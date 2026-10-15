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15 October 2026

Newsletter Laboral, Compensación Y Beneficios – Septiembre 2026 (Video)

Pérez-Llorca

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This newsletter examines recent legislative and jurisprudential developments in Spanish employment law, including updates on alternative mutual societies, forest fire unemployment benefits, cognitive accessibility standards, and transparent working conditions. It also analyzes key court rulings on employment contract termination, illegal worker assignment, telework modifications, and various labor disputes.
Spain Employment and HR
Pérez- Llorca

En esta Newsletter se abordan temas recientes en novedades legislativas y jurisprudenciales y también se analizan otras sentencias de interés

Alejandro Campos-Fabre, abogado del área de Laboral, compensación y beneficios de Pérez-Llorca, destaca en este vídeo los principales temas tratados en la newsletter de septiembre de 2026.

Esta Newsletter trata sobre:

Novedades Legislativas

Mutualidades alternativas. “Pasarela RETA”

Incendios forestales. Prestaciones por desempleo

Accesibilidad cognitiva. Condiciones básicas

Condiciones laborales transparentes y previsibles

Fondos de pensiones. Clasificación en función de su política de inversión

Novedades Jurisprudenciales

La retractación de la dimisión y el riesgo de la ‘doble vía’ en la extinción del contrato de trabajo

Cesión ilegal de trabajadores: la clave radica en que la organización de la empresa cedente sea realmente efectiva

El permiso convencional por desplazamiento tras la ampliación legal del permiso para cuidado de familiares: inexistencia de acumulación automática

Teletrabajo, modificación sustancial y ley 10/2021: por qué el artículo 41 et deja de ser la norma aplicable a la presencialidad pactada

Otras Sentencias de interés

Erte covid: los días de prestación no se consideran consumidos tras un despido posterior

Teletrabajo y discapacidad: es válida la nueva política adoptada tras expirar el acuerdo anterior

Evaluación profesional voluntaria: su implantación unilateral no vulnera la libertad sindical

Adaptación de jornada: la falta de negociación obliga a aceptar una propuesta razonable

Despido disciplinario: el tsj no puede alterar los hechos probados mediante una nueva valoración testifical

Sucesión de empresa y jornada de verano: procedimiento ordinario frente a modificación sustancial

Despido disciplinario: extracción masiva de información confidencial y falta de contradicción

Septiembre 2026 Laboral, compensación y beneficios

Movilidad funcional en supermercados: límites a la limpieza de aseos y zonas comunes

Revisión de sentencia firme: condena penal posterior por acoso laboral como documento no recobrado

Revisión de sentencia firme: documentos no decisivos y falta de agotamiento de recursos

Registro retributivo: acceso a valores medios y no a salarios individualizados

Interinidad superior a tres años: pandemia sin efecto justificativo y abuso temporal

Estabilización y cambio de centro: conversión modificativa sin indemnización por cese

Retribución variable: nulidad de actuaciones y falta de gravamen para la empresa recurrente

Falsa cooperativa cárnica: relación laboral directa con la empresa cliente

__Más actualidad

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