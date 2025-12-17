GRATA International сохраняет ведущие позиции и укрепляет влияние в регионе в Chambers Asia-Pacific 2026

GRATA International показала сильные результаты в рейтинге Chambers Asia-Pacific 2026 , сохранив свои позиции по ключевым пl

GRATA International показала сильные результаты в рейтинге Chambers Asia-Pacific 2026 , сохранив свои позиции по ключевым практикам в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также улучшив позиции в ряде из них. В этом году Фирма с гордостью расширила своё присутствие в рейтинге, получив новые позиции в Монголии и Туркменистане, что стало значимым этапом в укреплении регионального признания Фирмы.

Рейтинг Chambers Asia-Pacific предоставляет независимый, детальный анализ и надежные рекомендации по ведущим юридическим компаниям и практикам в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, подтверждая неизменную приверженность GRATA International качеству, экспертизе и высокому уровню обслуживания клиентов.

Азербайджан: Бизнес-право – Band 3

Баку-офис GRATA International, занимающий Band 3, продолжает выделяться на рынке благодаря сильным компетенциям в корпоративных, коммерческих и банковских вопросах. Клиенты отмечают способность команды предоставлять детальные, но в то же время практичные рекомендации, ясно обозначая риски и возможные пути их снижения.

Умми Джалилова, Управляющий партнер (Band 3), оказывает услуги транснациональным компаниям и финансовым организациям по широкому спектру корпоративных и проектных задач, включая вопросы трудового права. Клиенты отмечают её профессионализм и эффективность: «С Умми и её командой всегда приятно работать благодаря высокой компетенции, эффективности и стремлению всегда давать практические советы.»

Казахстан:

Корпоративное право и финансы – Band 2

Казахстанские команды по корпоративному и финансовому праву высоко ценятся за экспертизу в сопровождении крупных проектов по финансированию и предоставлении региональной аналитики по M&A, природным ресурсам и банковской сфере. Клиенты отмечают комплексный подход команды: «GRATA уникальны, так как предоставляют всестороннюю поддержку, охватывая все аспекты наших потребностей без пробелов.»

Шаймерден Чиканаев, Партнер (Band 3), известен своей работой в сфере приобретения активов и проектного финансирования, регулярно консультируя как отечественных, так и международных кредиторов. Клиенты описывают его как «партнера, ориентированного на клиента».

Марина Кахиани, Партнер (Band 3), часто ведет транзакционные дела, включая финансирование и лицензирование для регулирующих органов, и признана «высококвалифицированным юрисконсультом, работающим исключительно слаженно и эффективно».

Игорь Лукин, Партнер (Band 4), консультирует по трансграничным приобретениям, передаче долей, выходу на рынок и внутреннему корпоративному реструктурированию. Клиенты ценят его «практические навыки решения проблем и умение эффективно общаться с международными клиентами».

Разрешение споров – Band 2

Практика разрешения споров GRATA International является предпочтительным выбором для международных юридических фирм, ищущих местное представительство или консультации по казахстанскому праву в области международного арбитража и судебных разбирательств.

Аскар Конысбаев, Партнер, в этом году достиг уровня Band 3. Он консультирует отечественные и международные компании по сложным коммерческим спорам и оказывает рекомендации по казахстанскому праву в трансграничных делах, включая банковскую и строительную сферы. Клиенты особенно отмечают его “стратегическое видение и прагматичный подход к решению сложных вопросов”.

Энергетика и природные ресурсы – Band 3

Команда GRATA International, специализирующаяся на энергетике и природных ресурсах активно работает в сфере M&A, совместных предприятий и вопросов недропользования, предоставляя юридические услуги, ориентированные на результат. Команда ценится за высокую отзывчивость к потребностям клиентов, чёткое понимание целей организации и эффективность в решении сложных задач.

Алмат Даумов, Партнер (Band 4), возглавляет команду по природным ресурсам, консультируя широкий круг международных клиентов. Его экспертиза охватывает M&A, разрешение споров и налогообложение. Клиенты отмечают: «Алмат глубоко понимает отрасль и полностью вовлечен в достижение наилучших результатов для своих клиентов.»

Байжан Бекжанов, Партнер, был повышен до Band 3 в текущем году, что подчёркивает укрепление его позиции на рынке. Он имеет значительный опыт в корпоративных вопросах в горнодобывающем и нефтяном секторах, включая приобретение активов и лицензирование. Клиенты подчеркивают его «точность суждений и надежность».

Кыргызстан: Бизнес-право – Band 1

GRATA International в Кыргызстане ценится за широкий спектр компетенций, включая корпоративные приобретения, взыскание долгов, трудовое право, интеллектуальную собственность, защиту данных и регулирование платежей. Клиенты особенно отмечают способность команды чётко понимать бизнес-цели: «GRATA отлично понимает наши бизнес-цели».

Нурлан Кыштобаев, Партнер (Band 1) возглавляет офис вместе с Эльвирой Маратовой, Партнер (Band 3), оба известны своими глубокими знаниями местной специфики и ориентированным на клиента сервисом.

Монголия – Бизнес-право: Band 3

GRATA International в Монголии, отмеченная за сильные компетенции в горнодобывающей и энергетической сферах, впервые включена в рейтинге Chambers Asia-Pacific. Фирма консультирует клиентов по вопросам лицензирования, соблюдения экологических требований и структурирования инвестиций, а также активно участвует в инфраструктурных проектах. Кроме того, GRATA работает в сфере технологий, телекоммуникаций и промышленного производства, предоставляя рекомендации по договорам с подрядчиками, защите интеллектуальной собственности и снижению инвестиционных рисков. Клиенты отмечают: «GRATA хорошо понимает деловую среду Монголии и действует гибко».

Таджикистан: Бизнес-право – Band 1

Офис в Душанбе представлен опытной командой юристов, консультирующих международные юридические фирмы и финансовые организации по вопросам таджикского законодательства. Клиенты включают компании из секторов технологий, телекоммуникаций и бионауки. Команда также оказывает поддержку по банковским, корпоративным, налоговым и трудовым вопросам.

Камолиддин Мухамедов, Партнер (Band 1), признан за экспертизу в финансовых транзакциях и высокую квалификацию в корпоративном и трудовом праве. Клиенты ценят его умение упрощать сложные юридические концепции.

Туркменистан: Общее коммерческое право — Band 1

GRATA International Туркменистан отмечена за широкий спектр компетенций в банковском и финансовом секторе, корпоративном праве и M&A, нефтегазовой отрасли, разрешении споров и налогообложении. Офис в Ашхабаде впервые включён в рейтинге Chambers Asia-Pacific в этом году, что подчёркивает растущее влияние фирмы на рынке. Команду особенно ценят за умение работать в сложных нормативных рамках и предоставлять практичные решения по делам с высоким уровнем риска, включая взаимодействие с международными участниками и государственными органами. Клиенты отмечают: «GRATA превосходна; их подход действительно носит трансграничный характер».

Также в этом году впервые отмечен Икбал Саид Алауддин, получивший специальное признание Spotlight за экспертизу в трансграничных вопросах банковского и финансового права, корпоративного права/M&A и разрешения споров,заслуживая похвалы за стратегическое видение и ориентированный на клиента подход.

Узбекистан: Бизнес-право – Band 1

Ташкентский офис GRATA International сохраняет рейтинг Band 1, что отражает его сильную репутацию в сфере транзакционной юридической работы по всему Узбекистану. Команда консультирует международных клиентов по вопросам корпоративного структурирования, налогообложения, трудового права и коммерческих сделок, предлагая практичные, ориентированные на бизнес решения при оперативном и эффективном обслуживании. Клиенты отмечают: «GRATA предоставляет коммерчески практичные юридические решения и обеспечивает максимально оперативное и эффективное взаимодействие.»

Баходир Жаббаров, Управляющий партнер (Band 2), консультирует широкий круг отечественных и международных клиентов, включая крупные корпорации в нефтегазовой, горнодобывающей и потребительской сферах. Клиенты отмечают: «Он один из ведущих экспертов на рынке с обширным опытом работы с транснациональными клиентами.»

Нодир Юлдашев, Партнер (Band 1), работает со сложными трансграничными проектами по корпоративным вопросам, в отраслях энергетики и недвижимости.Клиенты подчеркивают его коммерческую проницательность и надежность: «Нодир – замечательный юрист. Мы всегда получаем от него высококачественную, детальную и своевременную поддержку, и он постоянно учитывает важные коммерческие аспекты.»

Атабек Шарипов, Партнер (Band 3), имеет репутацию в проведении международных финансовых операций, консультирует по проектам в отраслях энергетики и банковского дела, а также корпоративным вопросам. Клиенты ценят его ясность и доступность: «Атабек компетентен, легко доступен для общения и предоставил четкие, практичные рекомендации, которые вселяли уверенность на протяжении всей сделки.»

Дилором Юлдашева, Партнер (Up and Coming), имеет значительный опыт работы с корпоративными и проектными мандатами, включая приобретения, инвестиции и финансирование. Клиенты отмечают: «Дилором опытна, профессиональна и обеспечивает своевременную и качественную поддержку.»

Сохранение GRATA International позиций в Chambers Asia-Pacific 2026 отражает лидерство фирмы в регионе и постоянную приверженность высокому уровню обслуживания клиентов.

