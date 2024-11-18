В Беларуси внесли изменения в тарифы на электроэнергию из ВИЭ

В октябре Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 02.10.2024 №61 были внесены изменения в тарифы на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

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