باقات تحصيل الديون في مصر 2026 | خدمات قانونية مصممة لكل عميل مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة

قد يكون تحصيل الديون في مصر عملية معقدة، تتطلب موازنة دقيقة بين العلاقات التجارية، والدقة القانونية، والكفاءة المالية. سواء كنت شركة كبيرة، أو شركة صغيرة ومتوسطة نامية، أو دائنًا فرديًا، فإن الحلول الجاهزة لا تناسب الجميع. ما تحتاجه هو خدمة قانونية مصممة خصيصًا لتتوافق مع ميزانيتك، وطبيعة مطالبتك، ومدى إلحاحية التحصيل.

ندرك في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، أن كل قضية ديون فريدة من نوعها. لذلك، نقدم باقات تحصيل ديون مصممة خصيصًا في مصر، تمنح كل عميل – محليًا كان أم أجنبيًا – مسارًا واضحًا، وميسور التكلفة، واستراتيجيًا لاسترداد مستحقاته.

١. فهم واقع تحصيل الديون في مصر

يوفر الإطار القانوني المصري للدائنين عدة آليات لتحصيل ديونهم غير المسددة، منها:

التحصيل الودي عبر الإشعارات القانونية الرسمية والتفاوض المنظم.

التحصيل القضائي عبر المحاكم الاقتصادية والمدنية، وذلك بحسب قيمة الدين ونوعه.

أوامر الأداء للديون غير المتنازع عليها، والمدعومة بإثباتات كتابية كالفواتير والشيكات والإشعارات.

إدارة التنفيذ لحجز الأصول، وتجميد الحسابات، أو تنفيذ الأحكام.

مع أن القانون واضح، إلا أن التكاليف والجداول الزمنية تختلف اختلافًا كبيرًا. ويكمن مفتاح تحصيل الديون بكفاءة في اختيار الإجراء المناسب والفريق القانوني المناسب منذ البداية.

٢. لماذا تختار باقة تحصيل ديون مُخصصة؟

قد تؤدي الخدمات القانونية العامة إلى تكاليف غير ضرورية وتأخيرات إجرائية. تضمن لك الباقة المُخصصة ما يلي:

دفع ما تحتاجه فقط – بدون رسوم خفية أو غير ذات صلة.

اختيار الاستراتيجية الأنسب بناءً على حجم الدين، والوثائق المطلوبة، وخصائص المدين.

البقاء على اطلاع دائم من خلال مراحل واضحة وتقارير ثنائية اللغة.

تحقيق نتائج أسرع من خلال التسوية قبل التقاضي كلما أمكن ذلك.

صُممت باقاتنا لتجمع بين قوة القانون المصري الكاملة والتسعير الشفاف والنتائج القابلة للقياس.

٣. باقاتنا الثلاث الأساسية لتحصيل الديون

أ. الباقة الأساسية – للديون الصغيرة وغير المتنازع عليها

مثالية للعمالة الحرة, والموردين الصغار، وأصحاب العقارات، والأفراد ذوي المطالبات ذات القيمة المحدودة.

تشمل الخدمة:

صياغة وإرسال إشعار مطالبة رسمي ثنائي اللغة إلى المدين.

متابعة التواصل والتفاوض على التسوية.

إعداد اتفاقية تسوية موثقة (محضر تسوية) في حال الاتفاق على شروط الدفع.

تقديم الإرشادات اللازمة لتقديم طلب أمر الدفع في حال عدم استجابة المدين.

المزايا: حل سريع، تكلفة منخفضة، تدخل محدود من المحكمة.

متوسط المدة: ١٠-٣٠ يومًا.

ب. الباقة المتقدمة – للشركات والمطالبات متوسطة القيمة

مثالية للشركات التي تتراوح ديونها بين 200,000 و2 مليون جنيه مصري، والموزعين، ومقدمي الخدمات.

تشمل الخدمة:

مراجعة شاملة للوثائق (العقود، الفواتير، إيصالات التسليم، التحويلات البنكية).

إشعار قانوني رسمي مع تحديد مهلة الدفع القانونية.

تقديم طلب أمر دفع أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.

إدارة جميع الجلسات، وتقديم المستندات، والخطوات الإجرائية.

إدارة المفاوضات والتسوية أثناء الإجراءات.

المزايا: تجمع بين سرعة إجراءات أمر الأداء وقوة رفع الدعوى أمام المحكمة.

متوسط المدة: 45-60 يومًا.

ج. الباقة المميزة – للديون ذات القيمة العالية أو المعقدة

مثالية للشركات والمؤسسات المالية والعملاء الدوليين الذين لديهم ديون متعددة الأطراف أو عابرة للحدود.

تشمل الخدمة:

تدقيق شامل للقضية وتصميم استراتيجية قانونية.

صياغة وتقديم الدعاوى التجارية أو طلبات التحكيم.

التمثيل أمام المحاكم الاقتصادية أو التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري.

التنسيق مع الخبراء والمترجمين والمحضرين القضائيين.

إجراءات التنفيذ - الحجز على الممتلكات، وتجميد الحسابات، أو التسويات الخاضعة لإشراف المحكمة.

تقارير مرحلية شهرية ثنائية اللغة واجتماعات مع العملاء.

المزايا: تمثيل كامل من تقديم الدعوى إلى التنفيذ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم.

متوسط المدة: من 3 إلى 6 أشهر.

4. مثال عملي – أهمية اختيار الباقة المناسبة

كانت شركة تصنيع مقرها مدينة العاشر من رمضان لديها مُوزّع مدين لها بمبلغ 850,000 جنيه مصري. في البداية، فكرت الشركة في رفع دعوى تجارية كاملة. بعد مراجعتنا، أوصينا بالباقة المتقدمة باستخدام إجراءات أمر الأداء.

تحققنا من الفواتير وإيصالات التسليم.

قدمنا طلب أمر دفع إلكترونيًا.

حصلنا على أمر تنفيذي خلال 35 يومًا.

بدأنا إجراءات التنفيذ من خلال دائرة التنفيذ بالمحكمة.

النتيجة: استرداد كامل المبلغ في أقل من ستة أسابيع، بتكلفة ثلث تكلفة التقاضي التقليدي.

٥. عملية تحصيل الديون خطوة بخطوة

بغض النظر عن الباقة المختارة، يستفيد جميع عملائنا من منهجية مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة المنظمة:

الاستشارة والتقييم الأوليان: نقوم بتقييم مستنداتكم ونوصي بأفضل مسار قانوني. خطاب المطالبة والتفاوض: نصدر إشعارًا رسميًا ونبحث إمكانية التسوية. رفع الدعوى: من خلال أمر الأداء أو تقديم الدعوى للمحكمة، مدعومًا بالأدلة. التمثيل أمام المحكمة: يحضر محامونا جلسات المحكمة، ويستجيبون لأوامرها، ويديرون جميع الإجراءات القانونية. التنفيذ والتحصيل: بمجرد الحصول على الحكم، نتابع عملية التحصيل من خلال محكمة التنفيذ.

يضمن هذا النظام التدريجي المساءلة والسرعة والنتائج الملموسة.

٦. تسعير شفاف وتحكم دقيق بالتكاليف

نؤمن بأن لكل عميل، من الأفراد إلى الشركات متعددة الجنسيات، الحق في معرفة كاملة بالرسوم والجداول الزمنية.

يتلقى العملاء عرض أسعار مكتوبًا وخطة خدمة قبل بدء العمل، دون أي تكاليف خفية.

٧. دعم الدائنين الأجانب

تُتيح مصر إجراءات تحصيل الديون للمستثمرين والشركات الأجنبية على حدٍ سواء. نقدم الخدمات التالية:

تقديم المستندات بلغتين وترجمة معتمدة.

تصديق الوثائق الأجنبية من خلال السفارات ووزارة العدل.

تنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك.

التنسيق عبر الحدود مع مكاتب المحاماة الدولية.

يُقدّر عملاؤنا من المستثمرين الأجانب قدرتهم على إدارة مستحقاتهم المصرية بنفس الكفاءة والشفافية التي يتوقعونها دوليًا.

٨. خدمات قانونية وقائية – حافظ على حماية أموالك

لا يقتصر تحصيل الديون على مجرد معالجة حالات التخلف عن السداد. تشمل باقاتنا دعمًا وقائيًا اختياريًا، مثل:

صياغة عقود تضمن سداد المدفوعات مع تضمين بنود جزائية.

تقديم المشورة بشأن السندات الإذنية والضمانات والشيكات.

إجراء فحوصات ائتمانية وتحقق دقيق من الشركاء التجاريين.

تدريب فرق الشؤون المالية الداخلية على أفضل ممارسات التوثيق.

من خلال دمج هذه الأدوات الوقائية، يقلل عملاؤنا من مخاطر التخلف عن السداد ويحمون تدفقاتهم النقدية المستقبلية.

٩. لماذا تختار الشركات مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

سجل حافل بالنجاح في تحصيل الديون في جميع المحاكم المصرية.

تغطية شاملة على مستوى الدولة: القاهرة، الإسكندرية، السويس، دمياط الجديدة، والمناطق الصناعية.

فريق قانوني ثنائي اللغة يجيد العربية والإنجليزية.

أسعار واضحة ومصممة خصيصًا لتناسب جميع أحجام القضايا.

إدارة شاملة من البداية إلى النهاية – من التفاوض إلى التنفيذ النهائي.

لا نكتفي بتحصيل الديون فحسب، بل نبني حلولًا مالية مستدامة لعملائنا.

١٠. خاتمة – تحصيل ديون ذكي ومنظم بشفافية

يتعيّن لتحصيل الديون بشكل فعّال في مصر في عام 2025، تحقيق توازن بين الدراية القانونية وضبط التكاليف؛ لذا تُقدّم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة باقات خدمات مُفصّلة تُمكّن العملاء من الوصول إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس ضمن أطر زمنية مناسبة والتزام كامل بالقانون. وسواءً تعلّق الأمر بمطالبة قدرها 20,000 جنيه مصري أو 20 مليون جنيه مصري، فقد صُمِّمت باقات استرداد الديون المرنة لدينا بحيث يتحمّل العميل تكلفة ما يحتاجه فقط من خدمات ضرورية مع استرداد ما يستحقه.

تواصل اليوم مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية لمناقشة الباقة الأنسب لقضيتك. دع فريقنا يساعدك في تحويل الديون غير المسددة إلى رأس مال مسترد بوضوح، وثقة، وإحترافية مهنية.

