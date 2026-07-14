ベトナム – EVFTA下の原産地規則：生産拠点をベトナムへ移す前に、すべての欧州製造業者が問うべき10の質問

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欧州連合・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）は、欧州の製造業者のベトナムに対する見方を根本から変えました。多くの企業にとって、ベトナムはもはや単なる競争力のある製造拠点ではありません。適用される原産地規則を満たす製品に対し大幅な特恵関税待遇を提供する、欧州市場への戦略的なゲートウェイとなっています。

しかしながら、製造プロジェクトにおいて、ある誤解が絶えず浮上しています。多くの企業は、ベトナムで製品を組み立てさえすれば、税関の目的上、自動的にベトナム製品になると信じています。残念ながら、国際貿易法はそれよりもはるかに複雑にできています。

原産地規則は、特恵関税待遇が利用可能かどうかを決定するものです。これは国際貿易法において最も技術的に困難な分野の一つであり、製造体制を構築した「後」ではなく、「前」に分析されるべきものです。ベトナムで25年以上にわたり多国籍製造業者にアドバイスを提供してきた経験から、生産拠点を移転する前に、すべての企業が以下の10の質問を自問すべきであると私は考えています。

質問1：実際の製品は何か？

原産地の分析は、完成品を正しく理解することから始まります。製品自体が明確に特定されるまで、法的な分析を開始することはできません。その構成、機能、製造工程、および関税分類のすべてが、適用される原産地規則に影響を与えます。

質問2：製品を正しく分類しているか？

原産地規則は、関税分類に基づいています。誤ったHSコードの使用は、法的な分析全体を無効にしてしまう可能性があります。したがって、原産地分析の前には、常に独立した関税分類を行う必要があります。

質問3：すべての部品の原産地はどこか？

現代の製造業において、単一の国からの部品にのみ依存することは稀です。完全な原産地マップでは、以下を特定する必要があります：

• 中国製部品

• ドイツ製部品

• 日本製部品

• 韓国製部品

• 台湾製部品

• ASEAN製部品

• ベトナム製原材料

すべての主要な投入物の原産地を把握しなければ、製品の原産地を決定することはできません。

質問4：ベトナムで実際にどのような製造が行われているか？

この質問はしばしば決定的な意味を持ちます。単なる組み立て作業だけでは、必ずしも適用される原産地規則を満たすとは限りません。製造業者は、ベトナムで行われるすべての生産活動を慎重に文書化する必要があります。これには以下が含まれます：

• 組み立て

• プログラミング

• キャリブレーション（較正）

• テスト

• ソフトウェアのインストール

• 品質管理

• パッケージング（包装）

• ラベリング

質問5：どの品目別規則が適用されるか？

EVFTAは、普遍的な単一の原産地規則を定めているわけではありません。製品ごとに異なる法的要件が適用されます。したがって、各製品を個別に分析する必要があります。

質問6：5年後にもそれを証明できるか？

原産地に関する主張の有効性は、それを裏付ける文書の信頼性にかかっています。製造業者は、将来の税関監査の際ではなく、生産の進行に合わせて文書を作成・保管していく必要があります。

質問7：製造プロセスは文書と一致しているか？

生産記録、部品表（BOM）、サプライヤー証明書、および税関書類は、すべて整合性が取れていなければなりません。一貫性が不可欠です。

質問8：企業構造は原産地戦略をサポートしているか？

所有権、委託製造契約、輸入手続き、および輸出書類のすべてが、実務的な運用に影響を与えます。原産地分析を企業構造の構築と切り離して考えるべきではありません。

質問9：欧州の税関当局について考慮しているか？

コンプライアンスは、商品がベトナムを出発した時点で終わるわけではありません。欧州の税関当局は、輸入から数年後に原産地証明書類を調査する可能性があります。企業はそれに応じた準備を行う必要があります。

質問10：コンプライアンスを中心にサプライチェーン全体を設計しているか？

最も強固な製造プロジェクトは、当初からコンプライアンスを中心に設計されています。原産地を後回しの課題にすべきではありません。それは製造戦略そのものの一部となるべきです。

結論

原産地規則は、専門的な税関特有の課題と見なされがちです。しかし現実には、ベトナムから欧州へ輸出する製造業者が直面する、最も重要な商業的課題の一つとなっています。

生産開始前に時間をかけて原産地を分析する企業は、概して、EVFTAが提供する機会から利益を得る有利な立場にあり、同時にベトナムおよび欧州連合の双方における税関リスクを軽減することができます。

究極的に、原産地計画の成功とは、書類作業を完了させることではありません。それは、法的に強固で、商業的に効率的であり、世界の双方における税関の精査に耐えうるサプライチェーンを設計することなのです。

お問い合わせ 上記に関する詳細につきましては、著者のDr. オリバー・マスマン（omassmann@duanemorris.com）までご遠慮なくお問い合わせください。Dr. オリバー・マスマンは、Duane Morris Vietnam LLCの代表取締役（General Director）を務めています。

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.