschuldungs- und Sanierungsverfahren für Privatpersonen, einschliesslich der Möglichkeit einer Restschuldbefreiung.

In diesem Insight geben wir einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen der Reformen und deren praktische Auswirkungen für Gläubiger, Schuldner und Insolvenzpraktiker.

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