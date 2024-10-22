В Казахстане, наконец-то, решились строить атомную электростанцию (АЭС), что в принципе логично, учитывая запасы урана в стране и нарастающий энергодефицит. Правительство Республики Казахстан («РК») пытается действовать максимально открыто1 и даже собирается провести 6 октября 2024 года общенародный референдум по вопросу стоит ли строить АЭС в Казахстане. В данной короткой заметке я не ставлю перед собой цель ответить на этот вопрос, так как строго говоря лучше такие вопросы задавать экспертам в соответствующей области, а не народу. Скорее меня как юриста заинтриговал вопрос - как именно проводятся процедуры отбора подрядчика для строительства АЭС? Учитывая, что только оценочная 2 стоимость АЭС -15 миллиардов долларов, а любой выбранный инвестор получит компенсацию всех своих затрат и прибыль напрямую или косвенно из государственного бюджета, то в какой-то момент встанет вопрос того, что применимые процедуры отбора должны обеспечить прозрачный выбор самого выгодного и безопасного для Казахстана предложения из всех возможных.

Исходя из публичной информации 3, на сегодняшний день уже существует «шорт-лист» состоящий из четырех потенциальных подрядчиков для строительства АЭС:

1) китайская компания China National Nuclear Corporation (CNNC);

2) корейская компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP);

3) российская Госкорпорация «Росатом»;

4) французская компания Électricité de France (EDF).

При этом не понятно, кто именно выбрал эти четыре компании в «шорт-лист» и на основании какой законодательной базы у данного лица есть такая компетенция? Так, согласно Закону Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 442-V ЗРК «Об использовании атомной энергии», Правительство РК имеет право принять решение о районе строительства АЭС и решение о строительстве АЭС (то есть профильное министерство должно решить, что строить АЭС концептуально нужно) и, очевидно, такое решение было принято. Однако, можно спорить, что в компетенции Правительства РК нет права на свое усмотрение, без проведения открытого конкурса и без применения норм Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» или Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» («Закон о ГЧП»), решать какие компании попадут в «шорт-лист» и определить кто будет реализовать проект за счет государственного бюджета. По той же причине нет такого же права у Министерства энергетики РК. Тем более нет такого права у ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС)4. Все что мы знаем про процедуру отбора подрядчика для строительства АЭС в Казахстане, так это заверение Правительства РК, что «Выбор подрядчика для строительства АЭС в Казахстане будет основан на экономической целесообразности, технологической надежности, экологической безопасности и соответствии международным стандартам» 5. Звучит красиво, но не успокаивает, так как сразу возникают неприятные ассоциации с такими проектом как проект Балхашская ТЭС6, почившим в бозу из-за того, что в свое время кто-то в Правительстве РК решил не морочиться с проведением открытого конкурса при выборе инвестора для реализации проекта. Проект Балхашской ТЭС – это яркий пример сложившейся в Казахстане порочной практики реализации крупных инфраструктурных проектов не в рамках прозрачных правил, установленных для всех, то есть в рамках того же Закона о ГЧП, а на основе специальной правой базы, созданной специально под каждого конкретного инвестора посредством международных договоров. При этом положения данных международных договоров в случае их ратификации превалируют над национальным законодательством РК, что позволяет некоторым иностранным компаниям, которых Правительство РК по какой-то причине выбрало в качестве инвесторов, без какого-либо конкурса, получать в Казахстане преференции и льготы, недоступные другим инвесторам. При этом не понятно кто в Правительстве РК и почему решил предоставит те или иные преференции в каждом отдельном случае. Такую непрозрачную схему в последнее время на поток7 поставило Министерство энергетики РК для целей реализации крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, несмотря на то, что есть прекрасно работающие правила и процедуры установленные Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» и Законом о ГЧП.

Что интересно, почему-то Правительство РК в какой-то момент8 решило реализовать проект АЭС как простой закуп услуг по строительству, но не эксплуатации станции9. В то время как тот же «Росатом» заявил10, что он готов к любым форматам реализации проекта, в наибольшей степени отвечающим интересам казахстанской стороны. То есть можно было бы реализовать проект АЭС в Казахстане в рамках Закона о ГЧП по схеме build-operate-transfer (BOT), когда инвестор за свой счет строит АЭС, отбивая затем свои расходы и получая прибыль за счет продажи производимой электроэнергии во время эксплуатации электростанции в течение 8-15 лет. Такую схему «Росатом» использует для строительства проекта АЭС «Аккую»11 в Турции и она позволит Казахстану перенести часть рисков на инвестора и получить хорошую рассрочку по платежам за счет бюджета.

Если проект АЭС Правительство РК все же собирается реализовать не в рамках общих процедур Закона о ГЧП или Закона о государственных закупках, а на основе специального международного договора, тогда остается только надеется, что на референдуме народ РК проголосует против строительства АЭС.

Как говорится, поживем - увидим.

Footnotes

1. Была даже создана специальная страница в интернете, «Часто задаваемые вопросы про АЭС». Доступна на: https://www.gov.kz/situations/723/intro?lang=ru

2. Смотрите новость: https://kz.kursiv.media/2024-08-27/zhnb-aeskzchinaprice/

3. Смотрите официальный информацию на сайте: https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau/documents/details/692076?lang=ru

4. ТОО «КАЭС» является 100% дочерним предприятием АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Поэтому в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года № 550-IV «О Фонде национального благосостояния», закупки товаров, работ и услуг ТОО «КАЭС» осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

5. Смотрите ответ на вопрос – «Не окажется ли Казахстан в зависимости от сторон – строителей АЭС?». Доступен на: https://www.gov.kz/situations/723/1481?lang=ru

6. Смотрите новость на: https://forbes.kz/articles/samsung_ct_corporation_otkazalas_ot_proekta_stroitelstva_tes_v_rk

7. Смотрите Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2024 года № 71 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года».

8. Изначально Правительство РК, очевидно, рассматривало механизм ГЧП для целей реализации проекта. Смотрите новость: https://kz.kursiv.media/2023-10-16/zhnb-ppnuranium/

9. Смотрите ответ на вопрос – «Не окажется ли Казахстан в зависимости от сторон – строителей АЭС?». Доступен на: https://www.gov.kz/situations/723/1481?lang=ru

10. Смотрите новость на: https://www.kommersant.ru/doc/7168084

11. Смотрите: https://akkuyu.com/upload/iga-ru.pdf

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