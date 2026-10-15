Newsletter Laboral, Compensación Y Beneficios – Septiembre 2026 (Video)

En esta Newsletter se abordan temas recientes en novedades legislativas y jurisprudenciales y también se analizan otras sentencias de interés
Alejandro Campos-Fabre, abogado del área de Laboral, compensación y beneficios de Pérez-Llorca, destaca en este vídeo los principales temas tratados en la newsletter de septiembre de 2026.
Esta Newsletter trata sobre:
Novedades Legislativas
Mutualidades alternativas. “Pasarela RETA”
Incendios forestales. Prestaciones por desempleo
Accesibilidad cognitiva. Condiciones básicas
Condiciones laborales transparentes y previsibles
Fondos de pensiones. Clasificación en función de su política de inversión
Novedades Jurisprudenciales
La retractación de la dimisión y el riesgo de la ‘doble vía’ en la extinción del contrato de trabajo
Cesión ilegal de trabajadores: la clave radica en que la organización de la empresa cedente sea realmente efectiva
El permiso convencional por desplazamiento tras la ampliación legal del permiso para cuidado de familiares: inexistencia de acumulación automática
Teletrabajo, modificación sustancial y ley 10/2021: por qué el artículo 41 et deja de ser la norma aplicable a la presencialidad pactada
Otras Sentencias de interés
Erte covid: los días de prestación no se consideran consumidos tras un despido posterior
Teletrabajo y discapacidad: es válida la nueva política adoptada tras expirar el acuerdo anterior
Evaluación profesional voluntaria: su implantación unilateral no vulnera la libertad sindical
Adaptación de jornada: la falta de negociación obliga a aceptar una propuesta razonable
Despido disciplinario: el tsj no puede alterar los hechos probados mediante una nueva valoración testifical
Sucesión de empresa y jornada de verano: procedimiento ordinario frente a modificación sustancial
Despido disciplinario: extracción masiva de información confidencial y falta de contradicción
Septiembre 2026 Laboral, compensación y beneficios
Movilidad funcional en supermercados: límites a la limpieza de aseos y zonas comunes
Revisión de sentencia firme: condena penal posterior por acoso laboral como documento no recobrado
Revisión de sentencia firme: documentos no decisivos y falta de agotamiento de recursos
Registro retributivo: acceso a valores medios y no a salarios individualizados
Interinidad superior a tres años: pandemia sin efecto justificativo y abuso temporal
Estabilización y cambio de centro: conversión modificativa sin indemnización por cese
Retribución variable: nulidad de actuaciones y falta de gravamen para la empresa recurrente
Falsa cooperativa cárnica: relación laboral directa con la empresa cliente
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]