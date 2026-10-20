CONVINUS Global Mobility Alert 40.2026

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BANGLADESH / BANGLADESCH

New Two-Week Filing Window for Visa Extension Applications Implemented

Effective immediately, the Immigration and Passport Authority (DIP) introduced a new submission window for visa extension applications at the end of September 2026. According to verbal instructions from the newly appointed Deputy Director (Visas), the department responsible for accepting visa applications generally accepts only those submitted within two weeks before the expiration of the applicant’s current visa. Until now, the DIP has not strictly enforced this submission window.

In urgent cases, applicants may try to submit their application earlier by providing a copy of their confirmed flight itinerary. However, it should be noted that acceptance of the application remains at the discretion of the DIP.

Since the new submission window was introduced without prior notice, applicants should plan accordingly and, if possible, remain in Bangladesh while their application is being processed. Processing typically takes between one and four weeks from the date of submission, depending on the volume of applications and whether additional information or documents are requested. If the application for extension or renewal is submitted before the existing visa expires, the applicant’s lawful stay in Bangladesh remains unaffected while the application is being processed.

Neues zweiwöchiges Einreichungsfenster für Anträge auf Visumsverlängerung eingeführt

Mit sofortiger Wirkung hat die Einwanderungs- und Passbehörde (DIP) Ende September 2026 ein neues Einreichungsfenster für Anträge auf Visumsverlängerung eingeführt. Gemäss mündlichen Anweisungen des neu ernannten stellvertretenden Direktors (Visum) nimmt die Abteilung für die Entgegennahme von Visumanträgen grundsätzlich nur Anträge entgegen, die innerhalb von zwei Wochen vor Ablauf des bestehenden Visums des Antragstellers eingereicht werden. Bislang hat die DIP dieses Einreichungsfenster nicht strikt durchgesetzt.

In dringenden Fällen können Antragsteller versuchen, ihren Antrag früher einzureichen, indem sie eine Kopie ihres bestätigten Flugplans vorlegen. Es ist hierbei aber zu beachten, dass die Annahme des Antrags dennoch auch weiterhin im Ermessen des DIP liegt.

Da das neue Einreichungsfenster ohne vorherige Ankündigung eingeführt wurde, sollten Antragsteller entsprechend planen und, soweit möglich, während der Bearbeitung ihres Antrags in Bangladesch bleiben. Die Bearbeitung dauert in der Regel zwischen einer und vier Wochen ab dem Datum der Einreichung, abhängig vom Antragsvolumen und davon, ob zusätzliche Informationen oder Unterlagen angefordert werden. Wird der Antrag auf Verlängerung oder Erneuerung vor Ablauf des bestehenden Visums gestellt, bleibt der rechtmässige Aufenthalt des Antragstellers in Bangladesch während der Bearbeitung des Antrags unberührt.

LUXEMBOURG / LUXEMBURG

The application process for a residence permit has been simplified

Currently, all foreign nationals applying for a residence permit in Luxembourg must go through a two-step process: First, they must obtain a temporary residence permit (AST). Next, they must apply for a D visa - if they are from a country subject to visa requirements - or enter the country visa-free. Starting October 1, 2026, they will no longer need to apply for an AST. Instead, all applicants for a residence permit - both nationals from visa-required and visa-exempt countries -will simply need to apply for a D visa.

Another change is that the D visa will be valid for six months, whereas the AST and the D visa are currently valid for only 90 days.

By reducing the number of application steps, this change will simplify the application process for employers and foreign nationals. However, visa-exempt nationals must remember to apply for a D visa. Details regarding the costs and processing times for this new procedure have yet to be clarified.

Das Antragsverfahren für eine Aufenthaltserlaubnis wurde vereinfacht

Derzeit müssen alle Ausländer, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Luxemburg beantragen, ein zweistufiges Verfahren durchlaufen: Zunächst müssen sie eine befristete Aufenthaltsgenehmigung (AST) einholen. Anschliessend müssen sie ein Visum D beantragen - sofern sie aus einem visumpflichtigen Land stammen - oder visumfrei einreisen. Ab dem 1. Oktober 2026 müssen sie keine AST mehr beantragen. Stattdessen müssen alle Antragsteller auf eine Aufenthaltsgenehmigung - sowohl visumpflichtige als auch visumbefreite Staatsangehörige - lediglich ein Visum D beantragen.

Eine weitere Änderung besteht darin, dass das Visum D eine Gültigkeitsdauer von sechs Monaten haben wird, während die AST und das Visum D derzeit nur 90 Tage gültig sind.

Durch die Reduzierung der Antragsschritte wird diese Änderung das Antragsverfahren für Arbeitgeber und ausländische Staatsangehörige vereinfachen. Visumbefreite Staatsangehörige müssen jedoch daran denken, ein Visum D zu beantragen. Einzelheiten zu den Kosten und Bearbeitungszeiten für dieses neue Verfahren müssen noch geklärt werden.

NEW ZEALAND / NEUSEELAND

Clarification of Workplace Requirements for Holders of Work Visas for Accredited Employers

Immigration New Zealand (INZ) has published updated guidelines clarifying the location requirements for employees holding an “Accredited Employer Work Visa” (AEWV). When submitting a job assessment application, employers must specify the location or region where the position will be based. If a position regularly requires work at multiple locations, each location must be listed in the job assessment, and employers must provide evidence that the position was advertised at those locations. If multiple positions are included in the same job assessment, the location details must be identical for each position.

Holders of an AEWV may travel or work temporarily outside their approved location for up to six weeks (30 workdays) within a 12-month period without the employer having to conduct a new job review. Occasional travel does not need to be listed as long as the employee continues to work at the approved location. However, if the employee will work outside the approved location for more than 30 working days within a 12- month period, the employer must conduct a new job review, and the employee must obtain an approved job change before beginning work at the new location.

When verifying compliance with regulations, the INZ may review the employee’s work locations for the 12 months prior to the date of the verification. Employers should therefore carefully monitor temporary assignments and ensure that all regular or long-term work locations are correctly listed in the relevant work permit and visa conditions.

Präzisierung der Anforderungen an den Arbeitsort für Inhaber von Arbeitsvisa für akkreditierte Arbeitgeber

Immigration New Zealand (INZ) hat aktualisierte Leitlinien veröffentlicht, in denen die Standortanforderungen für Arbeitnehmer mit einem „Accredited Employer Work Visa“ (AEWV) präzisiert werden. Bei der Einreichung eines Antrags auf eine Stellenprüfung müssen Arbeitgeber den Standort oder die Region angeben, an dem bzw. in der die Stelle angesiedelt sein wird. Wenn eine Stelle regelmässig Tätigkeiten an mehreren Standorten erfordert, muss jeder Standort in der Stellenprüfung angegeben werden, und Arbeitgeber müssen nachweisen, dass die Stelle an diesen Standorten ausgeschrieben wurde. Sind mehrere Stellen in derselben Stellenprüfung enthalten, müssen die Angaben zum Standort für jede Stelle identisch sein.

Inhaber eines AEWV dürfen innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten bis zu sechs Wochen (30 Arbeitstage) ausserhalb ihres genehmigten Standorts reisen oder vorübergehend arbeiten, ohne dass der Arbeitgeber eine neue Stellenprüfung durchführen muss. Gelegentliche Reisen müssen nicht aufgeführt werden, solange der Arbeitnehmer weiterhin am genehmigten Standort tätig ist. Wenn der Arbeitnehmer jedoch innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten länger als 30 Arbeitstage ausserhalb des genehmigten Standorts arbeiten wird, muss der Arbeitgeber eine neue Stellenprüfung durchführen, und der Arbeitnehmer muss vor Aufnahme der Tätigkeit am neuen Standort eine genehmigte Stellenänderung einholen.

Bei der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften kann die INZ die Arbeitsorte des Arbeitnehmers in den 12 Monaten vor dem Datum der Überprüfung überprüfen. Arbeitgeber sollten daher vorübergehende Einsätze sorgfältig überwachen und sicherstellen, dass alle regelmässigen oder längerfristigen Arbeitsorte in der entsprechenden Arbeitsüberprüfung und den Visabedingungen korrekt angegeben sind.

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