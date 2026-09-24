Права на служебные произведения и служебные изобретения в Монголии

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

В соответствии с действующим законодательством Монголии работник сохраняет статус автора служебного произведения и принадлежащие ему личные неимущественные права на такое произведение, в то время как работодателю, если иное не предусмотрено соглашением сторон, как правило, принадлежат исключительные права на использование произведения, созданного работником при исполнении своих трудовых обязанностей.

В отношении изобретения или полезной модели, созданных по месту работы, работодатель вправе приобрести патентные права при соблюдении установленных законодательством требований, касающихся уведомления, подачи заявки и выплаты вознаграждения.

Таким образом, авторство или статус изобретателя сохраняются за соответствующим физическим лицом, тогда как основные имущественные (коммерческие) права могут принадлежать работодателю.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Произведение, охраняемое авторским правом, признается служебным, если его создание и содержание соответствуют должностным обязанностям работника либо условиям соглашения, заключенного с работодателем.

Изобретение или полезная модель признаются созданными в связи с трудовыми отношениями, если они созданы при исполнении предусмотренных договором трудовых обязанностей либо задания работодателя, а также с использованием технологий, оборудования, материалов, информации, опыта или иных ресурсов работодателя.

Таким образом, квалификация произведения, изобретения или полезной модели зависит от их юридической и фактической связи с трудовыми отношениями, а не исключительно от времени или места их создания.

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

В отношении служебного произведения работодателю автоматически принадлежат исключительные права на его использование.

В отношении служебного изобретения работодателю в силу закона принадлежит право на получение патента. Если обязанность по созданию изобретений и соответствующее вознаграждение не предусмотрены трудовым договором, работодатель обязан заключить с изобретателем отдельное соглашение и выплатить ему соответствующее вознаграждение для получения патента.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

Как правило, выплата дополнительного вознаграждения за произведение, созданное работником в рамках его основных трудовых обязанностей, не требуется, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Однако если работодатель использует произведение, созданное в рамках более широких трудовых обязанностей работника, но вне пределов его основных трудовых функций, работник имеет право на долю дохода, полученного от использования такого произведения, если иное не согласовано сторонами.

В отношении служебного изобретения работодатель обязан заключить с изобретателем соглашение о выплате вознаграждения и произвести соответствующую выплату, если обязанность по созданию изобретений и размер соответствующего вознаграждения не урегулированы трудовым договором.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Трудовой договор и должностная инструкция должны четко определять виды произведений и изобретений, создание которых ожидается от работника, а также устанавливать, кому будут принадлежать соответствующие права на использование произведений или патентные права.

Работодателю также рекомендуется утвердить внутреннюю политику в сфере интеллектуальной собственности, предусматривающую обязанность работников незамедлительно в письменной форме уведомлять о создании произведений и изобретений, потенциально подлежащих правовой охране, а также устанавливающую порядок определения принадлежности прав, фиксации доказательств создания результатов интеллектуальной деятельности и обеспечения режима конфиденциальности.

При необходимости должны заключаться отдельные соглашения о служебных изобретениях и выплате вознаграждения, а последующее отчуждение либо предоставление лицензии на авторские права или патентные права должно оформляться в форме, предусмотренной законодательством.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

В рамках группы компаний соответствующие права первоначально возникают у работодателя, являющегося стороной трудовых отношений, в соответствии с применимыми нормами трудового законодательства и законодательства об интеллектуальной собственности и не переходят автоматически к материнской компании или иной аффилированной организации.

Поэтому передача прав или предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности внутри группы компаний должна оформляться посредством письменных договоров об отчуждении прав, лицензионных соглашений либо иных внутригрупповых соглашений, при этом передача патентных прав или предоставление лицензий подлежат учету или регистрации в случаях, предусмотренных законодательством.

В трансграничных отношениях сторонам также следует учитывать право, регулирующее трудовые отношения, законодательство государства, в котором испрашивается или предоставляется правовая охрана соответствующего объекта интеллектуальной собственности, а также применимые международные договоры, прежде чем исходить из того, что одно договорное условие будет иметь юридическую силу во всех юрисдикциях.

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

Основной риск заключается в неопределенности относительно того, относится ли соответствующий результат интеллектуальной деятельности к трудовым обязанностям работника и приобрел ли работодатель надлежащим образом соответствующие права.

В отношении объектов авторского права работник может сохранить исключительные права на использование произведения, если его создание или содержание не охватываются должностной инструкцией либо соглашением сторон.

В отношении изобретений отсутствие надлежащих положений об уведомлении работодателя и выплате вознаграждения может привести к пропуску работодателем срока подачи заявки либо к возникновению требований о выплате вознаграждения или заключении соответствующего соглашения.

Это может затруднить патентование, привлечение инвестиций, лицензирование и использование результатов интеллектуальной деятельности внутри группы компаний, а также повлечь возникновение споров о принадлежности прав или претензий, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности.

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

В отношении объектов авторского права решающее значение имеет то, соответствуют ли создание и содержание произведения должностным обязанностям работника или условиям соглашения с работодателем; создание произведения вне рабочего времени или при дистанционной работе само по себе не определяет принадлежность прав.

Если произведение выходит за пределы указанного объема трудовых обязанностей или соглашения, работник может сохранить исключительные права на него, даже если при его создании использовались ресурсы работодателя, хотя такое использование может повлечь отдельные вопросы, связанные с исполнением договора или соблюдением режима конфиденциальности.

Вместе с тем в отношении патентных прав использование технологий, оборудования, материалов, информации, опыта или иных ресурсов работодателя само по себе является самостоятельным основанием для признания изобретения или полезной модели созданными в связи с трудовыми отношениями независимо от того, где и когда они были созданы.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

Прекращение трудовых отношений само по себе не влечет прекращения или возврата прав, которые были надлежащим образом приобретены работодателем в период действия трудовых отношений.

До увольнения работника работодателю рекомендуется получить все непредставленные уведомления о созданных изобретениях, заключить необходимые соглашения об отчуждении прав и выплате вознаграждения, обеспечить сохранность документов, подтверждающих создание результатов интеллектуальной деятельности, а также организовать возврат конфиденциальной информации и имущества работодателя.

Документы, оформляемые при прекращении трудовых отношений, должны подтверждать сохранение обязательств работника по соблюдению конфиденциальности и сотрудничеству после увольнения, не предусматривая при этом передачу личного статуса автора или изобретателя.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

Законодательство Монголии в настоящее время не устанавливает специального правового режима принадлежности прав на произведения или изобретения, созданные с использованием систем искусственного интеллекта.

Правовая охрана объектов авторского права основана на том, что произведение является результатом творческой деятельности физического лица — автора. В связи с этим возможность предоставления правовой охраны результатам, полностью созданным искусственным интеллектом, остается неопределенной, тогда как произведение, созданное в результате достаточно творческого отбора, компоновки или переработки человеком, может подлежать охране.

Аналогичным образом Патентный закон Монголии определяет изобретателя как физическое лицо, вследствие чего искусственный интеллект не может рассматриваться в качестве изобретателя; работник должен внести соответствующий человеческий творческий (изобретательский) вклад в создание изобретения.

В связи с этим работодателям рекомендуется документально фиксировать вклад работников в создание результатов интеллектуальной деятельности, а также урегулировать в трудовых договорах и внутренних политиках вопросы использования разрешенных инструментов искусственного интеллекта, обеспечения конфиденциальности, соблюдения условий использования решений третьих лиц, раскрытия информации и принадлежности прав.

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