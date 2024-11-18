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18 November 2024

В Беларуси внесли изменения в тарифы на электроэнергию из ВИЭ

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В октябре Постановлением Министерства антимонопольного регулирования...
Belarus Energy and Natural Resources
Photo of Violetta Ludchik
Photo of Maxim Lashkevich
Authors

В октябре Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 02.10.2024 №61 были внесены изменения в тарифы на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

Специалисты практики "Экологическое право" Максим Лашкевич, партнер, и Виолетта Людчик, юрист, создали уникальный продукт, в котором собрано все по теме "Альтернативная энергетика в Беларуси":

  • обзор нормативно-правового регулирования
  • примеры проектов, реализованных в Беларуси с привлечением международного финансирования
  • подробная блок-схема по реализации инвестиционного проекта
  • получение сертификата о подтверждении происхождения энергии

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Violetta Ludchik
Violetta Ludchik
Photo of Maxim Lashkevich
Maxim Lashkevich
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