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8 July 2024

Обзор: Изменение законодательства по вопросам товаров электронной торговли

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Опубликован проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Протокола...
Kazakhstan International Law
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Опубликован проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года ".

Проектом закона предлагается ратифицировать Протокол, предусматривающий положения по регулированию внешней электронной торговли. После согласования документа в государствах - членах ЕАЭС, Таможенный кодекс ЕАЭС будет дополнен новыми положениями, которые определяют особенности порядка и условия перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу ЕАЭС.

В рамках предусмотренных изменений товары, приобретаемые физическими лицами через интернет-магазины выделены в отдельную категорию - "товары электронной торговли". Для таможенного оформления товаров электронной торговли введен отдельный документ, который называется декларация на товары электронной торговли.

Связующим звеном между таможенным органом, интернет-магазином и физическим лицом, приобретающим товары, является оператор электронной торговли. Оператор — это юридическое лицо, зарегистрированное в таможенном реестре и оказывающее услуги физически лицам, в связи с таможенным оформлением товаров электронной торговли. Для осуществления своей деятельности оператор должен иметь площади для хранения товаров, информационную систему, которая обеспечит взаимодействие оператора с таможенным органом и внести обеспечение по уплате таможенных платежей.

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Authors
Photo of Kamila Urazalina
Kamila Urazalina
Photo of Assel Ilyassova
Assel Ilyassova
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