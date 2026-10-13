Arbeidsrett | Eksperter skal utrede kompensasjon for deltidsansattes merarbeid – ikke løp foran i løypa

Eksterne eksperter har fått i oppdrag å foreslå løsninger for deltidsansattes rett til overtidsgodtgjørelse i Norge, etter at en arbeidsgruppe ikke klarte å bli enige.

Som kjent kom ikke den partssammensatte arbeidsgruppen frem til noen omforent løsning i spørsmålet om deltidsansatte skal ha rett til overtidstillegg for merarbeid. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har nå engasjert to eksterne eksperter (samfunnsøkonom Steinar Holden og advokat Ingeborg Moen Borgerud) til å foreslå såkalte «helhetlige løsninger». Utredningen skal leveres innen 15. desember 2026. Rettstilstanden er fortsatt ikke avklart, og vi minner også om at det pågår rettslige prosesser i parallell knyttet til tematikken.

BAHR mener

BAHR mener at ekspertene i sitt arbeid bør legge avgjørende vekt på at dagens ordning med et felles innslagspunkt for overtidstillegg er et bærende element i heltidsnormen. En norm som er sentral for å sikre tilstrekkelig bemanning og for finansieringen av den norske velferdsmodellen. Departementet har avgrenset arbeidet til ekspertene mot en generell gjennomgåelse av arbeidstidsreglene. BAHR mener at en slik avgrensning gir liten mening, gitt de sentrale problemstillinger som deltidsproblematikken griper inn i på arbeidstid.

Som vi har fremholdt i våre tidligere nyhetsbrev, har EU-domstolens avgjørelser bare avklart deler av problemstillingene. Den nasjonale lovgiver har en vid skjønnsmessig frihet til å velge tiltak som fremmer heltidsnormen, og et tiltak kan ikke underkjennes bare fordi det eventuelt finnes alternative måter å oppnå det samme på. Ekspertutredningen bør etter vårt syn bygge videre på dette handlingsrommet, og utforske løsninger som oppfyller EØS-rettens krav uten å undergrave insentivene til heltidsarbeid.

Vi legger til grunn at ekspertene foretar en grundig vurdering av de økonomiske konsekvensene. Fafo har tidligere anslått at nye overtidsregler for deltidsansatte kan gi en kostnadsøkning på mellom 10 og 11 milliarder kroner årlig. I tillegg er det en reell risiko for at overtidsbetaling fra første time ut over avtalt deltidsstilling vil gi insentiver til å redusere stillingsbrøk, noe som vil undergrave heltidsnormen.

Det finnes på nåværende tidspunkt ingen rettslige holdepunkter for at staten har mistet handlingsrommet til å videreføre dagens regulering i arbeidsmiljøloven. At det nå settes i gang en ekspertutredning, bekrefter at spørsmålet fortsatt er åpent og under politisk vurdering, ikke at dagens ordning er rettsstridig.

Om noen virksomheter ønsker å ta ned sin risiko for krav fra deltidsansatte ved å tilpasse seg frem til den rettslige situasjonen er endelig avklart, er dette noe BAHR kan bidra med råd om.

Ekspertutredningen

Den partssammensatte arbeidsgruppen (med deltakelse fra LO, Unio, Akademikerne, YS, NHO, KS, Virke og Spekter) la frem sin rapport 15. september 2026, men partene kom ikke frem til noen omforent løsning. Statsråd Stenseng har derfor bedt samfunnsøkonom Steinar Holden og advokat Ingeborg Moen Borgerud om å foreslå konkrete løsninger.

Ekspertene skal foreslå helhetlige løsninger som forhindrer forskjellsbehandling av deltidsansatte når det gjelder kompensasjon for merarbeid, og som samtidig sikrer at det i størst mulig grad lønner seg å jobbe heltid. De skal særlig vurdere:

Tiltak for å motvirke at flere velger deltidsarbeid, eller at arbeidsgivere øker bruken av tilkallingsvikarer fremfor faste ansatte.

Om andre bestemmelser bør endres, blant annet reglene om deltidsansattes fortrinnsrett til ekstravakter og retten til redusert arbeidstid.

Økonomiske og andre samfunnsmessige konsekvenser, herunder for arbeidsmarkedet, arbeidsgivere, arbeidstakere, likestilling og kommunal sektor.

Forslagene skal vurderes opp mot EØS-retten og menneskerettighetene.

Ekspertene trenger ikke levere lovtekst, men må skissere hva mulige regler kan gå ut på. Utredningen skal leveres innen 15. desember 2026.

Ekspertutredningen vil gi faglige innspill til for departementets videre arbeid. Inntil en eventuell lovendring er vedtatt av Stortinget, gjelder dagens regler. BAHR følger utviklingen tett og vil orientere om eventuelle endringer.

BAHRs tidligere nyhetsbrev om deltid og overtid finner du her.

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