马来西亚：劳动法更新

若贵公司在马来西亚开展业务，请注意以下马来西亚劳动法的最新修订 事项。

外籍雇员的雇员公积金供款

如我们先前发布的《劳动法更新》所述，马来西亚国会已于 2025年3月通过一项修订法案，规定所有外籍员工均须由雇主与 员工双方强制缴纳雇员公积金相关款项。

雇主与员工双方的缴费比例为工资总额的2%。

该修订案将于2025年10月1日起生效，届时雇主须为其外籍雇 员办理登记并缴纳相关费用。

《2025 年零工经济工作者法案》

《2025 年零工经济工作者法案》（以下简称《法案》）已于 2025 年 8 月29 日获得马来西亚国会通过，现正等待国家元首的 御准。本法案将于适当时候正式生效。

本法案旨在保护零工经济工作者的权益，并规范签约实体（即平 台提供商）的义务等事项。

关键要点：

签约实体必须与零工经济工作者签订书面服务协议； 将设立一个"零工经济工作者仲裁法庭"，负责审理并裁决 任何争议或事项； 零工经济工作者仅可在存在 "正当理由" 或 "正当事由" 的情 况下被解雇； 若零工经济工作者的数字中介平台账户被无故停用，该零 工经济工作者有权获得相当于其平均每日收入半数金额； 以及 零工经济工作者将被纳入"自雇人士社会保障计划"（"计 划"）的保障范围，签约实体须承担义务包括但不限于：

确保零工经济工作者在该计划下完成注册；

从零工经济工作者收入中扣除款项，并代表其向缴 纳计划的相关供款；以及

实施强制性缴费扣除。

计划为自雇人士提供工伤事故保障。

本法案的通过后将影响雇佣零工经济工作者的公司，尤其 对其用工安排及雇员政策带来实质性调整。

重新开放外籍 劳工配额申请

据 2025 年 8 月宣布，特定行业（农业、种植业及采矿业）及其 子行业的外籍劳工雇用配额申请已重新开放。相关申请仅开放至 2025 年12月31日。 据报道，内政部长亦表示，2025 年外籍劳工的行业配额上限已 设定为2,467,756 名工人。政府将致力于在2026年第一季度或第 二季度实现外籍劳工比例降低至马来西亚整体劳动力的 10%。

