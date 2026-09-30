EU-kommissionen utvärderar reglerna om produkter med dubbla användningsområden

EU-kommissionen genomför en utvärdering av förordningen om produkter med dubbla användningsområden (”PDA-förordningen”). Syftet är att bedöma om reglerna fungerar effektivt och enhetligt samt hur de påverkar företag, forskning och internationell handel. Det öppna samrådet stänger den 15 oktober 2026.

PDA-Förordningen

Produkter med dubbla användningsområden är varor, programvara och teknik som kan användas för både civila och militära ändamål. PDA-förordningen (2021/821) reglerar bland annat export, förmedling, transitering och tekniskt bistånd avseende sådana produkter. Förordningen trädde ikraft i september 2021 och ersatte det tidigare regelverket från 2009. Ett centralt syfte med uppdateringarna i förordningen var att modernisera regelverket, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Ett viktigt inslag var därför nya regler om cyberövervakningsprodukter.

EU:s exportkontrollregler syftar bl.a. till att skydda internationell säkerhet och möjliggöra legitim handel, forskning och innovation. Den tekniska utvecklingen och det förändrade säkerhetsläget innebär att denna balans blir alltmer komplex, inte minst för gränsöverskridande leveranser som berör programvara, tekniköverföringar och cyberövervakning.

Kommissionen efterfrågar underlag för utvärderingen

Fem år efter att en förordning träder ikraft ska EU-kommissionen utvärdera om förordningen har uppnått de syften som låg bakom dess uppdatering. Det är mot denna bakgrund som samrådet nu genomförs. Utvärderingen omfattar både om reglerna bidrar till internationell fred och säkerhet och om de skapar likvärdiga konkurrensförutsättningar inom EU.

Kommissionen efterfrågar särskilt synpunkter på administrativa kostnader och möjliga oavsiktliga konsekvenser för konkurrenskraft, innovation och forskning. Även återkoppling på hur enhetligt reglerna tillämpas av medlemsstaternas myndigheter och om de har hållit jämna steg med den tekniska och geopolitiska utvecklingen ska bedömas efterfrågas.

Utvärderingen ska särskilt behandla hur reglerna om export av vissa icke-förtecknade cyberövervakningsprodukter kan omfattas av tillståndskrav om produkterna är eller kan vara avsedda att användas i samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt.

Nästa steg

Utvärderingen syftar till att kommissionen ska erhålla underlag för att säkerställa att de syften som den nya förordningen avsåg uppfylla har uppnåtts och utvärdera behov av förändringar i lagstiftningen. Resultatet kommer därför att få betydelse för kommissionens fortsatta arbete med regelverket och ligga till grund för framtida lagstiftningsförslag, vägledning eller åtgärder för en mer enhetlig tillämpning. För svenska företag som träffas av regelverket, direkt och indirekt, utgör samrådet en möjlighet att påverka hur kommissionen bedömer balansen mellan säkerhetsintressen och företagens behov av förutsebara och effektiva processer.

*EU-kommissionens samråd om utvärderingen av förordning (EU) 2021/821 om produkter med dubbla användningsområden.