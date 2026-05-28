Deal-Ticker: Spitäler Schaffhausen Secures CHF 160 Million Financing For Development

Kellerhals Carrard advised Spitäler Schaffhausen on a complex financing transaction involving a CHF 60 million subordinated credit agreement with Canton Schaffhausen and a CHF 100 million syndicated credit facility led by Zürcher Kantonalbank. The transaction enables the hospital to finance the renewal and development of its infrastructure following voter approval in a 2025 referendum.

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Kellerhals Carrard beriet die Spitäler Schaffhausen (als Kreditnehmerin) bei einer massgeschneiderten Finanzierungstransaktion, welche unter anderem einen nachrangigen Kreditvertrag über CHF 60 Millionen mit dem Kanton Schaffhausen sowie einen Konsortialkredit über CHF 100 Millionen mit einem von der Zürcher Kantonalbank als Agentin geführten Bankenkonsortium umfasste. Die Kredite können etappenweise in Anspruch genommen werden.

Die Stimmberechtigten des Kantons Schaffhausen hatten den kantonalen Kredit für die Weiterentwicklung des Kantonsspitals bereits im Jahr 2025 in einer Volksabstimmung mit einer klaren Mehrheit genehmigt. Die Transaktion ermöglicht es den Spitälern Schaffhausen, die bauliche Erneuerung und Weiterentwicklung ihrer Spitalinfrastruktur zu finanzieren.

Das Team von Kellerhals Carrard bestand aus Luca Bianchi (Partner, Banking & Finance), Kevin MacCabe (Senior Associate, Banking & Finance), Angelica Schwarz (Partner, Tax), Christoph Jäger (Partner, Bau & Immobilien) und Thomas Geiger (Counsel, öffentlicher Sector)

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Kellerhals Carrard advised Spitäler Schaffhausen (as borrower) on a customized financing transaction including a subordinated credit agreement of CHF 60 million with the Canton Schaffhausen and a credit facility agreement of CHF 100 million with a banking syndicate led by Zürcher Kantonalbank as Agent. The credit facilities can be drawn in stages.

The voters of the Canton of Schaffhausen had already approved the cantonal credit for the development of the cantonal hospital in a popular vote in 2025 with a vast majority. The transaction allows Spitäler Schaffhausen to finance the renewal and development of its hospital facilities.

The Kellerhals Carrard team consisted of Luca Bianchi (Partner, Banking & Finance), Kevin MacCabe (Senior Associate, Banking & Finance), Angelica Schwarz (Partner, Tax), Christoph Jäger (Partner, Construction and Real Estate) and Thomas Geiger (Counsel, Public Sector).

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