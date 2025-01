Czy Przyjmować Zapłatę W Krypto?

Zapłaty w kryptowalutach za produkty i usługi stają się coraz bardziej powszechne, nie tylko w branży technologicznej czy w startupach. Coraz częściej przedsiębiorcy, którzy mają styczność z walutami wirtualnymi, zastanawiają się nad przyjmowaniem kapitału w krypto. Aktywa cyfrowe umożliwiają szybkie, bezpośrednie transfery pieniędzy na całym świecie, bez potrzeby korzystania z pośredników, takich jak banki czy firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową, które mogą unikać wysokich opłat za wymianę walut oraz skrócić czas realizacji transakcji. Dodatkowo płatności tego typu, szczególnie przy użyciu popularnych blockchainów, mogą być tańsze niż tradycyjne metody płatności. W porównaniu do opłat bankowych, prowizji kart płatniczych czy kosztów pośredników, często oferują niższe koszty operacyjne. To jednak nie jest temat tego artykułu, gdyż to nie Ty będziesz w nim rozważać zapłatę, a przyjęcie takiej zapłaty. Przyjąć w kryptowalutach czy nie? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule. Ponadto przeczytaj więcej na temat kwestii podatkowych i prawnych o wynagrodzeniach w krypto w artykule pod tym linkiem.

Z czym wiąże się zapłata w krypto?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy przyjmować wynagrodzenie w kryptowalutach. Zapłaty w krypto są szybkie i mają wiele zalet, ale jest pewien problem. Mianowicie nie masz pewności co do źródła pochodzenia środków, które otrzymujesz. Innymi słowy Twoja zapłata w kryptowalutach może pochodzić na przykład z przestępstwa. Przestępstwem może być wszystko. Może to być przychód przedsiębiorcy, który nie został opodatkowany i to już, kwalifikowane będzie jako tzw. "brudne pieniądze". Tutaj jednak odpowiedzialność za pomocnictwo z perspektywy AML/CFT jest oparte na zasadzie winy, czyli w uproszczeniu: musisz wiedzieć, że pomagałeś w praniu takich pieniędzy.

Sytuację można porównać do zakupu kradzionego samochodu – nawet jeśli zapłacisz za niego, będziesz musiał go oddać, gdy udowodnią, że był kradziony. Podobnie jest z kryptowalutami. Jeśli ktoś zapłaci ci za usługę "skażonymi" kryptowalutami, będziesz musiał je zwrócić, gdy zostanie udowodnione, że pochodziły z przestępstwa. Oczywiście możesz dochodzić swoich praw, żądając ponownej zapłaty od osoby, która dokonała transakcji, ale odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne. Warto więc na to uważać i zabezpieczyć się w odpowiedni sposób.

Jak zabezpieczyć się przed kryptowalutami pochodzącymi z przestępstwa?

Aby uniknąć takich problemów, warto korzystać ze specjalistycznych narzędzi, takich jak Luca czy Chainalysis. Pozwalają one sprawdzić adres portfela kryptowalutowego przed transakcją i zobaczyć, czy jest oznaczony jako podejrzany. Jeśli portfel świeci się na czerwono, należy zachować ostrożność. Nie zawsze oznacza to, że portfel jest powiązany z przestępstwem – niektóre portfele giełd kryptowalut również mogą być oznaczone w ten sposób, mimo że są legalne.

Przy większych transakcjach warto także zadbać o umowę, w której druga strona oświadcza, że kryptowaluty nie pochodzą z przestępstwa. Chociaż "brudne pieniądze" to pojęcie potoczne, w umowie można zapisać, że środki nie pochodzą z czynów zabronionych. Zabezpieczenie w postaci sprawdzenia portfela oraz umowy powinno wystarczyć, aby uniknąć problemów prawnych. Przy takich środkach transakcja będzie bezpieczna, a w razie jakichkolwiek komplikacji nie będziecie narażeni na odpowiedzialność karną.

