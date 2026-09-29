Principales implicaciones del Real Decreto 723/2026: nuevo régimen de información sobre las condiciones del contrato de trabajo

Con fecha de hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La presente nota tiene como objetivo resumir las principales novedades de la norma, entre las que destacan la ampliación del contenido informativo que el empleador debe facilitar a las personas trabajadoras, la regulación de los sistemas algorítmicos de toma de decisiones en el ámbito laboral y las nuevas disposiciones en materia de período de prueba, pluriempleo, previsibilidad del trabajo y formación obligatoria.

El BOE del 15 de septiembre de 2026 publica el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre por el que se transpone la Directiva 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, que reclamaba su recepción estatal antes del 1 de agosto de 2022. Sustituye íntegramente al RD 1659/1998, ampliando de forma sustancial el catálogo de información que la empresa debe facilitar por escrito a las personas trabajadoras sobre los elementos esenciales del contrato y las condiciones de ejecución de la prestación laboral. Con la habilitación reglamentaria del artículo 8.5 ET, el RD amplía el ámbito de aplicación a todas las empresas y trabajadores del artículo 1 ET, con extensión expresa a pesca, gente de mar y personal empleado público, obligando a una información escrita más detallada, reduciendo los plazos de entrega de la información inicial y de sus modificaciones y, en fin, incorporando contenidos informativos inéditos sistemas algorítmicos de toma de decisiones, planes de igualdad, medidas LGTBI o el sistema de colaboración con la Seguridad Social.

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