随着对可持续发展实践和负责任投资策略的重视不断增强，新出台的ESG（环境、社会和治理）监管规定对企业、投资者和监管者提出了新的要求。这些不断演变的规定对项目发起方的日常管理带来了巨大挑战。通常来说，应对方式包括提升产能、加强能力建设、招聘具备相应技能的新员工，并增设对口职能部门。

ESG的发展历程

过去数年间，ESG投资的理念逐步发展，期间出现了多个标志性事件。ESG的发展始于对不符合道德原则的产品进行负面筛查，例如烟草和武器，但直到2006年《联合国负责任投资原则》（United Nations Principles for Responsible Investment）的出台，ESG才逐渐引起关注。今天的ESG已经蓬勃发展，已涵盖可持续发展、商业道德和人力资本等多种议题。ESG很快就在市场上得到广泛认可，被视为负责任投资和企业治理的重要组成部分，因此相关机构正在不断推动全球报告标准和指标的标准化进程。

尽管企业治理方面的内容已经非常成熟，为了进行全面报告，扎实开展环境和社会的相关管理工作也非常重要。因此，项目发起方在积极响应ESG新规的同时，也要注重根据现行的"传统"风险、成本和合规管理规定开展相关工作。

优化报告机制能够增加透明度，从而降低项目和企业碳排放造成的影响。随着各类项目造成的环境影响范围不断扩大，相关管理也愈加严格，具体包括要求获得对应的许可或执照，特别是在生态多样性领域。

这种对环境领域的关注也反映出"治理"工作已经领先一步了。在过去几年里，包括拉丁美洲在内的部分地区，ESG在"社会"领域的工作取得了飞速进展，尽管这一点尚有争议。项目资金使用的重点之一是取得显著的积极成效，比如对本地民众的贡献、对性别多样性的推动、以及改善低收入群体的生活质量等。

不论是这些"社会"议题还是环境议题，它们得到关注的原因都是相同的——因为项目运营管理已经超越了避免制造危害的阶段，而是开始进入到产生积极社会影响的新境界。

ESG：相互关联

ESG相关规定不断迭代，彼此之间有很多相似或重合之处，同时也是提升透明度的主要推手。然而在很多情况下，在评估项目的具体影响时，"环境""社会""治理"三大因素涉及的工作都会得到相应强化。举例来说，很多项目方会同步推进环境和社会工作，凸显出ESG框架下各领域之间的紧密联系和相互影响。

在低收入群体聚居区和市中心之间新开通电车线路，不仅能够有效改善碳排放和环境污染问题，同时也改善了聚居区民众的健康状况，并缩短了通勤时间，提高了生产力，促进了家庭和社会和谐。那么在这个案例中，"环境"和"社会"两个因素哪个更为重要呢？

可持续发展标准——胡萝卜与大棒的二重奏

面对日益严苛的监管标准，ESG报告绝不仅仅是满足相关要求或落实合规操作这么简单。在ESG领域的领先优势也能转化为推动企业发展的实际动力。

具体包括：

更亮眼的财务业绩 ——落实可持续发展实践最终能够降本增效，提升公司竞争力

——落实可持续发展实践最终能够降本增效，提升公司竞争力 更有效的风险管理 ——把ESG相关因素作为重点工作主抓主推，能够有效降低财务和商誉风险、提振投资者信心

——把ESG相关因素作为重点工作主抓主推，能够有效降低财务和商誉风险、提振投资者信心 更优质的人才队伍 ——落实可持续发展的企业更容易获得员工的忠诚度，这一点在新进职场的年轻人身上表现得更为突出

——落实可持续发展的企业更容易获得员工的忠诚度，这一点在新进职场的年轻人身上表现得更为突出 更紧密的利益相关方关系 ——ESG报告能够提升透明度，进而加强利益相关方的参与水平和信任感

——ESG报告能够提升透明度，进而加强利益相关方的参与水平和信任感 更具韧性的企业发展——坚持可持续发展战略有助于提升企业的适应性和韧性，更好应对长期发展中面临的各种不确定因素

在充分理解ESG各项原则彼此关系的基础上，企业通过积极践行相关规定能够收获实实在在的益处，最终实现长期可持续发展。

可持续发展报告：全球趋势

在全球范围内，ESG报告的整体环境正在经历更多变化。除了欧盟，很多其他国家和地区也相继出台有关规定，多个国家已对ESG披露做出强制性要求。

举例来说，美国证券交易委员会（SEC）颁布了新规，要求上市公司进一步规范、扩大气候风险相关信息的披露。无独有偶，加拿大要求符合条件的银行、保险公司和金融机构必须就其气候相关风险进行报告，但尚未对其他行业做出强制性要求。

在亚洲，中国三大证券交易所近期宣布，大型上市公司和在两家交易所上市的公司必须进行ESG报告，新加坡要求所有上市公司披露其可持续发展举措。

包括澳大利亚、巴西在内的其他司法管辖区也开始根据国际可持续性标准理事会（International Sustainability Standards Board）的框架制定报告标准。

欧洲新出台的《企业可持续发展报告指令》（Corporate Sustainability Reporting Directive）要求在欧盟经营的5万余家企业必须就可持续发展进行报告。在欧洲设有分支机构的国际组织也必须遵守该指令，否则将面临处罚。

回顾ESG报告的发展历程，尽管面临诸多复杂因素且涉及方方面面，但不断提升这项工作的标准化水平已经成为全球范围内的普遍趋势，并且得到越来越多的支持。全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative）以及《国际财务报告可持续发展披露准则》（IFRS Sustainability Disclosure Standard）等国际标准为各类组织机构高质量披露ESG影响提供了指导框架，助力他们不断提升运营透明性和负责任水平。

回应客户的重点关切

开展ESG报告工作能够帮助企业主动评估其在环境和社会范围内造成的影响。同时，企业也将从中收获众多益处，包括减少员工流失、增强投资者信心等。

然而，复杂且具有挑战性的报告过程也是客观存在的事实，这需要组织机构明确牵头部门、加强跨部门合作。阅读《可持续报告常见问题》，开启你的ESG报告之旅。

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