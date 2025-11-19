ARTICLE
なぜBVIで承認されたマネージャーとともにトークン化投資ファンドを設立するのか？

この記事では、英領ヴァージン諸島（BVI）において、**承認マネージャー制度（Approved Manager Regime）**のもとでトークン化された投資ファンドを設立すること&#
この記事では、英領ヴァージン諸島（BVI）において、**承認マネージャー制度（Approved Manager Regime）**のもとでトークン化された投資ファンドを設立することによる戦略的な利点について紹介します。これは、ブロックチェーン技術の革新性と規制の効率性を融合させた、非常に魅力的な選択肢です。トークン化により、ファンド持分をブロックチェーン上でデジタル発行することが可能となり、流動性、アクセス性、透明性、そしてコスト効率が大幅に向上します。投資家にとっては、取引の簡便化、参入障壁の低減、安全かつ改ざん不可能な記録の保持といったメリットがあり、スマートコントラクトによって分配やコンプライアンスなどの運用も効率化されます。

BVIの規制枠組みは、トークン化ファンドの設立を支援する先進的な法律によって構成されています。中でも「電子取引法（Electronic Transactions Act）」は、仮想資産の取扱いやスマートコントラクトの機能を促進する重要な法制度です。特筆すべき点として、トークン化ファンドは「仮想資産サービス提供者法（Virtual Assets Service Providers Act）」の下で別途規制されることはなく、既存のファンド関連法が適用されます。

さらに、「承認マネージャー制度」はこの構造を強化するもので、迅速な承認（通常数日以内）、高い運用資産上限（オープンエンド型で最大4億米ドル、クローズドエンド型で最大10億米ドル）、そしてBVIに物理的な拠点を持たずに遠隔で運営できる柔軟性を提供します。マネージャーはBVIファンドだけでなく、外国籍ファンドへの助言も可能です。

このように、トークン化と承認マネージャー制度を組み合わせることで、デジタル金融の潮流を活かしながら、機動力とグローバルな展開力を維持できる、効率的かつ合理的なファンド設立ソリューションが実現します。


 免責事項：このコンテンツは、アクセスの利便性を高めるために機械翻訳により日本語化されたものです。最も正確かつ包括的な情報については、元の英語版記事をこちらをクリックしてご確認ください。

