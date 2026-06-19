ベトナム駐在弁護士 オリバー・マスマン博士：ベトナムのFTSEラッセル格上げ — 投資家が今すぐ備えるべき50億～100億ドルの機会

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一国の経済発展において、後になって初めて明らかになる瞬間がある。その時点では、それらは技術的、手続き的、あるいはありふれたものに見えるかもしれない。規制改革や市場分類の変更などである。証券規制当局によって静かに導入された新ルールもそれに該当する。しかし何年か経って、これらの瞬間はしばしば転換点として認識されるようになる。

ベトナムのFTSEラッセル「セカンダリー・エマージング・マーケット（新興国市場）」への今後の格上げは、そのような瞬間の一つとなる可能性がある。長年にわたりベトナムに注目してきた投資家にとって、この進展は単なるインデックスへの組み入れ以上の意味を持つ。それは、アジアで最もダイナミックな経済圏の一つが、成熟、可視性、そしてグローバルな重要性という新たな段階に入りつつあることを示すシグナルである。格上げそのものも重要である。しかし、その後に続くものこそが、さらに重要となるかもしれない。

数十年にわたり、ベトナムは世界で最も魅力的な成長ストーリーの一つであった。この国は、農業を中心とした経済から、主要な製造業、輸出、および投資の拠点へと自らを変貌させた。何百万人もの人々が中間層に加わり、インフラが拡張され、外国投資が急増した。グローバルなサプライチェーンは、ベトナムを単なる代替地としてではなく、それ自体が戦略的な目的地としてますます見なすようになった。

しかし、このような目覚ましい経済変革にもかかわらず、ベトナムの資本市場は、広範な経済の動きからしばしば一歩遅れをとっていた。多くの機関投資家がベトナムの成長ストーリーを高く評価していたが、市場参加には実務的な障壁が存在した。市場へのアクセス可能性、決済手続き、外国人投資家の所有制限、およびその他の構造的な要因により、ベトナムは完全に投資可能な新興国市場というよりも、有望なフロンティア市場（未開拓市場）として見なされることが多かったのである。

その認識は変化しつつある。最近の改革は、市場へのアクセス性を改善し、自国の資本市場を国際的な期待に適合させるというベトナムのコミットメントを示している。海外機関投資家に対する全額の事前資金調達（プレファンディング）要件の撤廃や、グローバルブローカーの参加を促進するメカニズムの開発は、単なる技術的な改善以上の意味を持つ。これらは、意図のシグナルなのである。ベトナムは、世界の投資コミュニティの中でより大きな役割を果たすための準備を整えている。

資本は信用（コンフィデンス）に追随するからこそ、これが重要となる。そして信用は、しばしば改革に追随する。ベトナムのFTSEラッセル格上げをめぐる議論では、予想される資本流入額に焦点が当てられることが多い。アナリストたちは、評価手法や市場環境にもよるが、市場の再分類に伴い、最終的には数十億米ドル規模のパッシブおよびアクティブ投資資金が市場に流入する可能性があると予測している。正確な数字については依然として議論の余地があるものの、より広い意味での要点は明確である。

真の機会は、インデックスが要求するからといって最初に到来する資金にあるのではない。真の機会とは、その後に続く持続的な注目にある。パッシブ投資家は、義務付けられているからやって来るかもしれない。しかしアクティブ投資家は、彼らが信じるからやって来るのである。ポートフォリオマネージャー、年金基金、政府系ファンド（SWF）、ファミリーオフィス、およびグローバルな資産運用会社が、ベトナムを周縁的な機会ではなくコアな配分先として見なし始める時、その影響は短期的な市場の動きをはるかに超えて波及する可能性がある。流動性が向上する。リサーチのカバレッジが拡大する。コーポレート・ガバナンス（企業統治）の基準が進化する。国際的な認知度が高まる。そして、資本市場はより効率的になる。

ここから、ベトナムの次の章が特に興味深いものとなる。この国の根本的な投資根拠は、依然として極めて強固である。

• 若く、かつますます熟練度を高めている労働力。

• 急速に拡大する中間層。

• グローバルなサプライチェーンにおける戦略的な位置づけ。

• 成長する国内消費。

• 強力な製造能力。

• 米国、欧州連合（EU）、日本、韓国、シンガポール、オーストラリアなどを含む主要経済圏との統合の進展。

同時に、ベトナムは低コスト製造業という物語から脱却しつつある。次なる成長段階は、インフラ、テクノロジー、エネルギー転換、物流、金融サービス、および国内消費によってますます牽引されるようになるだろう。これにより、複数のセクターにわたって機会が創出される。

• 銀行および金融機関は、資本市場の深化と投資家参加の拡大から利益を得る立場にある。

• 工業団地および物流事業者は、サプライチェーンの多様化と製造業の拡大から引き続き恩恵を受ける。

• エネルギーおよびインフラ開発業者は、発電、送電、交通、港湾、空港、鉄道、およびデジタルインフラに対するベトナムの膨大な需要をサポートする位置につけている。

• テクノロジー企業およびデータセンター事業者は、ベトナムの戦略的成長ストーリーにますます組み込まれつつある。

• 消費者向けビジネスは、所得の上昇と都市化から引き続き恩恵を受ける。

しかし、投資家はこの機会の本質を誤解しないよう注意すべきである。ベトナムは、ストーリーが明白になってからやって来た者に報いることはめったにない。ベトナムで最も成功した外国人投資家は、歴史的に一つの特徴を共有してきた。彼らは早期に参入し、忍耐強く投資し、現地での関係を構築し、長期的な視点を維持したのである。その教訓は今日も極めて妥当である。

最も重要な問いは、ベトナムがFTSEラッセルの格上げに伴い、より多くの国際的な注目を集めるかどうかではない。ほぼ確実にそうなるだろう。より重要な問いは、その注目がバリュエーション（企業価値評価）、流動性、および競争に完全に反映される前に、投資家が自らのポジションを確保しているかどうかである。

もちろん、機会が実行と切り離されて存在することはない。ベトナムは依然として、法的なストラクチャリング、許認可、規制上の承認、税務上の考慮事項、コーポレート・ガバナンス、そして実行戦略が非常に重要となる法域である。強固な投資テーゼ（根拠）であっても、規律ある実行を必要とする。ベトナムの規制環境を理解することは、その成長ポテンシャルを理解することと同じくらい重要である。最終的にベトナムで成功を収める投資家は、機会のみに焦点を当てる者ではない。彼らは、機会と実行（インプリメンテーション）の双方を理解する者である。

30年以上にわたりベトナムに住み、働いてきた私は、その当時は漸進的なものに見えたが、後になって変革的なものとなった瞬間を数多く目撃してきた。私の見解では、ベトナムのFTSEラッセル格上げは、そのような瞬間の一つとなる可能性がある。インデックスが変わるからではない。認識が変わるからである。ベトナムはもはや発見されるのを待っている市場ではない。グローバル投資家が無視することのできない市場へとますます成長しているのである。

投資家への最終的な考察 過去30年間、私はベトナムにおいて繰り返されるパターンを観察してきた。最も成功した投資家は、他のすべての人がすでに到着した後に参入した者ではめったになかった。彼らは変化を早期に認識し、コンセンサスが形成される前にコミットし、機会が明らかになる前に関係を構築した者たちであった。

ベトナムのFTSEラッセル格上げは、単なる資本市場のイベントではない。それは、ベトナムに対する世界の注目が新たな段階に入りつつあるというシグナルである。今日、投資家は主に現在の市場の現実に基づいて、パートナーシップ、買収、戦略的投資、およびプロジェクトの機会について交渉することができる。半年後には、その状況は大きく異なっているかもしれない。より多くの国際資本がベトナムに集中するにつれて、バリュエーションは上昇し、優良資産を巡る競争は激化し、ベトナムのパートナー、売手、およびプロジェクトスポンサーの期待は著しく高まる可能性が高い。今日利用可能な機会は、明日もまだ存在するかもしれないが、もはや同じ条件では利用できなくなっているかもしれない。

これは、投資家が急ぐべきだと言っているのではない。準備をすべきだと言っているのである。

• デューデリジェンスを実施すること。

• ターゲットを特定すること。

• 関係を構築すること。

• 現地のパートナーシップを構築すること。

• 規制の枠組みを理解すること。

• そして、次の資本の波が押し寄せる前にポジションを確立することである。

投資において、最大の報酬はしばしば最も速く動いた者ではなく、最も早く動いた者にもたらされる。ベトナムのストーリーはまだ終わっていない。多くの点において、新たな章が始まったばかりなのである。機会の窓は開いたままである。しかし、窓が永遠に開いているわけではない。ニュースの見出しの先を見据え、群衆より先に行動する意欲のある投資家にとって、ベトナムは今後10年間でアジアにおいて最も魅力的な機会の一つとなるかもしれない。FTSEラッセルの格上げは終着点ではない。それは、はるかに大きな旅路における単なる一つのマイルストーンに過ぎない。問われるべきは、投資家が次の章が書かれる前に到着するのか、それともそれがすでに価格に織り込まれた後に到着するのかということである。

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