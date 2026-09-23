Abierta consulta pública sobre el Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos

El Gobierno español ha comenzado la tramitación por el procedimiento de urgencia del Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. El procedimiento de audiencia e información pública permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre, a las 17:00 horas (Audiencia e información pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos).

El proyecto de real decreto condiciona la obtención de permisos de conexión y acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica a la acreditación, mediante declaración responsable, del cumplimiento de nuevos requisitos asociados a la resiliencia y soberanía digital, a la eficiencia energética e hídrica y a la correlación y adicionalidad con respecto al uso de energías renovables.

Los aspectos más destacables del proyecto son los siguientes:

Los centros de datos solicitantes de permisos de acceso y conexión a la red eléctrica deberán acreditar que cubren el 80 % de su consumo total mediante generación de origen renovable, bien mediante modalidades de autoconsumo, bien mediante contratos de compra de electricidad renovable a plazo con instalaciones ubicadas en España, cuya acta de puesta en servicio no sea anterior en más de dieciocho meses a la entrada en funcionamiento del centro o al primer uso de la energía.

Los criterios aplicables a los concursos de capacidad de demanda en los que participen centros de datos incluirán criterios de resiliencia y soberanía digital.

Los nuevos requisitos se aplicarán a todos los centros de datos que se conecten con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto proyectado.

Las solicitudes de acceso y conexión a red en trámite, o aquellas con permisos concedidos y no conectados, podrán renunciar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, sin ejecución de las garantías otorgadas.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el día 10 de septiembre de 2026, a las 17:00 horas.

Las alegaciones al proyecto de real decreto se dirigirán a la Dirección General de Política Energética y Minas, a través de la dirección de correo electrónico: bzn-gabinete_see@miteco.es, indicando en el asunto: «Alegaciones_PRD CPD Sostenibilidad».