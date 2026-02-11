Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Das Landgesetz Und Das Baugesetz – Die Grundlagen – Was Sie Wissen Müssen

- in Asia
readers working within the Pharmaceuticals & BioTech industries
within Law Department Performance and Accounting and Audit topic(s)
1. Nationale Bauordnung / Rahmenwerk
• Stand: 1. September 2025 – Verfügt Vietnam über eine gesetzlich festgelegte nationale Bauordnung, einen national übernommenen Musterkodex oder ein gleichwertiges nationales Rahmenwerk, das sämtliche Gesetze, Vorschriften und Standards umfasst, die gemeinsam die Bauvorschriften in Ho-Chi-Minh-Stadt regeln?
Antwort: Ja
1.1 Rechtsgrundlage
Gesetz Nr. 50/2014/QH13 über das Bauwesen
2. Standard zur Gebäudeklassifizierung
• Enthält der rechtliche Rahmen in Vietnam verbindliche Standards zur Gebäudeklassifizierung (Kriterien zur Kategorisierung von Gebäuden nach Nutzung, Belegungsart und Größe)?
Antwort: Ja
2.1 Rechtsgrundlage
Artikel 5, Baugesetz; Rundschreiben Nr. 06/2021/TT-BXD
3. Standard für Flächennutzungsregelungen
• Enthält der rechtliche Rahmen in Vietnam verbindliche Flächennutzungsregelungen (Bebauungspläne zur Steuerung der Flächennutzung, Dichte, Abstandsflächen und andere Entwicklungsparameter)?
Antwort: Ja
3.1 Rechtsgrundlage
Rundschreiben Nr. 01/2021/TT-BXD
4. Standards für die Tragwerksplanung
• Enthält der rechtliche Rahmen in Vietnam verbindliche Standards für die Tragwerksplanung zur Gewährleistung der Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Lasten und Naturgefahren (Erdbeben, Überschwemmungen, Windlasten, seismische Aktivitäten)?
Antwort: Ja
4.1 Rechtsgrundlage
Rundschreiben Nr. 05/2022/TT-BXD
5. Brandschutzstandards (aktiv und passiv) für Baukonstruktion und Nutzung
Antwort: Ja
5.1 Rechtsgrundlage
Rundschreiben Nr. 103/2025/TT-BCA
6. Standards zur Barrierefreiheit für alle Bauvorhaben
(d.h. verbindliche Anforderungen, die sicherstellen, dass Gebäude physisch zugänglich und nutzbar für Menschen mit Behinderungen und unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen sind)
Antwort: Ja
6.1 Rechtsgrundlage
Rundschreiben Nr. 21/2014/TT-BXD
7. Mindeststandards für Gesundheit und Hygiene
(d.h. gesetzlich vorgeschriebene Basisstandards, die mindestens Trinkwasserversorgung, Abwasser-/Kanalisationsentsorgung, Belüftung/Luftqualität in Innenräumen und sanitäre Installationen abdecken)
Antwort: Ja
7.1 Rechtsgrundlage
TCVN 5687:2024
8. Energiestandards für die Energieeffizienz
(d.h. Wärmedämmung, Beleuchtung und HLK-Systeme, Gebäudehülle oder andere Anforderungen, die durch die Bauordnung oder andere verbindliche Vorschriften für alle Gebäude und Renovierungen vorgeschrieben sind)
Antwort: Nein
9. Gibt es Anreize — finanziell (z. B. Zuschüsse, Steuervergünstigungen) oder nicht-finanziell (z. B. technische Unterstützung, beschleunigte Genehmigungen) — zur Förderung der Einführung von Energiestandards für Neubauten oder Renovierungen?
Antwort: Nein
10. Legt der rechtliche Rahmen in Vietnam verbindliche Standards für den Umweltschutz oder die Nachhaltigkeit im Bauwesen fest
(z. B. Schutz der Biodiversität, Wasserschutz oder Bekämpfung von Umweltverschmutzung)?
Antwort: Ja
10.1 Rechtsgrundlage
Gesetz Nr. 72/2020/QH14 über den Umweltschutz
11. Klassifiziert der rechtliche Rahmen in Vietnam Bauprojekte nach ihrem potenziellen Umwelteinfluss?
Antwort: Ja
11.1 Rechtsgrundlage
Artikel 25, Dekret 08/2022/ND-CP
12. Bitte geben Sie an, welche Umweltrisiken oder Auswirkungen ausdrücklich als Teil der Klassifizierung von Bauprojekten bewertet werden:
• Biodiversität und natürliche Ressourcen (z. B. Ökosysteme, Schutzgebiete, Wälder)
• Treibhausgasemissionen oder Auswirkungen des Klimawandels
• Wasserressourcen, einschließlich Wasserqualität, -menge und Zugang
13. Verlangt der rechtliche Rahmen, dass Fachkräfte, die technische Inspektionen von Bauprojekten durchführen, bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Qualifikationen erfüllen?
Antwort: Nein
(Fragen 14–17) Basierend auf dem rechtlichen Rahmen: Welche Merkmale sind in der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung für Ho-Chi-Minh-Stadt enthalten?
14. Legt der rechtliche Rahmen in Ho-Chi-Minh-Stadt die folgenden Flächen- und Bebauungsregelungen fest?
Antwort: Nein
15. Legt der rechtliche Rahmen in Ho-Chi-Minh-Stadt Anforderungen für offizielle Planungsbestimmungen hinsichtlich zulässiger Gebäudehöhen, Geschossflächenzahlen, Abstandsflächen usw. fest?
Antwort: Ja
15.1 Bitte geben Sie die Rechtsgrundlage an
Rundschreiben Nr. 01/2021/TT-BXD
16. Gibt es einen offiziell verabschiedeten, rechtsverbindlichen Flächennutzungs-/Bebauungsplan für Ho-Chi-Minh-Stadt, der online verfügbar und für die Allgemeinheit zugänglich ist, ohne dass ein Benutzername, Passwort oder spezielle Zugangsdaten erforderlich sind?
Antwort: Ja
17. Ist eine Überprüfung der Einhaltung der Bebauungsplanung erforderlich, bevor ein Bauantrag in Ho-Chi-Minh-Stadt eingereicht wird?
Antwort: Ja
18. Können Entwickler die Einhaltung der Bebauungsplanung online anhand offiziell anerkannter Bebauungspläne oder digitaler Planungsinstrumente überprüfen, ohne eine gesonderte offizielle Genehmigung, Bescheinigung oder ein Schreiben der Regierung zur Bestätigung der Einhaltung vor der Antragstellung einholen zu müssen?
Antwort: Nein
19. Sind Raumpläne und Bebauungsanforderungen für Entwickler und Architekten in Form eines Geoinformationssystems (GIS) oder anderer räumlicher Datenplattformen zugänglich?
Antwort: Ja
20. Möglichkeit, die Bebauungsregelungen online anhand offiziell anerkannter Bebauungspläne oder digitaler Planungsinstrumente zu überprüfen, ohne vorherige Genehmigung durch die Planungsbehörden
Antwort: Ja
21. Baukontrollvorschriften, zugänglich für alle Beteiligten, einschließlich Bewohner, Entwickler, Architekten und andere Interessierte
Antwort: Nein
22. Kriterien und notwendige Schritte zur Erlangung einer Baugenehmigung (z. B. technische Spezifikationen)
Antwort: Nein
23. Liste aller Dokumente, die für die Beantragung einer Baugenehmigung erforderlich sind (z. B. Eigentumsurkunde, Arten von Zeichnungen und Plänen)
Antwort: Ja
24. Eine aktualisierte Gebührenordnung für alle Bauarten, die derzeit gültig ist (Stand: 1. September 2025)
Antwort: Nein
25. Gibt es eine Online-Plattform, die es der Planungs-/Bauaufsichtsbehörde in Ho-Chi-Minh-Stadt ermöglicht, Baugenehmigungen zu bearbeiten und auszustellen?
Antwort: Nein
30. Können Verwaltungsbeschwerden gegen Entscheidungen über Baugenehmigungen online über eine offizielle Regierungsplattform eingereicht werden (ausgenommen Einreichungen per E-Mail, SMS, WhatsApp oder ähnliche Plattformen)?
Antwort: Nein
31. Ist es möglich, den Antrag auf Umweltgenehmigung/-freigabe online einzureichen?
Antwort: Ja
32. Vollständige offizielle Anforderungen für die Einreichung eines Antrags auf Umweltgenehmigungen oder -freigaben für den Bau eines Gebäudes
Antwort: Ja
33. Gebührenordnung für Umweltgenehmigungen in Ho-Chi-Minh-Stadt, gültig ab September 2025
Antwort „Ja“, wenn keine Gebühren anfallen.
Antwort: Nein
34. Öffentliche, offizielle und aktualisierte Informationen, die eine Liste der Gesamtzahl der genehmigten Umweltgenehmigungen/-freigaben in Ho-Chi-Minh-Stadt zeigen
Antwort: Ja
35. Ein Online-Zahlungssystem (d. h. ein Portal, das auf Online-Zahlungstransaktionen spezialisiert ist) zur Abwicklung von Antragsgebühren
Antwort „Ja“, wenn keine Gebühren anfallen.
Antwort: Nein
36. Ein elektronisches System, das die Online-Einreichung von Dokumenten zur Erlangung von Umweltgenehmigungen in Ho-Chi-Minh-Stadt erleichtert
Antwort: Ja
37. Schreibt das Gesetz mehrere Inspektionen in verschiedenen Phasen des Bauprozesses vor (z. B. Fundament, Rohbau, Endphase), um sicherzustellen, dass die Standards während des gesamten Prozesses eingehalten werden und die strukturelle Sicherheit gewährleistet ist?
Antwort: Nein
38. Schreibt das Gesetz unterschiedliche Arten von Inspektionen während des Bauprozesses vor, um die strukturelle Sicherheit je nach Risikostufe des Bauwerks und seiner Nutzung sicherzustellen (risikobasierte Inspektionen)?
Antwort: Nein
39. Selbstzertifizierung
(d. h. Inspektionen, die intern durch eigenes Personal des Bauunternehmens wie Architekten oder Ingenieure durchgeführt werden)
Antwort: Ja
40. Ein unabhängiger Ingenieur oder ein Ingenieurbüro (nicht vom Bauherrn oder der Genehmigungsbehörde beschäftigt)
Antwort: Ja
41. Regierungsbehörden, wie z. B. die städtische Bauaufsichtsbehörde
Antwort: Ja
42. Für Projekte, die Umweltgenehmigungen erfordern: Ist eine umfassende Überprüfung der Einhaltung der Umweltauflagen während des Bauprozesses vorgeschrieben?
Antwort: Ja
42.1 Rechtsgrundlage
Artikel 62, Gesetz über den Umweltschutz
43. Verlangt der rechtliche Rahmen, dass ein unabhängiger und akkreditierter Fachmann die Überprüfung der Einhaltung der Umweltauflagen für Projekte mit Umweltgenehmigungen durchführt?
Antwort: Nein
44. Ist eine abschließende Vor-Ort-Inspektion des Bauwerks gesetzlich vorgeschrieben, bevor ein Gebäude bezogen werden darf?
Antwort: Ja
44.1 Rechtsgrundlage
Artikel 123, Baugesetz
45. Ist eine Nutzungsgenehmigung (auch genannt Giấy phép sử dụng công trình) gesetzlich vorgeschrieben, bevor ein Gebäude bezogen werden darf?
Antwort: Nein
46. Schreibt der rechtliche Rahmen vor, dass Berufungen gegen Baugenehmigungen, Inspektionen oder die Einhaltung von Vorschriften von einer unabhängigen Drittbehörde bearbeitet werden müssen?
Antwort: Nein
47. Befugnis zur Erlassung einer Notverfügung (z. B. Evakuierung, Schließung, Nutzungsstopp), um unmittelbare Sicherheitsbedenken eines Gebäudes zu adressieren
Antwort: Ja
48. Befugnis zur Einleitung einer Strafverfolgung vor einem zuständigen Gericht bei Verstößen gegen Bauvorschriften
Antwort: Ja
49. Befugnis, der Registrierungsstelle die Aussetzung oder den Entzug von Lizenzen für Baupraktiker wegen Nichteinhaltung von Bauvorschriften zu empfehlen
Antwort: Ja
49.1 Rechtsgrundlage
Artikel 100, Dekret Nr. 175/2024/ND-CP
Szenario A
• Standort des Unternehmens: Ho-Chi-Minh-Stadt, größte Gemeinde mit der höchsten Anzahl an bedienten Kunden
• Gebäudetyp: Geschäftsgebäude, das als Büro genutzt wird
• Größe des Geschäftsgebäudes: 1.800 Quadratmeter (19.375 Quadratfuß)
• Höhe des Geschäftsgebäudes: 5 Stockwerke – jedes Stockwerk 360 Quadratmeter (3.875 Quadratfuß)
• Jedes Stockwerk wird mit einer Höhe von 3 Metern (9 Fuß 10 Zoll) angenommen
• Grundstücksfläche: 603,8 Quadratmeter (6.500 Quadratfuß)
• Im Bürogebäude werden keine Tätigkeiten ausgeführt, die aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen oder anderweitig regulierten Materialien Genehmigungen, Zulassungen oder Inspektionen erfordern würden.
53. Bitte geben Sie die Gemeinde an, die die Baugenehmigung prüfen und genehmigen würde (im Falle mehrerer Gemeinden in Ho-Chi-Minh-Stadt):
Provinzvolkskomitee
54. Ist ein Eigentums-/Grundstückszertifikat erforderlich oder wird dies üblicherweise praktiziert?
Ja
55. Ist eine topographische Vermessung erforderlich oder wird dies üblicherweise praktiziert?
Ja
56. Ist die Durchführung einer geotechnischen Untersuchung erforderlich oder wird dies üblicherweise praktiziert?
Ja
57. Ist eine städtebauliche Genehmigungsbescheinigung erforderlich oder wird dies üblicherweise praktiziert, bevor eine Baugenehmigung erteilt wird? (Dies bezieht sich auf Bauvorschriften, Flächennutzungspläne oder städtebauliche Entwicklungsrichtlinien)
Nein
58. Wie viele Kalendertage benötigt die Behörde, um die Baugenehmigung nach Einreichung des vollständigen Antrags zu prüfen und auszustellen?
20
59. Welche Verwaltungsgebühr erhebt die Genehmigungsbehörde für die Prüfung des Antrags und die Ausstellung der Baugenehmigung?
VND 150.000
Szenario A
• Standort des Unternehmens: Ho-Chi-Minh-Stadt, größte Gemeinde mit der größten Anzahl von Kunden
• Gebäudetyp: Geschäftsgebäude, das als Büro genutzt wird
• Größe des Geschäftsgebäudes: 1.800 Quadratmeter (19.375 Quadratfuß)
• Höhe des Geschäftsgebäudes: 5 Stockwerke – jedes Stockwerk 360 Quadratmeter (3.875 Quadratfuß)
• Jedes Stockwerk wird mit einer Höhe von 3 Metern (9 Fuß 10 Zoll) angenommen
• Grundstücksfläche: 603,8 Quadratmeter (6.500 Quadratfuß)
• Auf dem Gelände des Bürogebäudes werden keine Tätigkeiten ausgeführt, die aufgrund gefährlicher oder anderweitig regulierter Materialien Genehmigungen, Zulassungen oder Inspektionen erfordern würden.
70. Basierend auf den Angaben in Szenario A: Sind Umweltgenehmigungen, -freigaben oder Umweltprüfungen gesetzlich vorgeschrieben, bevor mit dem Bau begonnen werden darf?
Ja
71. Welche Art von Umweltgenehmigungen/-freigaben wäre für die oben beschriebenen Parameter erforderlich?
Vereinfachte Umweltprüfung
Umweltgenehmigungen – Szenario B (Komplexe Gewerbeanlage)
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen in diesem Abschnitt basierend auf den Angaben zu Szenario B (Standort, Typ, Größe und weitere Details des Gebäudes).
Szenario B
• Standort des Unternehmens: Ho-Chi-Minh-Stadt, größte Gemeinde mit der größten Anzahl von Kunden
• Gebäudetyp: Geschäftsgebäude, das für Büros, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie leichte technische Tätigkeiten genutzt wird
• Größe des Geschäftsgebäudes: 20.000 Quadratmeter (215.278 Quadratfuß) (6 oberirdische Stockwerke und 2 unterirdische Stockwerke für Parkplätze)
• Grundstücksfläche: 10.000 Quadratmeter (107.639 Quadratfuß)
• Nutzung des Gebäudes: Büroarbeit, Forschungs- und Entwicklungslabore, leichte technische Tätigkeiten
• Anzahl der Beschäftigten: ca. 800 Mitarbeiter
• Parkplätze: 200 Stellplätze (unterirdisch)
Das Projekt umfasst die Ausstattung eines Labors und von Prüfeinrichtungen, die kleine Mengen von Säuren und Lösungsmitteln verwenden. Es verfügt über dieselbetriebene Notstromaggregate vor Ort (500 kVA), ein Abwasser-Vorbehandlungssystem vor der kommunalen Einleitung, großflächige Erdarbeiten (8 Meter / 26 Fuß 3 Zoll tief) für die Tiefgarage sowie ein Regenwassermanagementsystem. Das Gebäude enthält außerdem Lagerräume für brennbare und korrosive Chemikalien. Anschlüsse an die kommunalen Wasser- und Abwassersysteme sind vorhanden.
Die Bauarbeiten werden erhebliche Bodenstörungen und die Kontrolle von Regenwasserabfluss mit sich bringen, während der Betrieb die Nutzung und Lagerung gefährlicher Stoffe, die Erzeugung von kontaminiertem Abwasser sowie Luftemissionen aus Generatoren und Laborlüftungssystemen beinhalten wird.
75. Basierend auf den Angaben in Szenario B: Sind Umweltgenehmigungen, -freigaben oder Umweltprüfungen gesetzlich vorgeschrieben, bevor mit dem Bau begonnen werden darf?
Ja
76. Welche Art von Umweltgenehmigungen/-freigaben wäre für die oben beschriebenen Parameter erforderlich?
Umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung
77. Sonstiges
Umweltgenehmigung
78. Wie lange dauert es durchschnittlich, die erforderliche Umweltgenehmigung/-freigaben zu erhalten (Zeit für die Genehmigung durch öffentliche Behörden, ohne die Vorbereitung durch möglicherweise externe Experten)?
180 Tage
79. Welche offiziellen Kosten sind in VND damit verbunden?
VND 4.500.000
