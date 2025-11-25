英領ヴァージン諸島における単一投資ファンド ― 時間に敏感な取引への解決策となり得るか？

Article Insights

この記事では、BVI（英領ヴァージン諸島）の単一投資ファンドが、時間に制約のある投資機会を捉えたいと考えるマネージャーにとって、迅速かつコスト効率の高いソリューションを提供する方法について解説します。従来の規制対象ファンド構造では、ライセンス登録などの要件により、設立に時間がかかり、コンプライアンスコストも高くなる傾向があります。これに対し、BVIにおけるクローズドエンド型の単一投資ファンドは、証券・投資業法（SIBA）の適用対象外となる場合があり、より柔軟で簡易な設立が可能です。

これらのファンドは、償還権を提供せず、単一の資産を保有する、または単一のプロジェクトに投資することでポートフォリオリスクを分散しない場合、通常は規制対象外と見なされます。その結果、以下のような利点があります：投資家の人数や種類に制限がなく、最低投資額の設定も不要、運用資産額に上限がなく、サービスプロバイダーの指定や監査義務もありません。

さらに、金融サービス委員会によるライセンス規制の申請も不要です。ただし、規制対象外であっても、マネーロンダリング防止（AML）、顧客確認（KYC）、およびFATCAやCRSなどの国際税務報告義務には引き続き準拠する必要があります。必要に応じて、管理業務のサポートを受けることも可能です。

Conyersでは、これらのBVI単一投資ファンド構造の設立に関する法的および規制面での包括的なサポートを提供しており、不動産、プライベート・エクイティ、迅速な実行が求められる特別投資プロジェクトに特に適しています。

免責事項： このコンテンツは、アクセスの利便性を高めるために機械翻訳により日本語化されたものです。最も正確かつ包括的な情報については、元の英語版記事を こちら をクリックしてご確認ください。

