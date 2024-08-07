تعتبر الحضانة من القضايا الحساسة والمهمة في قوانين الأحوال الشخصية، حيث تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم في حال انفصال الوالدين. في الإمارات العربية المتحدة، يخضع تنظيم الحضانة لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يتناول العديد من الجوانب المتعلقة بالحضانة وحقوق الوالدين والأطفال.
*تعريف الحضانة:*
الحضانة هي رعاية الطفل وتربيته والقيام بشؤونه الأساسية من حيث التعليم والصحة والنمو البدني والنفسي. ويقع واجب الحضانة على كلا الوالدين، لكن في حال الانفصال أو الطلاق، يتحدد الحاضن وفقًا لمصلحة الطفل العليا.
*الأولوية في الحضانة:*
يعطي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الأولوية للأم في حضانة الأطفال الصغار، وخاصة البنات حتى سن 13 سنة والأولاد حتى سن 11 سنة، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناءً على مصلحة الطفل. بعد هذه الأعمار، يتم النظر في مصلحة الطفل وحقه في الاختيار، حيث يمكن للأطفال اختيار الإقامة مع أحد الوالدين إذا كانت ظروفهم تسمح بذلك.
*شروط الحضانة:*
يشترط القانون أن يكون الحاضن بالغًا، عاقلاً، قادرًا على تربية الطفل، وغير مصاب بأمراض معدية خطيرة. كما يجب أن يكون الحاضن ذا أخلاق حسنة وقدرة مالية كافية لتوفير الرعاية اللازمة.
*حقوق وواجبات الحاضن:*
يتمتع الحاضن بعدة حقوق تشمل الإقامة مع الطفل، والقيام بشؤونه اليومية، واتخاذ القرارات المتعلقة بتعليمه وصحته. في المقابل، يجب على الحاضن توفير بيئة سليمة وآمنة للطفل، والحرص على تنشئته بشكل صحي وسليم من الناحية الجسدية والنفسية.
*حق الزيارة:*
يقر القانون بحق الوالد غير الحاضن في زيارة الطفل، وتنظيم الزيارات بجدول زمني محدد يراعى فيه مصلحة الطفل وتوافر الراحة النفسية له. يمكن للطرفين الاتفاق على ترتيبات الزيارة، وفي حال النزاع يتم الرجوع إلى المحكمة لتحديد الجداول المناسبة.
*نقل الحضانة:*
يجوز نقل الحضانة من أحد الوالدين إلى الآخر أو إلى شخص آخر في حال عدم القدرة على توفير الرعاية المناسبة أو وجود خطر على الطفل. يتم ذلك من خلال تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، التي تتخذ قرارها بناءً على تحقيقات دقيقة ومراعاة لمصلحة الطفل.
*التعديلات الحديثة:*
شهد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال وتوفير حماية أكبر لهم. تشمل هذه التعديلات توسيع نطاق حقوق الزيارة، وتحديد إجراءات أسرع لحل النزاعات، وتقديم الدعم اللازم للأسر لضمان استقرار الأطفال ونموهم في بيئة صحية ومستقرة.
*ختاماً:*
يمثل قانون الحضانة في الأحوال الشخصية الإماراتي إطارًا قانونيًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل وضمان حقوقه الأساسية. من خلال تنظيم الحضانة ووضع شروط وحقوق واضحة، يسعى القانون إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في ظل التغيرات الأسرية، وضمان أن يحصلوا على الرعاية اللازمة لنموهم السليم.
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