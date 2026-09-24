Права на служебные произведения и служебные изобретения в Беларуси

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

Автором служебного произведения (изобретения) является работник, создавший IP-объект при исполнении своих трудовых обязанностей или выполнении служебного задания нанимателя.

За работником сохраняются личные неимущественные права, включая право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, право на его обнародование и право на отзыв. С июля 2027 года при уступке нанимателем исключительного права на служебное изобретение работник получает преимущественное перед третьими лицами право на приобретение этого права.

Исключительное право на служебный IP-объект, а также право на получение патента, как правило, принадлежат нанимателю, если иное не установлено договором между нанимателем и работниками. Наниматель вправе использовать такой объект любыми не запрещенными способами, а также разрешать или запрещать его использование третьим лицам.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Произведение (изобретение) считается служебным при наличии одного из следующих условий:

1. создано работником при исполнении обязанностей, закрепленных в трудовом договоре;

2. создано работником при исполнении конкретного задания нанимателя;

3. создано с использованием опыта или средств нанимателя (применимо только для служебных изобретений).

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

Исключительное право и иные права, предусмотренные законодательством, возникают у нанимателя автоматически. Он вправе принять решение об обнародовании IP-объекта, использовать произведение под своим именем или без указания имени автора, а также вносить в него изменения, сокращения и дополнения в случаях, установленных законом.

Наниматель и работник вправе заключить договор, определяющий размер, порядок и условия выплаты авторского вознаграждения за создание и использование служебного произведения (изобретения). Прекращение трудовых отношений между работником и нанимателем не прекращает права автора на получение авторского вознаграждения, а также не затрагивает принадлежащие автору личные неимущественные права.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

В отношении служебных объектов промышленной собственности законодательство предусматривает обязательную выплату вознаграждения за их создание. Такое вознаграждение выплачивается в следующих случаях у нанимателя:

1. получил патент (свидетельство);

2. передал право на получение патента другому лицу;

3. принял решение охранять служебный IP-объект в режиме ноу-хау. тайне.

Законодательством установлен минимальный размер вознаграждения. За создание служебного изобретения он составляет 12,5 базовой величины (примерно 170,00 евро). Если наниматель по зависящим от него причинам не получит патент на изобретение, работник вправе потребовать выплаты компенсации. В связи с этим наниматель обязан заключить с работником договор, на основании которого будет выплачиваться вознаграждение (компенсация).

Вознаграждение за использование служебного изобретения выплачивается при его коммерческом использовании, в том числе при производстве и реализации продукции с использованием изобретения, внедрении изобретения в собственное производство, уступке исключительного права, предоставлении права использования по лицензионному договору или передаче ноу-хау.

По общему правилу вознаграждение за создание служебного произведения не выплачивается, если иное не предусмотрено договором между нанимателем и работником. С июля 2027 года государственные научные организации обязаны выплачивать авторам служебного произведения вознаграждение в размере 40% суммы, полученной по договорам, за вычетом обязательных платежей в бюджет.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Для организации работы по созданию и использованию служебных IP-объектов рекомендуется разработать отдельное положение о служебных IP-объектах. В нем следует определить (1) порядок подготовки служебных заданий, (2) оформления результатов работы, (3) уведомления нанимателя о создании служебных IP-объектов, (4) закрепления прав компании на такие объекты, (5) их учета, использования и выплаты авторского вознаграждения. Одновременно рекомендуется подготовить типовые формы документов, включая шаблоны служебного задания, уведомления и отчета о создании IP-объекта, журнала учета служебных IP-объектов, а также примерные условия трудового договора и должностных инструкций.

Если в компании создаются служебные ноу-хау, необходимо обеспечить режим коммерческой тайны. Для этого рекомендуется утвердить положение о коммерческой тайне, определить перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, установить круг работников, имеющих доступ к такой информации, и назначить лиц, ответственных за обеспечение режима конфиденциальности. Обязанность по соблюдению конфиденциальности целесообразно закрепить в трудовых договорах, обязательствах о неразглашении коммерческой тайны и соглашениях о конфиденциальности.

При подготовке трудового договора рекомендуется предусмотреть обязанность работника по созданию служебных IP-объектов, если это соответствует его трудовой функции, определить распределение прав на служебные IP-объекты, закрепить обязанность работника уведомлять нанимателя об их создании, предусмотреть обязанность работника оказывать содействие в оформлении правовой охраны, а также определить условия и порядок выплаты вознаграждения.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

Права на служебные произведения (изобретения) распределяются между работником и нанимателем. Если служебный IP-объект планируется использовать третьими лицами, включая материнскую или дочернюю компанию либо другую компанию группы, такое использование должно оформляться лицензионным договором, договором о передаче ноу-хау, договором франчайзинга и др.

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

Отсутствие положений о служебных IP-объектах в трудовом договоре не создает правовых рисков ни для работника, ни для нанимателя. В этом случае применяются нормы законодательства: работник признается автором, наниматель – правообладателем. В связи с этим авторское вознаграждение за служебное произведение не выплачивается, за служебное изобретение предусмотрено вознаграждение в минимальном размере.

Для признания IP-объекта служебным, в частности, необходимо, чтобы из трудового договора, должностной инструкции или иных документов следовало, что он создан в рамках трудовых обязанностей работника.

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

Работник может претендовать на исключительное право на IP-объекты, созданные вне рабочего времени или при дистанционной работе, если такой результат не является служебным. Сам по себе факт создания вне офиса, вне графика или с использованием личного времени не определяет правовой режим IP-объекта. Решающее значение имеют обстоятельства его создания и связь с трудовой функцией.

Для квалификации IP-объекта как служебного обычно оценивают следующее:

1. Служебное произведение: создание в рамках трудовых обязанностей или по заданию нанимателя;

2. Служебное изобретение: дополнительно относится к сфере деятельности нанимателя и создан с использованием опыта и (или) средств нанимателя. Это могут быть, в частности, коммерческая тайна, материалы, оборудование и иные ресурсы нанимателя.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

Защита прав нанимателя на служебные произведения (изобретения) осуществляется в два этапа:

в период трудовых отношений с работником,

после прекращения трудовых отношений.

В период трудовой деятельности работника ключевая задача нанимателя – заранее документально закрепить факт создания служебных IP-объектов и права нанимателя на них.

После прекращения трудовых отношений наниматель должен отслеживать возможные случаи нарушения работником исключительного права нанимателя на служебные IP-объекты.

При обнаружении нарушения работником исключительного права нанимателя он вправе использовать один из следующих способов защиты:

1. направление претензии работнику о прекращении незаконного использования служебного IP-объекта и возмещении убытков либо взыскании компенсации;

2. направление заявления о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 10.15 КоАП;

3. направление заявления о нарушении антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции;

4. направление искового заявления.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

Использование ИИ-систем способно повлиять на признание результата, созданного работником, произведением как таковым, поскольку возникает вопрос о наличии творческого характера деятельности, необходимого для правовой охраны. Окончательно решить этот вопрос может только Верховный Суд Республики Беларусь при рассмотрении искового заявления.

Если суд установит, что результат создан ИИ-системой без достаточного участия человека, ни работник, ни наниматель не смогут монетизировать такой результат в качестве объекта авторского права в силу отсутствия исключительного права. В этом случае у нанимателя остается альтернативный путь: оформить результат в качестве ноу-хау при условии соблюдения требований, установленных законодательством для такой охраны.

Во внесудебном порядке использование ИИ-систем само по себе не влияет на возможность монетизации результата работника как IP-объекта. По закону любое произведение по умолчанию считается результатом творческой деятельности, пока не доказано иное. Опровергнуть данное правило можно только в судебном порядке.

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