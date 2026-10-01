Права На Служебные Произведения И Служебные Изобретения В Узбекистане

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 20 июля 2006 года №42, если произведение создано работником в рамках исполнения...

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» от 20 июля 2006 года №42, если произведение создано работником в рамках исполнения своих трудовых обязанностей или по служебному заданию работодателя (служебное произведение), личные неимущественные права (в частности, право авторства и право на имя) сохраняются за автором.

При этом исключительные права на использование такого служебного произведения по Закону принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено договором, заключенным между работодателем и автором.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Законодательство не содержит исчерпывающего перечня критериев. Согласно ст. 34 Закона «Об авторском праве и смежных правах», ст. 1062 и 1087 ГК и ст. 10 Закона об изобретениях, произведение или изобретение является служебным, если оно создано работником при выполнении трудовых обязанностей либо конкретного задания работодателя. Само по себе использование рабочего времени или ресурсов работодателя недостаточно. При этом право на патент принадлежит работодателю, только если это предусмотрено договором.

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

Согласно ст. 34 Закона «Об авторском праве и смежных правах» и ст. 1062 ГК, исключительные права на служебное произведение принадлежат работодателю автоматически, если договором не предусмотрено иное. Личные неимущественные права сохраняются за автором и не передаются.

Для служебного изобретения действует иной порядок: право на получение патента принадлежит работодателю только при наличии соответствующего условия в договоре (ст. 1087 ГК, ст. 10 Закона об изобретениях). Следовательно, такое право требует письменного договорного оформления.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

В соответствии со статьей 34 указанного Закона, размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и работодателем. По истечении десяти лет с момента обнародования произведения, а при согласии работодателя и ранее, автор приобретает в полном объеме право на использование произведения и получение авторского вознаграждения, независимо от договора, заключенного с работодателем. Закон не содержит требования о выплате дополнительного авторского вознаграждения сверх заработной платы, если такая обязанность не предусмотрена трудовым договором, локальными актами работодателя либо отдельным соглашением сторон. Следовательно, по общему правилу создание служебного произведения считается выполнением работником своих трудовых обязанностей и оплачивается в рамках установленной заработной платы.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Законодательство не устанавливает закрытого перечня документов. Для подтверждения прав работодателя рекомендуется оформить:

трудовой договор и должностную инструкцию;

служебное или техническое задание;

письменное уведомление о созданном результате;

акт приема-передачи результата;

при необходимости — отдельное IP-соглашение.

В трудовом договоре следует определить обязанность работника создавать соответствующие объекты ИС, закрепить исключительные права работодателя на служебные произведения, право работодателя на получение патента на служебные изобретения, а также порядок уведомления, выплаты вознаграждения, регистрации прав и соблюдения конфиденциальности.

Правовые основания: ст. 34 Закона «Об авторском праве и смежных правах», ст. 1062 и 1087 ГК, ст. 10 Закона об изобретениях.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

При трансграничной занятости применимое право определяется с учетом коллизионных норм, выбранного сторонами права и императивных норм соответствующей страны. Поэтому выбор иностранного права в договоре не исключает применение обязательных норм страны выполнения работы.

Права первоначально возникают у юридического работодателя и не переходят автоматически к головной или иной компании группы. В Узбекистане исключительные права на служебные произведения принадлежат работодателю, а право на патент на служебное изобретение — только при наличии соответствующего договорного условия.

Для централизации прав внутри группы необходимы внутригрупповые договоры об уступке или лицензировании с соблюдением местных требований к форме и регистрации.

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

Отсутствие договорного регулирования значительно осложняет подтверждение прав работодателя и может привести к возникновению споров. Основными рисками отсутствия в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях являются:



1. Риск возникновения споров о принадлежности исключительных прав.

При отсутствии соответствующих условий работодателю сложнее доказать, что результат интеллектуальной деятельности был создан в рамках исполнения трудовых обязанностей и относится к служебным объектам.

2. Риск оспаривания служебного характера объекта.

Работник может заявить, что произведение или изобретение было создано вне исполнения трудовых обязанностей, вследствие чего исключительные права принадлежат ему.

3. Риск споров о выплате вознаграждения.

В отношении служебных изобретений отсутствие договорного регулирования порядка и размера вознаграждения может повлечь требования со стороны автора и судебные споры.

4. Риск недостаточной защиты интересов работодателя.

При отсутствии положений о конфиденциальности, передаче прав и использовании результатов интеллектуальной деятельности после прекращения трудовых отношений работодателю сложнее защитить свои права.

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

Работник может претендовать на права, однако объем и принадлежность этих прав зависят от того, связано ли создание объекта с его трудовыми обязанностями. Сам факт использования ресурсов компании или дистанционной работы усложняет дело, но ключевым фактором является суть задания работодателя.

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» №42 от 20 июля 2006 года , если произведение создано работником в рамках исполнения своих трудовых обязанностей или по служебному заданию работодателя (служебное произведение), личные неимущественные права (в частности, право авторства и право на имя) сохраняются за автором. Вопрос о том, кому принадлежат исключительные права и может ли работодатель претендовать на патент (при наличии договоренности), решается исходя из того, был ли результат создан в рамках должностных обязанностей сотрудника или по отдельному заданию работодателя.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

Увольнение работника само по себе не прекращает ранее возникшие права работодателя. Для их защиты необходимо сохранять трудовой договор с IP-положениями, должностную инструкцию, технические задания, уведомления о созданных объектах и акты их приема-передачи, а при увольнении — зафиксировать передачу материалов, доступов и обязательства по конфиденциальности.

Исключительные права на служебные произведения принадлежат работодателю по ст. 34 Закона об авторском праве и ст. 1062 ГК, с учетом установленного ими десятилетнего правила. Право работодателя на патент должно быть предусмотрено договором; после письменного уведомления работника работодателю необходимо в течение четырех месяцев подать заявку, передать право на нее или сохранить объект в тайне.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

Использование систем искусственного интеллекта (AI) само по себе не изменяет правовой режим служебных произведений и служебных изобретений, установленный законодательством Республики Узбекистан. Определяющее значение имеет не способ создания объекта, а то, был ли он создан работником при исполнении трудовых обязанностей или по заданию работодателя.

Работодателю рекомендуется урегулировать в локальных актах и трудовых договорах порядок использования AI, определить, кому принадлежат права на результаты, созданные с его использованием, а также предусмотреть требования по соблюдению конфиденциальности и защите коммерческой тайны при работе с такими системами.

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