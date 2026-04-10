Investigación Antidumping de Poliéster Resina de Malasia y Vietnam

Hoy, 7 de abril de 2026, la Secretaría de Economía publicó la resolución de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de poliéster resina originarias de Malasia y Vietnam, independientemente del país...

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Hoy, 7 de abril de 2026, la Secretaría de Economía publicó la resolución de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de poliéster resina originarias de Malasia y Vietnam, independientemente del país de procedencia, en el Diario Oficial de la Federación. Conoce todos los detalles de la investigación aquí:

Solicitantes

Las empresas Alpek Polyester México, S.A. de C.V. e Indorama Ventures Polymers México, S. de R.L. de C.V. son las solicitantes de la investigación antidumping.

Producto Investigado

Poliéster resina o resina de poli tereftalato de etileno, conocido también como PET (por las siglas en inglés de Polyethylene Terephthalate), con una viscosidad intrínseca igual o superior a 70 mililitros por gramo (ml/g) (0.70 decilitro/gramo (dl/g)), incluyendo mezclas de resina de PET virgen con PET reciclado o recuperado.

Fracción arancelaria

El Poliéster Resina ingresa por las fracciones arancelarias 3907.61.01 y 3907.69.99, de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).

Determinación del Valor Normal

La Secretaría determinó el valor normal tanto para Malasia como para Vietnam usando la metodología de valor normal reconstruido.

Período Investigado (Dumping)

1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

Período Analizado (Daño)

1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025.

Fecha Límite para participar

El último día que tienen los importadores y exportadores para presentar su formulario para participar en la investigación es el 19 de mayo de 2026, aunque puede solicitarse una prórroga.

Lista de Importadores

Si quieres consultar la lista de los importadores de poliéster resina que pueden tener interés en esta investigación antidumping, consulta nuestra alerta legal.

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