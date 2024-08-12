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对于企业而言，如果想要衡量和管理其对社会和环境的影响，同时识别自身业务的外部风险和机会，完成ESG双重重要性评估是重要的第一步，而且日益具有强制性。结构化的分步方法有助于企业建立评估，并驾驭复杂的可持续发展报告工作。

当前，越来越多在欧盟设有总部或有重要业务的企业必须完成双重重要性评估（DMA），这是欧洲《企业可持续发展报告指令》规定的环境、社会和企业治理（ESG）报告义务的一部分。

然而，完成DMA只是万里长征的第一步，许多企业对于基于该评估的可持续发展报告要求一筹莫展。

这项任务看似艰巨，但借助结构化的分步方法，企业便可以找到切入点。其关键并非追求完美，而是要尽快迈上征程。

什么是DMA？

首先，我们来回顾一下ESG DMA的具体内容。从本质上讲，DMA同时从内部和外部视角确定对于企业而言重要的ESG议题。

内部视角重点关注对企业运营、战略和利益相关方重要的ESG议题，包括运营风险、资源管理、员工福祉以及与企业价值观和目标的一致性。

外部视角则侧重于外部利益相关者（如投资者、客户、监管机构和社区）的关注和期望，包括社会趋势、监管变化、利益相关者的参与反馈和行业标准。

实施DMA有助于企业在处理自身运营影响的同时，满足外部利益相关者的期望和要求——提升透明度、责任制以及整体ESG绩效。

DMA可帮助企业将可持续性报告的重点放在正确领域。然而，这只是万里长征的第一步，在着手实际工作——收集、分析、报告并最终改进可持续发展关键绩效指标（KPI）之前，还有许多因素需要考虑。

可持续发展报告挑战

在实施ESG双重重要性评估之后，为了将可持续发展报告成功纳入日常运营，企业需考量并解决一系列挑战：

数据收集的复杂性 – 这也许是企业目前面临的最大DMA后挑战之一。要从企业内部和外部合作伙伴和供应商处收集相关的高质量ESG数据，其艰巨性和复杂性不可避免。

ESG包括从环境影响到社会公平的一系列议题，其中每一项都涉及不同的数据类型和来源（《欧洲可持续发展报告准则》（ESRS）中列出了1000多个数据点）。数据的多样性和复杂性会使收集和分析工作变得繁琐。此外，企业可能面临数据格式不一致、数据集不完整的问题，还需要确保所收集信息的准确性和可靠性。

– 这也许是企业目前面临的最大DMA后挑战之一。要从企业内部和外部合作伙伴和供应商处收集相关的高质量ESG数据，其艰巨性和复杂性不可避免。 ESG包括从环境影响到社会公平的一系列议题，其中每一项都涉及不同的数据类型和来源（《欧洲可持续发展报告准则》（ESRS）中列出了1000多个数据点）。数据的多样性和复杂性会使收集和分析工作变得繁琐。此外，企业可能面临数据格式不一致、数据集不完整的问题，还需要确保所收集信息的准确性和可靠性。 纳入所有利益相关者的观点 – 全面的ESG战略必须纳入不同利益相关者的观点，包括客户、员工、供应商和本地社区。要使多方利益和关切与业务目标保持一致并非易事：企业需要平衡运营的可行性和盈利性与利益相关者的期望。要调和不同的观点，离不开透明的沟通、积极的参与和通常较为复杂的谈判。

– 全面的ESG战略必须纳入不同利益相关者的观点，包括客户、员工、供应商和本地社区。要使多方利益和关切与业务目标保持一致并非易事：企业需要平衡运营的可行性和盈利性与利益相关者的期望。要调和不同的观点，离不开透明的沟通、积极的参与和通常较为复杂的谈判。 资源限制 – 企业通常会低估在全企业范围内实施ESG报告所需的人力和财力规模。如今，有数百万员工参与财务报告，但可持续报告参与者仅数千人。企业需分配充足预算和专业人员，以长期实施ESG战略。大型企业需建立至少与其财务报告团队同等规模的非财务报告团队。以中小型企业最舒适的预算，可能难以吸引足够的专业人才，因此有时公司更倾向于寻求外部帮助，以制定和实施ESG报告计划。

– 企业通常会低估在全企业范围内实施ESG报告所需的人力和财力规模。如今，有数百万员工参与财务报告，但可持续报告参与者仅数千人。企业需分配充足预算和专业人员，以长期实施ESG战略。大型企业需建立至少与其财务报告团队同等规模的非财务报告团队。以中小型企业最舒适的预算，可能难以吸引足够的专业人才，因此有时公司更倾向于寻求外部帮助，以制定和实施ESG报告计划。 衡量与验证 – 企业通常会低估在全企业范围内实施ESG报告所需的人力和财力规模。如今，有数百万员工参与财务报告，但可持续报告参与者仅数千人。企业需分配充足预算和专业人员，以长期实施ESG战略。大型企业需建立至少与其财务报告团队同等规模的非财务报告团队。以中小型企业最舒适的预算，可能难以吸引足够的专业人才，因此有时公司更倾向于寻求外部帮助，以制定和实施ESG报告计划。

– 企业通常会低估在全企业范围内实施ESG报告所需的人力和财力规模。如今，有数百万员工参与财务报告，但可持续报告参与者仅数千人。企业需分配充足预算和专业人员，以长期实施ESG战略。大型企业需建立至少与其财务报告团队同等规模的非财务报告团队。以中小型企业最舒适的预算，可能难以吸引足够的专业人才，因此有时公司更倾向于寻求外部帮助，以制定和实施ESG报告计划。 不断变化的监管环境 – ESG监管环境变化快速，新的法律和标准频繁出台。紧跟变化并确保合规对企业而言是一个动态的目标。企业需保持灵活并相应调整战略。

– ESG监管环境变化快速，新的法律和标准频繁出台。紧跟变化并确保合规对企业而言是一个动态的目标。企业需保持灵活并相应调整战略。 纳入业务战略 – 一旦确定了重要议题，将其纳入整体业务战略时就会遇到一系列新的挑战。这意味着，不能再将ESG视为边缘事务，而要将其嵌入核心业务运营、决策流程和企业文化。

– 一旦确定了重要议题，将其纳入整体业务战略时就会遇到一系列新的挑战。这意味着，不能再将ESG视为边缘事务，而要将其嵌入核心业务运营、决策流程和企业文化。 参与度和透明度 – 在整个ESG报告流程中，务必保持公开透明，确保利益相关者高度参与。利益相关者期待就进展获得定期更新、清晰沟通和实质证据。要建立和维持信任，就必须持续地保持公开，并诚实地编制报告，包括披露挫折和挑战。

可持续发展报告的七个步骤

DMA后可持续发展报告的编制难度不容小觑。但将其拆解为定义明确、易于管理的"子任务"后，企业便能知道如何着手。为了不坐失良机，企业宜尽早报告已确定的内容（同时关注待完善领域），即使这意味着企业最初的可持续发展报告涵盖的范围有限。

第1步：划分责任

董事会首先应决定由谁负责非财务可持续发展报告。是由首席财务官（CFO）还是首席可持续发展官（CSO）牵头？大型企业的财务报告本身较为复杂繁琐，但它已发展了几十年，而且只涉及少量数据点。基本上，CSO/可持续发展主管应负责企业内部的ESG战略和治理，但由于ESG报告/非财务报告是年报的一部分，因此应由CFO负责。

第2步：排定重要议题和范围的优先级

下一步是确定与企业及其利益相关者最相关的重要议题并排定优先级，包括哪些议题已经得到妥善处理、哪些需要关注，以及报告的范围（包括哪些地区、子公司、合作伙伴和供应商）。这包括从影响和财务角度来判断哪些议题最为重要。排定优先级有助于将工作重点放在关键议题上，确保高效分配资源。

第3步：开始收集和分析数据

确定高优先级议题后，下一步就是收集数据。企业需收集与所选ESG议题相关的信息，来源包括内部记录、行业基准、利益相关者访谈等。然后，应对收集到的数据进行分析，以了解当前的影响和绩效水平。这是确立基线并找出现状与预期结果之间差距的关键阶段。

第4步：设定目标

根据分析，企业应针对各个高优先级ESG议题制定清晰、可衡量且有时限的目标。目标应宏大但可实现，并与更广泛的行业标准或全球框架保持一致。

第5步：实施行动计划

设定完目标后，企业应制定并实施行动计划，以弥合已发现的差距，并向既定目标迈进。行动计划应明确具体步骤、划分责任、分配资源并设定时间表。

第6步：监测和报告

要追踪目标进展和已实施行动的效果，就离不开定期监测。企业应制定关键绩效指标（KPI），并利用这些指标来衡量进展。应通过可持续发展报告和其他渠道来透明地向利益相关方报告结果。

第7步：确保利益相关者的持续参与

内外部利益相关者（股东、员工、客户、供应商等）的参与可提供有价值的见解、促进合作并建立信任。在企业内部，这包括引导员工并让他们参与ESG计划。在企业外部，这意味着定期与投资者和其他利益相关者同步最新进展和挑战，并征求他们的反馈意见。

DMA后阶段充满挑战，务必记住这是一场马拉松而非短跑。借助可衡量的分步方法——如有必要，可以从小范围入手——企业可以有效地在DMA的基础上，将可持续发展长期融入核心运营。

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