EU:s förpackningsförordning gäller – nya krav för företag

EU:s nya förordning (EU) 2025/40 om förpackningar och förpackningsavfall, den så kallade Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), innebär mer enhetliga och omfattande regler för i princip alla förpackningar och allt förpackningsavfall inom EU.

De nya definitionerna medför att ett företag kan ha flera roller och skyldigheter för samma förpackningsflöde. Flera krav gäller redan, medan andra införs successivt fram till 2040, vilket gör att företag behöver se över sina förpackningar, avtal och interna rutiner redan nu.

Sedan den 12 augusti 2026 gäller den nya förpackningsförordningen direkt i hela EU. PPWR syftar till att minska mängden förpackningsavfall, förbättra återanvändning och materialåtervinning samt skapa mer enhetliga regler på den inre marknaden.

PPWR ersätter i huvudsak det tidigare förpackningsdirektivet inom EU. Förordningen omfattar i princip alla förpackningar och allt förpackningsavfall, oavsett material eller användningsområde, och reglerar hela livscykeln – från utformning och tillverkning till användning och avfallshantering. I Sverige kompletteras EU-regleringen bland annat av förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Även om flera nya skyldigheter började gälla den 12 augusti, införs andra krav stegvis under de kommande åren.

Centrala nyheter i PPWR – Nya definitioner tydliggör ansvarsfördelning i leveranskedjan

PPWR riktar sig till flera aktörer i leveranskedjan och innehåller nya definitioner. Bland annat definieras tillverkare, importörer, distributörer och producenter.

PPWR innehåller nya definitioner och ett tydligare ansvar i hela leveranskedjan. För att identifiera vilket ansvar ett företag har är det viktigt att först klargöra vilken roll i leveranskedjan företaget har.

Två centrala begrepp i förordningen är ”producent” och ”tillverkare”.

En producent är inte enbart en tillverkare, utan kan enligt PPWR även vara en importör eller distributör som omfattas av någon av de särskilda situationer som anges i definitionen av producent. Bedömningen beror bland annat på typen av förpackning, hur och var den tillhandahålls samt var aktören är etablerad. I vissa fall kan även den som packar upp förpackade produkter utan att vara slutanvändare vara producent.

Producenter ska vara registrerade i de medlemsstater där de för första gången tillhandahåller förpackningar eller förpackade produkter. I Sverige innebär producentansvaret bland annat krav på anmälan till Naturvårdsverket, rapportering, anslutning till eller tillhandahållande av en godkänd producentansvarsorganisation samt finansiering av hanteringen av förpackningsavfall. När det krävs kan producenten även behöva utse ett behörigt ombud i en annan medlemsstat.

Tillverkaren i PPWR:s mening är inte alltid det företag som rent fysiskt producerar förpackningsmaterialet. För exempelvis försäljningsförpackningar kan det i stället vara det företag som fyller förpackningen eller låter utforma och marknadsföra den under eget namn eller varumärke. För vissa mikroföretag gäller ett särskilt undantag när leverantören är etablerad i samma medlemsstat.

Tillverkaren har det centrala ansvaret för att en förpackning som släpps ut på marknaden uppfyller tillämpliga krav. Innan en förpackning släpps ut på marknaden ska tillverkaren genomföra en bedömning av överensstämmelse, ta fram teknisk dokumentation och upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Det ställs även krav på spårbarhet och märkning av förpackningar, bland annat ska uppgifter om tillverkaren anges. Dokumentationen ska visa att förpackningen uppfyller de krav som gäller vid den aktuella tidpunkten.

För importörer och distributörer gäller ett utökat ansvar att kontrollera att förpackningar uppfyller de krav som ställs på bland annat dokumentation och märkning innan en förpackning tillhandahålls på marknaden samt ska kontrollera att den producent som omfattas av producentansvaret är registrerad i det nationella producentregistret. En förpackning som misstänks avvika från PPWR får inte säljas innan bristen har åtgärdats.

Skärpta krav på innehåll i förpackningar

PPWR ställer även krav på vissa ämnen som ingår i förpackningar. Förekomsten och koncentrationen av ämnen som inger betänkligheter ska minimeras, samtidigt som det för vissa kemikalier uppställs gränsvärden som inte får överstigas. För bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom får den sammanlagda koncentrationen som huvudregel inte överstiga 100 milligram per kilogram förpackning eller förpackningskomponent.

För livsmedelsförpackningar gäller sedan den 12 augusti 2026 också särskilda gränsvärden för PFAS: 25 ppb för en enskild PFAS, 250 ppb för summan av PFAS som mäts genom riktad analys och 50 ppm för PFAS totalt, inklusive polymera PFAS.

Skärpta krav på miljöpåståenden

Särskilda regler gäller för miljöpåståenden. Påståenden om en förpacknings egenskaper får endast avse förhållanden som går längre än PPWR:s minimikrav och det ska anges vilken egenskap, förpackningsenhet eller förpackningskomponent som påståendet gäller. Generella påståenden om exempelvis återvinningsbarhet eller miljöprestanda behöver därför kunna styrkas och vara tillräckligt preciserade.

Skärpta krav införs successivt

Att PPWR gäller sedan den 12 augusti 2026 innebär inte att samtliga materiella krav redan ska vara uppfyllda. Sedan detta datum gäller bland annat PFAS-gränsvärdena för livsmedelsförpackningar och krav på att återanvändbara förpackningar ska vara utformade för att kunna användas flera gånger.

Tidigast från den 12 augusti 2028 ska förpackningar som huvudregel ha harmoniserad märkning om materialsammansättningen. Tidpunkten beror på när EU-kommissionens genomförandeakter antas. Vissa krav på komposterbara förpackningar börjar också gälla från 2028.

Från 2030, eller senare beroende på när nödvändiga EU-rättsakter antas, skärps regelverket betydligt. Då börjar bland annat krav på materialåtervinningsbarhet, minsta andel återvunnen plast i vissa plastförpackningar, minimering av förpackningarnas vikt och volym, en högsta tomrumsgrad om 50 procent för vissa förpackningar samt begränsningar av vissa engångsförpackningar och mål för återanvändning att tillämpas. Kraven skärps därefter ytterligare mot 2035, 2038 och 2040.

Flera detaljkrav ska preciseras genom delegerade akter, genomförandeakter och harmoniserade standarder. Företag behöver därför både förhålla sig till PPWR:s grundläggande regler och följa den fortsatta regelutvecklingen för de förpackningar som används eller tillhandahålls.

Vad bör företag tänka på?

Företag som tillverkar, fyller, importerar, distribuerar eller på annat sätt hanterar förpackningar bör kartlägga vilka förpackningar som förekommer i verksamheten och vilken eller vilka roller företaget har för varje förpackningsflöde. Detta är särskilt viktigt för företag som säljer färdigpackade produkter under eget namn eller varumärke, importerar förpackningar eller säljer till kunder i flera medlemsstater.

Företag bör också se över avtal och ansvarsfördelning i leveranskedjan. Det behöver vara tydligt vilken aktör som ska ta fram och bevara teknisk dokumentation, kontrollera märkning och miljöpåståenden, registrera sig som producent och bära kostnaderna för producentansvaret. Ansvarsregleringen i avtal förändrar dock inte det offentligrättsliga ansvaret enligt tillämpliga regelverk. Rutiner för leverantörskontroll och informationsutbyte kan behöva uppdateras, särskilt vid import från länder utanför EU eller försäljning under eget varumärke.

Slutligen bör företag göra en tidsplan för de krav som införs successivt. Förpackningar och leverantörsavtal har ofta långa ledtider. Arbetet med ansvarsfördelning, dokumentation och kontroll av befintliga förpackningar kan därför genomföras redan nu, samtidigt som framtida förpackningsportföljer anpassas till krav på återvinningsbarhet, återvunnet innehåll, minimering, märkning och återanvändning.

Vi på Cederquist följer den fortsatta utvecklingen av PPWR och de kompletterande regler och vägledningar som tas fram på EU-nivå och nationellt. Om ni har frågor eller vill ha vägledning kring hur verksamheten påverkas av de nya kraven är ni välkomna att kontakta oss.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2025/40 av den 19 december 2024 om förpackningar och förpackningsavfall.