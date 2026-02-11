Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Das Landgesetz Und Das Baugesetz – Die Grundlagen – Was Sie Wissen Müssen

Stand: 1. September 2025 – Verfügt Vietnam über eine gesetzlich festgelegte nationale Bauordnung, einen national übernommenen Musterkodex oder ein gleichwertiges nationales Rahmenwerk...

Duane Morris LLP, a law firm with more than 900 attorneys in offices across the United States and internationally, is asked by a broad array of clients to provide innovative solutions to today's legal and business challenges.

Article Insights

Oliver Massmann’s articles from Duane Morris LLP are most popular: in Asia

in Asia

with readers working within the Pharmaceuticals & BioTech industries Duane Morris LLP are most popular: within Law Department Performance and Accounting and Audit topic(s)

1. Nationale Bauordnung / Rahmenwerk

• Stand: 1. September 2025 – Verfügt Vietnam über eine gesetzlich festgelegte nationale Bauordnung, einen national übernommenen Musterkodex oder ein gleichwertiges nationales Rahmenwerk, das sämtliche Gesetze, Vorschriften und Standards umfasst, die gemeinsam die Bauvorschriften in Ho-Chi-Minh-Stadt regeln?

Antwort: Ja

1.1 Rechtsgrundlage

Gesetz Nr. 50/2014/QH13 über das Bauwesen

2. Standard zur Gebäudeklassifizierung

• Enthält der rechtliche Rahmen in Vietnam verbindliche Standards zur Gebäudeklassifizierung (Kriterien zur Kategorisierung von Gebäuden nach Nutzung, Belegungsart und Größe)?

Antwort: Ja

2.1 Rechtsgrundlage

Artikel 5, Baugesetz; Rundschreiben Nr. 06/2021/TT-BXD

3. Standard für Flächennutzungsregelungen

• Enthält der rechtliche Rahmen in Vietnam verbindliche Flächennutzungsregelungen (Bebauungspläne zur Steuerung der Flächennutzung, Dichte, Abstandsflächen und andere Entwicklungsparameter)?

Antwort: Ja

3.1 Rechtsgrundlage

Rundschreiben Nr. 01/2021/TT-BXD

4. Standards für die Tragwerksplanung

• Enthält der rechtliche Rahmen in Vietnam verbindliche Standards für die Tragwerksplanung zur Gewährleistung der Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Lasten und Naturgefahren (Erdbeben, Überschwemmungen, Windlasten, seismische Aktivitäten)?

Antwort: Ja

4.1 Rechtsgrundlage

Rundschreiben Nr. 05/2022/TT-BXD

5. Brandschutzstandards (aktiv und passiv) für Baukonstruktion und Nutzung

Antwort: Ja

5.1 Rechtsgrundlage

Rundschreiben Nr. 103/2025/TT-BCA

6. Standards zur Barrierefreiheit für alle Bauvorhaben

(d.h. verbindliche Anforderungen, die sicherstellen, dass Gebäude physisch zugänglich und nutzbar für Menschen mit Behinderungen und unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen sind)

Antwort: Ja

6.1 Rechtsgrundlage

Rundschreiben Nr. 21/2014/TT-BXD

7. Mindeststandards für Gesundheit und Hygiene

(d.h. gesetzlich vorgeschriebene Basisstandards, die mindestens Trinkwasserversorgung, Abwasser-/Kanalisationsentsorgung, Belüftung/Luftqualität in Innenräumen und sanitäre Installationen abdecken)

Antwort: Ja

7.1 Rechtsgrundlage

TCVN 5687:2024

8. Energiestandards für die Energieeffizienz

(d.h. Wärmedämmung, Beleuchtung und HLK-Systeme, Gebäudehülle oder andere Anforderungen, die durch die Bauordnung oder andere verbindliche Vorschriften für alle Gebäude und Renovierungen vorgeschrieben sind)

Antwort: Nein

9. Gibt es Anreize — finanziell (z. B. Zuschüsse, Steuervergünstigungen) oder nicht-finanziell (z. B. technische Unterstützung, beschleunigte Genehmigungen) — zur Förderung der Einführung von Energiestandards für Neubauten oder Renovierungen?

Antwort: Nein

10. Legt der rechtliche Rahmen in Vietnam verbindliche Standards für den Umweltschutz oder die Nachhaltigkeit im Bauwesen fest

(z. B. Schutz der Biodiversität, Wasserschutz oder Bekämpfung von Umweltverschmutzung)?

Antwort: Ja

10.1 Rechtsgrundlage

Gesetz Nr. 72/2020/QH14 über den Umweltschutz

11. Klassifiziert der rechtliche Rahmen in Vietnam Bauprojekte nach ihrem potenziellen Umwelteinfluss?

Antwort: Ja

11.1 Rechtsgrundlage

Artikel 25, Dekret 08/2022/ND-CP

12. Bitte geben Sie an, welche Umweltrisiken oder Auswirkungen ausdrücklich als Teil der Klassifizierung von Bauprojekten bewertet werden:

• Biodiversität und natürliche Ressourcen (z. B. Ökosysteme, Schutzgebiete, Wälder)

• Treibhausgasemissionen oder Auswirkungen des Klimawandels

• Wasserressourcen, einschließlich Wasserqualität, -menge und Zugang

13. Verlangt der rechtliche Rahmen, dass Fachkräfte, die technische Inspektionen von Bauprojekten durchführen, bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Qualifikationen erfüllen?

Antwort: Nein

(Fragen 14–17) Basierend auf dem rechtlichen Rahmen: Welche Merkmale sind in der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung für Ho-Chi-Minh-Stadt enthalten?

14. Legt der rechtliche Rahmen in Ho-Chi-Minh-Stadt die folgenden Flächen- und Bebauungsregelungen fest?

Antwort: Nein

15. Legt der rechtliche Rahmen in Ho-Chi-Minh-Stadt Anforderungen für offizielle Planungsbestimmungen hinsichtlich zulässiger Gebäudehöhen, Geschossflächenzahlen, Abstandsflächen usw. fest?

Antwort: Ja

15.1 Bitte geben Sie die Rechtsgrundlage an

Rundschreiben Nr. 01/2021/TT-BXD

16. Gibt es einen offiziell verabschiedeten, rechtsverbindlichen Flächennutzungs-/Bebauungsplan für Ho-Chi-Minh-Stadt, der online verfügbar und für die Allgemeinheit zugänglich ist, ohne dass ein Benutzername, Passwort oder spezielle Zugangsdaten erforderlich sind?

Antwort: Ja

17. Ist eine Überprüfung der Einhaltung der Bebauungsplanung erforderlich, bevor ein Bauantrag in Ho-Chi-Minh-Stadt eingereicht wird?

Antwort: Ja

18. Können Entwickler die Einhaltung der Bebauungsplanung online anhand offiziell anerkannter Bebauungspläne oder digitaler Planungsinstrumente überprüfen, ohne eine gesonderte offizielle Genehmigung, Bescheinigung oder ein Schreiben der Regierung zur Bestätigung der Einhaltung vor der Antragstellung einholen zu müssen?

Antwort: Nein

19. Sind Raumpläne und Bebauungsanforderungen für Entwickler und Architekten in Form eines Geoinformationssystems (GIS) oder anderer räumlicher Datenplattformen zugänglich?

Antwort: Ja

20. Möglichkeit, die Bebauungsregelungen online anhand offiziell anerkannter Bebauungspläne oder digitaler Planungsinstrumente zu überprüfen, ohne vorherige Genehmigung durch die Planungsbehörden

Antwort: Ja

21. Baukontrollvorschriften, zugänglich für alle Beteiligten, einschließlich Bewohner, Entwickler, Architekten und andere Interessierte

Antwort: Nein

22. Kriterien und notwendige Schritte zur Erlangung einer Baugenehmigung (z. B. technische Spezifikationen)

Antwort: Nein

23. Liste aller Dokumente, die für die Beantragung einer Baugenehmigung erforderlich sind (z. B. Eigentumsurkunde, Arten von Zeichnungen und Plänen)

Antwort: Ja

24. Eine aktualisierte Gebührenordnung für alle Bauarten, die derzeit gültig ist (Stand: 1. September 2025)

Antwort: Nein

25. Gibt es eine Online-Plattform, die es der Planungs-/Bauaufsichtsbehörde in Ho-Chi-Minh-Stadt ermöglicht, Baugenehmigungen zu bearbeiten und auszustellen?

Antwort: Nein

30. Können Verwaltungsbeschwerden gegen Entscheidungen über Baugenehmigungen online über eine offizielle Regierungsplattform eingereicht werden (ausgenommen Einreichungen per E-Mail, SMS, WhatsApp oder ähnliche Plattformen)?

Antwort: Nein

31. Ist es möglich, den Antrag auf Umweltgenehmigung/-freigabe online einzureichen?

Antwort: Ja

32. Vollständige offizielle Anforderungen für die Einreichung eines Antrags auf Umweltgenehmigungen oder -freigaben für den Bau eines Gebäudes

Antwort: Ja

33. Gebührenordnung für Umweltgenehmigungen in Ho-Chi-Minh-Stadt, gültig ab September 2025

Antwort „Ja“, wenn keine Gebühren anfallen.

Antwort: Nein

34. Öffentliche, offizielle und aktualisierte Informationen, die eine Liste der Gesamtzahl der genehmigten Umweltgenehmigungen/-freigaben in Ho-Chi-Minh-Stadt zeigen

Antwort: Ja

35. Ein Online-Zahlungssystem (d. h. ein Portal, das auf Online-Zahlungstransaktionen spezialisiert ist) zur Abwicklung von Antragsgebühren

Antwort „Ja“, wenn keine Gebühren anfallen.

Antwort: Nein

36. Ein elektronisches System, das die Online-Einreichung von Dokumenten zur Erlangung von Umweltgenehmigungen in Ho-Chi-Minh-Stadt erleichtert

Antwort: Ja

37. Schreibt das Gesetz mehrere Inspektionen in verschiedenen Phasen des Bauprozesses vor (z. B. Fundament, Rohbau, Endphase), um sicherzustellen, dass die Standards während des gesamten Prozesses eingehalten werden und die strukturelle Sicherheit gewährleistet ist?

Antwort: Nein

38. Schreibt das Gesetz unterschiedliche Arten von Inspektionen während des Bauprozesses vor, um die strukturelle Sicherheit je nach Risikostufe des Bauwerks und seiner Nutzung sicherzustellen (risikobasierte Inspektionen)?

Antwort: Nein

39. Selbstzertifizierung

(d. h. Inspektionen, die intern durch eigenes Personal des Bauunternehmens wie Architekten oder Ingenieure durchgeführt werden)

Antwort: Ja

40. Ein unabhängiger Ingenieur oder ein Ingenieurbüro (nicht vom Bauherrn oder der Genehmigungsbehörde beschäftigt)

Antwort: Ja

41. Regierungsbehörden, wie z. B. die städtische Bauaufsichtsbehörde

Antwort: Ja

42. Für Projekte, die Umweltgenehmigungen erfordern: Ist eine umfassende Überprüfung der Einhaltung der Umweltauflagen während des Bauprozesses vorgeschrieben?

Antwort: Ja

42.1 Rechtsgrundlage

Artikel 62, Gesetz über den Umweltschutz

43. Verlangt der rechtliche Rahmen, dass ein unabhängiger und akkreditierter Fachmann die Überprüfung der Einhaltung der Umweltauflagen für Projekte mit Umweltgenehmigungen durchführt?

Antwort: Nein

44. Ist eine abschließende Vor-Ort-Inspektion des Bauwerks gesetzlich vorgeschrieben, bevor ein Gebäude bezogen werden darf?

Antwort: Ja

44.1 Rechtsgrundlage

Artikel 123, Baugesetz

45. Ist eine Nutzungsgenehmigung (auch genannt Giấy phép sử dụng công trình) gesetzlich vorgeschrieben, bevor ein Gebäude bezogen werden darf?

Antwort: Nein

46. Schreibt der rechtliche Rahmen vor, dass Berufungen gegen Baugenehmigungen, Inspektionen oder die Einhaltung von Vorschriften von einer unabhängigen Drittbehörde bearbeitet werden müssen?

Antwort: Nein

47. Befugnis zur Erlassung einer Notverfügung (z. B. Evakuierung, Schließung, Nutzungsstopp), um unmittelbare Sicherheitsbedenken eines Gebäudes zu adressieren

Antwort: Ja

48. Befugnis zur Einleitung einer Strafverfolgung vor einem zuständigen Gericht bei Verstößen gegen Bauvorschriften

Antwort: Ja

49. Befugnis, der Registrierungsstelle die Aussetzung oder den Entzug von Lizenzen für Baupraktiker wegen Nichteinhaltung von Bauvorschriften zu empfehlen

Antwort: Ja

49.1 Rechtsgrundlage

Artikel 100, Dekret Nr. 175/2024/ND-CP

Szenario A

• Standort des Unternehmens: Ho-Chi-Minh-Stadt, größte Gemeinde mit der höchsten Anzahl an bedienten Kunden

• Gebäudetyp: Geschäftsgebäude, das als Büro genutzt wird

• Größe des Geschäftsgebäudes: 1.800 Quadratmeter (19.375 Quadratfuß)

• Höhe des Geschäftsgebäudes: 5 Stockwerke – jedes Stockwerk 360 Quadratmeter (3.875 Quadratfuß)

• Jedes Stockwerk wird mit einer Höhe von 3 Metern (9 Fuß 10 Zoll) angenommen

• Grundstücksfläche: 603,8 Quadratmeter (6.500 Quadratfuß)

• Im Bürogebäude werden keine Tätigkeiten ausgeführt, die aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen oder anderweitig regulierten Materialien Genehmigungen, Zulassungen oder Inspektionen erfordern würden.

53. Bitte geben Sie die Gemeinde an, die die Baugenehmigung prüfen und genehmigen würde (im Falle mehrerer Gemeinden in Ho-Chi-Minh-Stadt):

Provinzvolkskomitee

54. Ist ein Eigentums-/Grundstückszertifikat erforderlich oder wird dies üblicherweise praktiziert?

Ja

55. Ist eine topographische Vermessung erforderlich oder wird dies üblicherweise praktiziert?

Ja

56. Ist die Durchführung einer geotechnischen Untersuchung erforderlich oder wird dies üblicherweise praktiziert?

Ja

57. Ist eine städtebauliche Genehmigungsbescheinigung erforderlich oder wird dies üblicherweise praktiziert, bevor eine Baugenehmigung erteilt wird? (Dies bezieht sich auf Bauvorschriften, Flächennutzungspläne oder städtebauliche Entwicklungsrichtlinien)

Nein

58. Wie viele Kalendertage benötigt die Behörde, um die Baugenehmigung nach Einreichung des vollständigen Antrags zu prüfen und auszustellen?

20

59. Welche Verwaltungsgebühr erhebt die Genehmigungsbehörde für die Prüfung des Antrags und die Ausstellung der Baugenehmigung?

VND 150.000

Szenario A

• Standort des Unternehmens: Ho-Chi-Minh-Stadt, größte Gemeinde mit der größten Anzahl von Kunden

• Gebäudetyp: Geschäftsgebäude, das als Büro genutzt wird

• Größe des Geschäftsgebäudes: 1.800 Quadratmeter (19.375 Quadratfuß)

• Höhe des Geschäftsgebäudes: 5 Stockwerke – jedes Stockwerk 360 Quadratmeter (3.875 Quadratfuß)

• Jedes Stockwerk wird mit einer Höhe von 3 Metern (9 Fuß 10 Zoll) angenommen

• Grundstücksfläche: 603,8 Quadratmeter (6.500 Quadratfuß)

• Auf dem Gelände des Bürogebäudes werden keine Tätigkeiten ausgeführt, die aufgrund gefährlicher oder anderweitig regulierter Materialien Genehmigungen, Zulassungen oder Inspektionen erfordern würden.

70. Basierend auf den Angaben in Szenario A: Sind Umweltgenehmigungen, -freigaben oder Umweltprüfungen gesetzlich vorgeschrieben, bevor mit dem Bau begonnen werden darf?

Ja

71. Welche Art von Umweltgenehmigungen/-freigaben wäre für die oben beschriebenen Parameter erforderlich?

Vereinfachte Umweltprüfung

Umweltgenehmigungen – Szenario B (Komplexe Gewerbeanlage)

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen in diesem Abschnitt basierend auf den Angaben zu Szenario B (Standort, Typ, Größe und weitere Details des Gebäudes).

Szenario B

• Standort des Unternehmens: Ho-Chi-Minh-Stadt, größte Gemeinde mit der größten Anzahl von Kunden

• Gebäudetyp: Geschäftsgebäude, das für Büros, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie leichte technische Tätigkeiten genutzt wird

• Größe des Geschäftsgebäudes: 20.000 Quadratmeter (215.278 Quadratfuß) (6 oberirdische Stockwerke und 2 unterirdische Stockwerke für Parkplätze)

• Grundstücksfläche: 10.000 Quadratmeter (107.639 Quadratfuß)

• Nutzung des Gebäudes: Büroarbeit, Forschungs- und Entwicklungslabore, leichte technische Tätigkeiten

• Anzahl der Beschäftigten: ca. 800 Mitarbeiter

• Parkplätze: 200 Stellplätze (unterirdisch)

Das Projekt umfasst die Ausstattung eines Labors und von Prüfeinrichtungen, die kleine Mengen von Säuren und Lösungsmitteln verwenden. Es verfügt über dieselbetriebene Notstromaggregate vor Ort (500 kVA), ein Abwasser-Vorbehandlungssystem vor der kommunalen Einleitung, großflächige Erdarbeiten (8 Meter / 26 Fuß 3 Zoll tief) für die Tiefgarage sowie ein Regenwassermanagementsystem. Das Gebäude enthält außerdem Lagerräume für brennbare und korrosive Chemikalien. Anschlüsse an die kommunalen Wasser- und Abwassersysteme sind vorhanden.

Die Bauarbeiten werden erhebliche Bodenstörungen und die Kontrolle von Regenwasserabfluss mit sich bringen, während der Betrieb die Nutzung und Lagerung gefährlicher Stoffe, die Erzeugung von kontaminiertem Abwasser sowie Luftemissionen aus Generatoren und Laborlüftungssystemen beinhalten wird.

75. Basierend auf den Angaben in Szenario B: Sind Umweltgenehmigungen, -freigaben oder Umweltprüfungen gesetzlich vorgeschrieben, bevor mit dem Bau begonnen werden darf?

Ja

76. Welche Art von Umweltgenehmigungen/-freigaben wäre für die oben beschriebenen Parameter erforderlich?

Umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung

77. Sonstiges

Umweltgenehmigung

78. Wie lange dauert es durchschnittlich, die erforderliche Umweltgenehmigung/-freigaben zu erhalten (Zeit für die Genehmigung durch öffentliche Behörden, ohne die Vorbereitung durch möglicherweise externe Experten)?

180 Tage

79. Welche offiziellen Kosten sind in VND damit verbunden?

VND 4.500.000

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.