مكتب محاماة متخصص في تحصيل الديون في مصر 2026 | مكتب السعدني ومشاركوه للمحاماة

قد يكون تحصيل الديون المستحقة في مصر عملية معقدةفي كثير من الأحيان، حيث تعاني شركات عديدة من تأخر المدفوعات، وعدم استجابة المدينين، أو النزاعات حول بنود العقود. سواء كنت شركة تسعى لاسترداد فواتير غير مدفوعة، أو موردًا يواجه ذممًا مدينة متأخرة ، أو مستثمرًا أجنبيًا يسعى لتحصيل حقوقه في مصر، فإن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب اتباع وسائل قانونية سليمة مدعومة بنهج عملي موجّه نحو النتائج.

نفخر بكوننا في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية من بين مكاتب المحاماة الرائدة في مجال تحصيل الديون في مصر، حيث نقدم حلولًا فعالة وشفافة وقانونية بالكامل لاسترداد أموالك. يساعد فريقنا من المحامين والمتقاضين في القاهرة العملاء على استرداد ديونهم من خلال التسويات الودية أو الإجراءات القضائية، مع التركيز دائمًا على السرعة والاحترافية وتحقيق النتائج.

1. أهمية التحصيل القانوني للديون

لا يقتصر تحصيل الديون في مصر على المثابرة فحسب، بل يتطلب استخدام الأدوات القانونية المناسبة ضمن إطار القانون المصري. فبدون توجيه مهني، يُخاطر الدائنون بخسارة الوقت والمال للأسباب التالية:

أخطاء إجرائية في المطالبات أو الإخطارات.

انقضاء مدد التقادم.

عقود غير صالحة أو أدلة غير كافية.

اتفاقيات تسوية رديئة الصياغة.

يضمن التعاون مع مكتب محاماة متخصص إمكانية إنفاذ مطالبتك قانونيًا، وحماية حقوقك من أول خطاب إنذار وحتى صدور الحكم النهائي من المحكمة.

مثال: كان لدى أحد موردي مواد البناء فواتير متأخرة لأكثر من 18 شهرًا. بعد توكيل مكتبنا، أصدرنا إشعارًا قانونيًا رسميًا، وبدأنا الإجراءات القانونية، وحصلنا على حكم بالدفع الكامل – بما في ذلك الفوائد ورسوم المحكمة – في غضون خمسة أشهر.

٢. الإطار القانوني لتحصيل الديون في مصر

يخضع تحصيل الديون في المقام الأول لأحكام القانون المدني المصري، وقانون التجارة، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية. وتحدد هذه القوانين مجتمعةً حق الدائن في المطالبة بالدفع، وفرض فوائد على التأخير، والمطالبة بالتعويض عن الإخلال بالعقد.

تشمل طرق تحصيل الديون الرئيسية ما يلي:

التسوية الودية والتفاوض. رفع دعوى مدنية أو تجارية أمام المحاكم المصرية. طلب أمر قضائي بالدفع بموجب المواد 201-206 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية (خيار المسار السريع). تنفيذ الأحكام القضائية أو قرارات التحكيم من خلال دائرة التنفيذ.

نصيحة: يُسهّل الاحتفاظ بالعقود والفواتير وإيصالات التسليم المكتوبة باللغة العربية (أو بلغتين) عملية التنفيذ أمام المحاكم المصرية.

٣. عملية تحصيل الديون لدينا

نتعامل في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة مع كل مرحلة من مراحل تحصيل الديون باحترافية وشفافية.

أ. مرحلة ما قبل التقاضي (التحصيل الودي)

نبدأ بالتفاوض والمراسلات القانونية لتحقيق سداد سريع وودي.

صياغة وإرسال الإشعارات القانونية الرسمية.

التواصل مع المدينين باحترافية للتوصل إلى تسوية.

إعداد اتفاقيات السداد أو جداول إعادة الهيكلة.

متابعة الالتزام بالسداد لتجنب حالات التخلف عن السداد مستقبلاً.

النتيجة: يتم تسوية أكثر من ٦٠% من قضايا تحصيل الديون لدينا ودياً، مما يوفر على عملائنا الوقت والتكاليف القانونية.

ب. مرحلة التقاضي (الإجراءات القضائية)

عند فشل التسوية، نتخذ إجراءات قانونية فورية أمام المحكمة المصرية المختصة.

رفع دعوى مدنية أو تجارية.

طلب أوامر قضائية لتحصيل الديون الواضحة والموثقة.

المطالبة بالفوائد والغرامات والتعويضات عن التأخير في السداد.

الحصول على أوامر حجز مؤقتة لتجميد أصول المدين.

مثال: حصلنا على أمر حجز على حساب مصرفي لأحد المدينين في القاهرة، مما مكّننا من استرداد المبلغ بالكامل خلال 45 يومًا من تاريخ رفع الدعوى.

ج. مرحلة التنفيذ (تنفيذ الحكم)

إن كسب الحكم ليس سوى نصف المعركة؛ فالتنفيذ الفعال هو الأساس.

تنفيذ الأحكام من خلال مكتب التنفيذ القضائي.

التنسيق مع المحضرين والبنوك لتحصيل الأموال.

تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم بموجب المادة 301 من قانون الإجراءات المدنية المصري.

ملاحظة: يُشترط ترجمة الأحكام الأجنبية أو قرارات التحكيم وتصديقها ترجمةً صحيحة قبل تنفيذها في مصر.

٤. تحصيل الديون عبر الحدود

تُقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة خدماتها بانتظام للدائنين الأجانب الساعين إلى تحصيل ديونهم من الكيانات المصرية.

نعمل كمستشارين قانونيين محليين لشركات المحاماة الدولية والعملاء في الخارج.

نتولى الاعتراف بأحكام المحاكم الأجنبية وقرارات التحكيم الدولية وإنفاذها.

ننسق عمليات تتبع الأصول والتحقق المصرفي لضمان التنفيذ.

دراسة حالة: كان مستورد مصري مدينًا لشركة تصنيع أوروبية بمبلغ مليوني دولار أمريكي. حصل مكتبنا على اعتراف بقرار التحكيم الأجنبي ونفذه بنجاح على أصول المدين في مصر خلال ستة أشهر.

٥. لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

معرفة محلية بمعايير عالمية: خبرة واسعة في إجراءات التقاضي والتنفيذ في مصر.

سجل حافل بالإنجازات: نسبة نجاح عالية في تحصيل الديون المحلية والدولية.

رسوم واضحة: نقدم هياكل تسعير شفافة، تجمع غالبًا بين الرسوم الثابتة ونسب مئوية بناءً على النجاح.

تحصيل أخلاقي وقانوني: جميع إجراءات التحصيل متوافقة تمامًا مع القانون المصري – لا مضايقات، ولا طرق ملتوية.

نهج استراتيجي: نركز أولًا على التحصيل الودي لتوفير الوقت والجهد، ولا نلجأ إلى المحكمة إلا عند الضرورة.

٦. القطاعات التي نخدمها

نقدم خدمات تحصيل الديون في قطاعات متعددة، تشمل:

الإنشاءات والعقارات

التصنيع والتجارة

مشاريع الطاقة والصناعة

الخدمات المصرفية والمالية

الخدمات اللوجستية والنقل

الضيافة والخدمات

يواجه كل قطاع تحديات فريدة، ويقوم فريقنا بتصميم استراتيجيات تحصيل الديون بما يتناسب مع الإطار التعاقدي والتنظيمي للعميل.

٧. نصائح عملية للدائنين

احتفظ بالوثائق: تُعد العقود الموقعة والفواتير والمراسلات أساسية لإثبات حقك.

بادر بالتحرك مبكرًا: كلما طالت مدة عدم سداد الدين، زادت صعوبة تحصيله.

استخدم الإشعارات الرسمية: غالبًا ما تُحفز خطابات المطالبة القانونية على تسوية سريعة.

استشر محاميًا قبل توقيع العقود: تجنب المشاكل بصياغة بنود قابلة للتنفيذ منذ البداية.

نصيحة: عادةً ما تُصدر المحاكم المصرية أحكامًا بفوائد على الديون التجارية، لذا فإن توثيق تاريخ الاستحقاق وشروط الدفع يُعزز موقفك.

٨. التزامنا بتحقيق النتائج

نُدرك في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة أن تحصيل الديون ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو مسألة حماية السلامة المالية لشركتك. يعمل محامونا بسرعة وفعالية، ويضعون مصالحكم في المقام الأول، لضمان استرداد أموالكم بشكل قانوني وفعال وبأقل قدر من التعطيل.

خاتمة

في السوق المصري الذي يتسم بالمنافسة وتسارع وتيرة الأعمال، يتعيّن لتحصيل الديون بفعالية توفر الخبرة والمثابرة والصلاحية القانونية. ويؤدي التعاون مع مكتب ذو سمعة راسخة مثل مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية إلى الاستفادة من فريق قانوني متمرس في مصر، ملتزم باسترداد حقوقكم القانونية.

سواءً عبر التفاوض الودي، أو الإجراءات القضائية، أو التنفيذ، فإننا نحول الديون غير المسددة إلى أصول مستردة.

