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29 September 2026

Principales implicaciones del Real Decreto 723/2026: nuevo régimen de información sobre las condiciones del contrato de trabajo

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El Real Decreto 723/2026 transpone la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, ampliando significativamente las obligaciones informativas de los empleadores hacia los trabajadores.
Spain Employment and HR
Yolanda Valdeolivas

Con fecha de hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La presente nota tiene como objetivo resumir las principales novedades de la norma, entre las que destacan la ampliación del contenido informativo que el empleador debe facilitar a las personas trabajadoras, la regulación de los sistemas algorítmicos de toma de decisiones en el ámbito laboral y las nuevas disposiciones en materia de período de prueba, pluriempleo, previsibilidad del trabajo y formación obligatoria.

El BOE del 15 de septiembre de 2026 publica el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre por el que se transpone la Directiva 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, que reclamaba su recepción estatal antes del 1 de agosto de 2022. Sustituye íntegramente al RD 1659/1998, ampliando de forma sustancial el catálogo de información que la empresa debe facilitar por escrito a las personas trabajadoras sobre los elementos esenciales del contrato y las condiciones de ejecución de la prestación laboral. Con la habilitación reglamentaria del artículo 8.5 ET, el RD amplía el ámbito de aplicación a todas las empresas y trabajadores del artículo 1 ET, con extensión expresa a pesca, gente de mar y personal empleado público, obligando a una información escrita más detallada, reduciendo los plazos de entrega de la información inicial y de sus modificaciones y, en fin, incorporando contenidos informativos inéditos sistemas algorítmicos de toma de decisiones, planes de igualdad, medidas LGTBI o el sistema de colaboración con la Seguridad Social.

Puede leer el contenido completo de la Nota Jurídica aquí.

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