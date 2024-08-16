您是否正苦于复杂的ESG报告？我们整理了一份26题的常见问题清单，深入剖析报告流程——从报告要素到复杂的ESG框架...

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您是否正苦于复杂的ESG报告？我们整理了一份26题的常见问题清单，深入剖析报告流程——从报告要素到复杂的ESG框架，了解我们专家针对关键问题的真知灼见。

1. 什么是ESG报告？

ESG报告是企业的环境、社会和企业治理相关数据的正式披露。ESG报告是可持续商业实践的基石，它影响着投资决策、消费者偏好和企业声誉。

虽然ESG报告要求通常是全球性的，但各地区间往往会存在差异。以可审计的方式评估和报告重大ESG事务，离不开适当的工具和流程。

2. ESG报告是否具有强制性？

ESG报告尚未在所有司法管辖区强制实施，但全球范围内强制实施的比例在逐渐提高。欧盟新推出的《企业可持续发展报告指令》（CSRD）将强制要求在该地区经营的5万余家企业必须就可持续发展进行报告。

3. 如何使用ESG报告数据？

ESG报告有助于投资者、利益相关者和监管者了解企业的可持续发展实践和绩效。报告结果可为战略决策提供依据，并助力创造长期价值。

4. 为什么ESG报告至关重要？

投资者青睐在ESG方面表现出色的企业，因为这些企业往往具备更高的稳定性、韧性和盈利能力。

重视可持续实践能够带来许多长期利益，包括吸引资本、降低成本、提高声誉、有效管理风险和增加竞争优势。

5. 什么是重要性评估？

财务和/或影响重要性评估有助于识别对业务具有重要意义的ESG问题，进而为战略目标提供依据并提高绩效。

在欧洲和中国大陆，现在均要求企业进行双重重要性评估（，分析企业可持续发展工作和财务绩效之间的关系。

6. 可持续发展报告的参与方有哪些？

报告流程涉及一系列内外部利益相关者，包括高管、股东、客户，以及财务、人力资源和采购等内部职能部门。

7. 可持续发展报告的编制由谁负责？

报告负责人因企业规模和组织架构而异。在ESG成熟度较高的大型企业中，报告通常由首席战略官和首席财务官共同牵头编制，其目的是确保财务目标和可持续发展目标能够紧密结合。

8. 目前，市场上有多少个ESG报告框架？

全球范围内共有600多个ESG报告框架和标准。

例如：

欧洲可持续发展报告标准（ESRS）

国际可持续发展准则理事会（ISSB）

可持续发展会计准则理事会（SASB）

气候相关财务信息披露工作组（TCFD）

全球报告倡议组织（GRI）

联合国全球契约组织

联合国负责任投资原则（PRI）

可持续金融披露条例（SFDR）

全球房地产可持续评估体系（GRESB）

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