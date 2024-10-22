ARTICLE
22 October 2024

Короткая заметка юриста на тему: как выберут подрядчика для строительства АЭС в Казахстане?

GI
GRATA International

Contributor

GRATA International logo
GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
Explore Firm Details
В Казахстане, наконец-то, решились строить атомную электростанцию (АЭС), что в принци&
Kazakhstan Energy and Natural Resources
Photo of Shaimerden Chikanayev
Authors

В Казахстане, наконец-то, решились строить атомную электростанцию (АЭС), что в принципе логично, учитывая запасы урана в стране и нарастающий энергодефицит. Правительство Республики Казахстан («РК») пытается действовать максимально открыто1  и даже собирается провести 6 октября 2024 года общенародный референдум по вопросу стоит ли строить АЭС в Казахстане. В данной короткой заметке я не ставлю перед собой цель ответить на этот вопрос, так как строго говоря лучше такие вопросы задавать экспертам в соответствующей области, а не народу. Скорее меня как юриста заинтриговал вопрос - как именно проводятся процедуры отбора подрядчика для строительства АЭС? Учитывая, что только оценочная 2 стоимость АЭС -15 миллиардов долларов, а любой выбранный инвестор получит компенсацию всех своих затрат и прибыль напрямую или косвенно из государственного бюджета, то в какой-то момент встанет вопрос того, что применимые процедуры отбора должны обеспечить прозрачный выбор самого выгодного и безопасного для Казахстана предложения из всех возможных. 

Исходя из публичной информации 3, на сегодняшний день уже существует «шорт-лист» состоящий из четырех потенциальных подрядчиков для строительства АЭС:

1) китайская компания China National Nuclear Corporation (CNNC);

2) корейская компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP);

3) российская Госкорпорация «Росатом»;

4) французская компания Électricité de France (EDF).

При этом не понятно, кто именно выбрал эти четыре компании в «шорт-лист» и на основании какой законодательной базы у данного лица есть такая компетенция? Так, согласно Закону Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 442-V ЗРК «Об использовании атомной энергии», Правительство РК имеет право принять решение о районе строительства АЭС и решение о строительстве АЭС (то есть профильное министерство должно решить, что строить АЭС концептуально нужно) и, очевидно, такое решение было принято. Однако, можно спорить, что в компетенции Правительства РК нет права на свое усмотрение, без проведения открытого конкурса и без применения норм Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» или Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» («Закон о ГЧП»), решать какие компании попадут в «шорт-лист» и определить кто будет реализовать проект за счет государственного бюджета. По той же причине нет такого же права у Министерства энергетики РК. Тем более нет такого права у ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС)4. Все что мы знаем про процедуру отбора подрядчика для строительства АЭС в Казахстане, так это заверение Правительства РК, что «Выбор подрядчика для строительства АЭС в Казахстане будет основан на экономической целесообразности, технологической надежности, экологической безопасности и соответствии международным стандартам» 5. Звучит красиво, но не успокаивает, так как сразу возникают неприятные ассоциации с такими проектом как проект Балхашская ТЭС6, почившим в бозу из-за того, что в свое время кто-то в Правительстве РК решил не морочиться с проведением открытого конкурса при выборе инвестора для реализации проекта. Проект Балхашской ТЭС – это яркий пример сложившейся в Казахстане порочной практики реализации крупных инфраструктурных проектов не в рамках прозрачных правил, установленных для всех, то есть в рамках того же Закона о ГЧП, а на основе специальной правой базы, созданной специально под каждого конкретного инвестора посредством международных договоров. При этом положения данных международных договоров в случае их ратификации превалируют над национальным законодательством РК, что позволяет некоторым иностранным компаниям, которых Правительство РК по какой-то причине выбрало в качестве инвесторов, без какого-либо конкурса, получать в Казахстане преференции и льготы, недоступные другим инвесторам. При этом не понятно кто в Правительстве РК и почему решил предоставит те или иные преференции в каждом отдельном случае. Такую непрозрачную схему в последнее время на поток7 поставило Министерство энергетики РК для целей реализации крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, несмотря на то, что есть прекрасно работающие правила и процедуры установленные Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» и Законом о ГЧП. 

Что интересно, почему-то Правительство РК в какой-то момент8 решило реализовать проект АЭС как простой закуп услуг по строительству, но не эксплуатации станции9. В то время как тот же «Росатом» заявил10, что он готов к любым форматам реализации проекта, в наибольшей степени отвечающим интересам казахстанской стороны.  То есть можно было бы реализовать проект АЭС в Казахстане в рамках Закона о ГЧП по схеме build-operate-transfer (BOT), когда инвестор за свой счет строит АЭС, отбивая затем свои расходы и получая прибыль за счет продажи производимой электроэнергии во время эксплуатации электростанции в течение 8-15 лет. Такую схему «Росатом» использует для строительства проекта АЭС «Аккую»11 в Турции и она позволит Казахстану перенести часть рисков на инвестора и получить хорошую рассрочку по платежам за счет бюджета.

Если проект АЭС Правительство РК все же собирается реализовать не в рамках общих процедур Закона о ГЧП или Закона о государственных закупках, а на основе специального международного договора, тогда остается только надеется, что на референдуме народ РК проголосует против строительства АЭС.  

Как говорится, поживем - увидим. 

Footnotes

1. Была даже создана специальная страница в интернете, «Часто задаваемые вопросы про АЭС». Доступна на: https://www.gov.kz/situations/723/intro?lang=ru 

2. Смотрите новость: https://kz.kursiv.media/2024-08-27/zhnb-aeskzchinaprice/ 

3. Смотрите официальный информацию на сайте: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau/documents/details/692076?lang=ru 

4. ТОО «КАЭС» является 100% дочерним предприятием АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Поэтому в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года № 550-IV «О Фонде национального благосостояния», закупки товаров, работ и услуг ТОО «КАЭС» осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

5. Смотрите ответ на вопрос – «Не окажется ли Казахстан в зависимости от сторон – строителей АЭС?». Доступен на: https://www.gov.kz/situations/723/1481?lang=ru 

6. Смотрите новость на: https://forbes.kz/articles/samsung_ct_corporation_otkazalas_ot_proekta_stroitelstva_tes_v_rk 

7. Смотрите Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2024 года № 71 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года».

8. Изначально Правительство РК, очевидно, рассматривало механизм ГЧП для целей реализации проекта. Смотрите новость: https://kz.kursiv.media/2023-10-16/zhnb-ppnuranium/ 

9. Смотрите ответ на вопрос – «Не окажется ли Казахстан в зависимости от сторон – строителей АЭС?». Доступен на: https://www.gov.kz/situations/723/1481?lang=ru 

10. Смотрите новость на: https://www.kommersant.ru/doc/7168084 

11. Смотрите: https://akkuyu.com/upload/iga-ru.pdf 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Shaimerden Chikanayev
Shaimerden Chikanayev
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More