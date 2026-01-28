ARTICLE
Обновлены Правила Для Паевых Инвестиционных Фондов

Министерство финансов Республики Беларусь постановлением от 28 августа 2025 г. № 79 утверди&
Belarus Finance and Banking
Violetta Ludchik and Kristina Panchenko
Министерство финансов Республики Беларусь постановлением от 28 августа 2025 г. № 79 утвердило новую редакцию Инструкции о порядке выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев, ведения реестра инвестиционных фондов, требованиях к правилам паевого инвестиционного фонда (далее – Инструкция). Этот документ призван более детально и всесторонне регулировать деятельность паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ) для повышения привлекательности их использования инвесторами Беларуси.

Справочно: на дату настоящей публикации в Беларуси нет зарегистрированных ПИФ.

В новой редакции Инструкции четко регламентированы и упорядочены процедуры выдачи инвестиционных паев при формировании ПИФа, а также размещения инвестиционных паев после завершения формирования ПИФа.

Что еще изменилось:

1) Уточнены требования к содержанию правил ПИФ, в частности, к содержанию разделов «Сведения об управляющей организации ПИФа», «Сведения о ПИФе», «Сведения об инвестиционных паях»;

2) Определен порядок внесения изменений и (или) дополнений в правила ПИФ;

3) Исключена возможность формировать ПИФ на организованном рынке (на бирже);

4) Уточнено преимущественное право владельцев инвестиционных паев в закрытом ПИФ на выкуп паев со вторичного рынка.

Кроме того, новая редакция Инструкции более детально регулирует порядок обращения инвестиционных паев, приостановления их выкупа, обмена и аннулирования. Добавлены положения, определяющие порядок объединения ПИФов и изменения типа ПИФа (например, «открытие» закрытого ПИФа).

Также новая редакция Инструкции формализует порядок ведения Департаментом по ценным бумагам реестра инвестиционных фондов, уточняя состав сведений, подлежащих включению в него и раскрытию. Для участников рынка это означает ужесточение требований к отчетности и соблюдению процедур, а для инвесторов – получение доступа к более полной и достоверной информации для принятия взвешенных инвестиционных решений.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования (т.е. с 07.11.2025).

Нововведения направлены на повышение прозрачности рынка, усиление защиты прав инвесторов и систематизацию всех процедур, связанных с «жизненным циклом» инвестиционных паев: от создания фонда до его прекращения.

Предполагается, что изменения должны отвечать стандартным рыночным практикам, однако в белорусском законодательстве все еще остаются «пороговые» положения, которые делают затруднительным использование ПИФ в качестве эффективного инструмента структурирования инвестиций.

