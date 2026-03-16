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16 March 2026

Das Schweizerische Bundesgericht entscheidet über die Pflicht zur Herausgabe von Retrozessionen und Vertriebsgebühren an Kunden bei Execution-Only-Beziehungen

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In dieser Ausgabe von Advestra Insights besprechen wir einen k&uuml;rzlich ergangenen Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts (4A_149/2025 vom 12. Januar 2026), der die Behandlung von Retrozessionen in Execution-Only-Beziehungen pr&auml;zisiert. Das Gericht hielt fest, dass Banken in solchen Konstellationen nicht verpflichtet sind, Retrozessionen &ndash; einschliesslich Vertriebsgeb&uuml;hren &ndash; an Kunden weiterzugeben, sofern diese keinen tats&auml;chlichen oder potenziellen Interessenkonflikt begr&uuml;nden.

Das Urteil schafft willkommene Rechtssicherheit und k&ouml;nnte die Eidgen&ouml;ssische Finanzmarktaufsicht (FINMA) dazu veranlassen, ihre Praxis im Rahmen des Finanzdienstleistungsgesetzes zu &uuml;berdenken.

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