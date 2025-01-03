يعتبر تسجيل الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا من الخطوات الأساسية لضمان سلامة وفعالية النباتات التي يتم إدخال تعديلات جينية عليها. يتم تنفيذ هذه العملية تحت إشراف اللجنة القومية للأمان الحيوي، وتحديداً لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية. تهدف هذه اللجنة إلى تقييم وفحص الأصناف لضمان توافقها مع المعايير البيئية والصحية، مما يساهم في حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي. وفي هذا المقال سنعرض أهم المستندات والإجراءات المطلوبة لإتمام التسجيل.

مستندات تسجيل الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا

المستندات المطلوبة لتسجيل الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا، تشتمل على ما يلي:

استمارة PERMIT APPLICATION (استمارة التصريح بتداول مادة مهندسة وراثيًا).

كما أن هناك بعض الإجراءات اللازمة للقيام بتسجيل الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا، وإليك المزيد فيما يلي:

إجراءات تسجيل الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا

الإجراءات المطلوبة لتسجيل الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا:

أولاً:

على الشركة أو الجهة الراغبة في التداول التجاري لصنف نباتي مهندس وراثيًا التقدم إلى اللجنة القومية للأمان الحيوي للحصول على استمارة PERMIT APPLICATION (استمارة التصريح بتداول مادة مهندسة وراثيًا)، وذلك من سكرتارية اللجنة القومية للأمان الحيوي ومقرها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية / مركز البحوث الزراعية / 9 شارع جامعة القاهرة – الجيزة (12619(

ثانياً:

تقوم الجهة الطالبة باستكمال استمارة PERMIT APPLICATION (استمارة التصريح بتداول مادة مهندسة وراثيًا) التي تتضمن معلومات عن المادة المهندسة وراثيًا، وهي في هذه الحالة صنف نباتي، مثل الوصف التفصيلي للجينات أو المادة الوراثية التي تم إدخالها إلى الصنف، والطريقة المستخدمة في عملية التحرير الوراثي، وغيرها من البيانات الأساسية الموضحة تفصيلياً في الاستمارة. تلتزم الجهة الطالبة بتقديم جميع الدراسات التي تؤكد مستوى الأمان الحيوي لهذا الصنف النباتي من ناحية الأمان البيئي والأمان الغذائي وعدم وجود مخاطر من أي نوع سواء على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة بكل مشتملاتها، وكذلك ما يفيد استخدام هذا الصنف النباتي في بلد المنشأ.

ثالثاً:

بعد تلقي سكرتارية اللجنة القومية للأمان الحيوي لهذه الاستمارة، تعرض على اللجنة القومية للأمان الحيوي في أول اجتماع تالي لتاريخ تسليم الاستمارة إلى السكرتارية للدراسة وإبداء الرأي بشأن الموافقة على التصريح بتداول الصنف النباتي من عدمه، وكذلك مستوى هذا التداول: اختبار حقلي مفتوح – اختبار حقلي محدود – اختبار داخل الصوب)

رابعاً:

في حالة موافقة اللجنة القومية للأمان الحيوي على تداول الصنف النباتي ومستوى التداول، تتخذ الإجراءات التالية:

إذا كان الصنف النباتي المهندس وراثيًا قد تم إنتاجه خارج مصر، وترغب الجهة الأجنبية المنتجة له أو من يمثلها في مصر في بدء اختباراته للصنف في حدود مستوى التداول الذي وافقت عليه اللجنة القومية للأمان الحيوي، فإن الأمر يستلزم حصول هذه الجهة على موافقة لاستيراد كمية محدودة من الصنف النباتي (بذور عادة) تمهيداً لإجراء الاختبارات (التجارب الحقلية) في حدود مستوى التداول المسموح به، وذلك باتباع الطرق التالية:

تتقدم الجهة الأجنبية أو من يمثلها في مصر بطلب موافقة على استيراد كمية محدودة من بذور الصنف المهندس وراثيًا إلى "اللجنة العليا لسلامة الغذاء" بوزارة الصحة، وهي الجهة المسؤولة عن الاستيراد، وذلك بعد اعتماد هذا الطلب من اللجنة القومية للأمان الحيوي. ويجوز أن يكون الطلب في شكل اتفاقية انتقال مادة وراثية (Transfer Agreement Material) أو أي شكل آخر بشرط الوضوح والشفافية.

بعد موافقة "اللجنة العليا لسلامة الغذاء" على الاستيراد وقيام الجهة ببدء اختباراتها للصنف في حدود مستوى التداول الذي تمت الموافقة عليه فقط، يحق للجنة القومية للأمان الحيوي أن تقوم بالتفتيش على التجارب، سواء بنفسها أو عن طريق من تكلفه رسمياً بهذا العمل مثل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية – مركز البحوث الزراعية، وذلك في أي وقت للتحقق من سلامة التطبيق والالتزام بالأسس والمعايير الفنية المطلوبة. كما يحق للجنة أخذ عينات من المادة الوراثية بغرض التحليل على المستوى الجزيئي للتأكد من طبيعة الجينات التي تم إدخالها إلى الصنف النباتي، وكذلك الكشف عن درجة تعبير هذه الجينات عن نفسها في هذا الصنف.

خامساً:

بعد انتهاء الجهة الطالبة من الاختبارات الحقلية (المحدودة / المفتوحة) للصنف النباتي تحت الظروف المصرية والتأكد من جميع اعتبارات الأمان الحيوي والبيئي، وفي حالة رغبتها في التداول التجاري لهذا الصنف، يمكن للجهة أن تتقدم مباشرة إلى أمانة "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية" بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بطلب تسجيل هذا الصنف النباتي المهندس وراثيًا بعد استيفاء الاستمارات الخاصة بذلك، والتي يمكن الحصول عليها من مقر أمانة "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية" بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي – مركز البحوث الزراعية.

شروط تسجيل الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا

شرط عام لتسجيل الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا (عمل بصمة وراثية):

يشترط لتسجيل أصناف الحاصلات الزراعية وآباء الهجن لهذه الأصناف عمل بصمة وراثية لها، على أن تحفظ نسخة من هذه البصمة لدى أمانة لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية ونسخة لدى الجهة الإدارية المختصة بالاعتماد، وذلك للرجوع إليها عند الاقتضاء وللتأكد من هوية الصنف أثناء مراحل الاعتماد. تتولى اللجنة الفنية المختصة باختبار الصنف المقدم للتسجيل عمل البصمة الوراثية للصنف بالاستعانة بإحدى الجهات التي تتوفر لديها الإمكانيات العلمية والفنية اللازمة في هذا المجال. تتحمل الجهة الطالبة للتسجيل تكاليف عمل البصمة الوراثية التي تحددها لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية، وتؤدي إلى أمانة اللجنة المذكورة، وذلك لحساب الجهة التي تقوم بعمل البصمة الوراثية.

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