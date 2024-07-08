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Опубликован проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года ".

Проектом закона предлагается ратифицировать Протокол, предусматривающий положения по регулированию внешней электронной торговли. После согласования документа в государствах - членах ЕАЭС, Таможенный кодекс ЕАЭС будет дополнен новыми положениями, которые определяют особенности порядка и условия перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу ЕАЭС.

В рамках предусмотренных изменений товары, приобретаемые физическими лицами через интернет-магазины выделены в отдельную категорию - "товары электронной торговли". Для таможенного оформления товаров электронной торговли введен отдельный документ, который называется декларация на товары электронной торговли.

Связующим звеном между таможенным органом, интернет-магазином и физическим лицом, приобретающим товары, является оператор электронной торговли. Оператор — это юридическое лицо, зарегистрированное в таможенном реестре и оказывающее услуги физически лицам, в связи с таможенным оформлением товаров электронной торговли. Для осуществления своей деятельности оператор должен иметь площади для хранения товаров, информационную систему, которая обеспечит взаимодействие оператора с таможенным органом и внести обеспечение по уплате таможенных платежей.

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