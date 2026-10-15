Newsletter Laboral, Compensación Y Beneficios – Septiembre 2026 (Video)

En esta Newsletter se abordan temas recientes en novedades legislativas y jurisprudenciales y también se analizan otras sentencias de interés

Alejandro Campos-Fabre, abogado del área de Laboral, compensación y beneficios de Pérez-Llorca, destaca en este vídeo los principales temas tratados en la newsletter de septiembre de 2026.

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Esta Newsletter trata sobre:

Novedades Legislativas

Mutualidades alternativas. “Pasarela RETA”

Incendios forestales. Prestaciones por desempleo

Accesibilidad cognitiva. Condiciones básicas

Condiciones laborales transparentes y previsibles

Fondos de pensiones. Clasificación en función de su política de inversión

Novedades Jurisprudenciales

La retractación de la dimisión y el riesgo de la ‘doble vía’ en la extinción del contrato de trabajo

Cesión ilegal de trabajadores: la clave radica en que la organización de la empresa cedente sea realmente efectiva

El permiso convencional por desplazamiento tras la ampliación legal del permiso para cuidado de familiares: inexistencia de acumulación automática

Teletrabajo, modificación sustancial y ley 10/2021: por qué el artículo 41 et deja de ser la norma aplicable a la presencialidad pactada

Otras Sentencias de interés

Erte covid: los días de prestación no se consideran consumidos tras un despido posterior

Teletrabajo y discapacidad: es válida la nueva política adoptada tras expirar el acuerdo anterior

Evaluación profesional voluntaria: su implantación unilateral no vulnera la libertad sindical

Adaptación de jornada: la falta de negociación obliga a aceptar una propuesta razonable

Despido disciplinario: el tsj no puede alterar los hechos probados mediante una nueva valoración testifical

Sucesión de empresa y jornada de verano: procedimiento ordinario frente a modificación sustancial

Despido disciplinario: extracción masiva de información confidencial y falta de contradicción

Septiembre 2026 Laboral, compensación y beneficios

Movilidad funcional en supermercados: límites a la limpieza de aseos y zonas comunes

Revisión de sentencia firme: condena penal posterior por acoso laboral como documento no recobrado

Revisión de sentencia firme: documentos no decisivos y falta de agotamiento de recursos

Registro retributivo: acceso a valores medios y no a salarios individualizados

Interinidad superior a tres años: pandemia sin efecto justificativo y abuso temporal

Estabilización y cambio de centro: conversión modificativa sin indemnización por cese

Retribución variable: nulidad de actuaciones y falta de gravamen para la empresa recurrente

Falsa cooperativa cárnica: relación laboral directa con la empresa cliente

__Más actualidad

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