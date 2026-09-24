Права на служебные произведения и служебные изобретения в Кыргызстане

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

Согласно Кыргызскому законодательству, личные неимущественные права на служебные произведения и служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы принадлежат автору.

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат работодателю по заданию которого создано произведение, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Работодатель может передать это право третьему лицу.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Произведение или изобретение признается как служебное, если оно было создано работником:

во время трудовых (служебных) отношений в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

в результате выполнения своих трудовых (служебных) обязанностей, либо

при выполнении им конкретного задания нанимателя, зафиксированного в соответствующей документации, с которой работник был ознакомлен до создания служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

Если иное прямо не предусмотрено в трудовом договоре, работодателю по умолчанию принадлежат следующие права на служебные объекты:

Для служебных произведений:

1. Исключительные права на использование;

2. Указание своего наименования.

Для служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов:

1. Право на подачу заявки и получение охранного документа на служебные изобретения (право на патентование);

2. Право на патентование в иностранных государствах.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

Да. Автор, не имеющий права на получение патента на изобретения, используемые в служебных целях, имеет законное право на вознаграждение от работодателя, выплачиваемое в размере и на условиях, определяемых соглашением (договором) между ними. Аналогично, для служебных произведений, размер вознаграждения автора за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются соглашением между автором и работодателем.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Для установления и защиты прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения необходимо обеспечить наличие следующих документов и условий:

(i) Четко составленного трудового договора и должностной инструкции, определяющих трудовые обязанности работника таким образом, чтобы создаваемые им результаты интеллектуальной деятельности относились к категории служебных;

ii) Прямых положений об интеллектуальной собственности, предусматривающих передачу работодателю имущественных (исключительных) прав на результаты интеллектуальной деятельности; и право работодателя на получение патентов на служебные изобретения;

(iii) Соглашение о вознаграждении автору, устанавливающее размер, порядок и сроки выплаты;

(iv) Письменное решение нанимателя в отношении служебного изобретения (о подаче заявки; о переуступке права на подачу заявки и получение охранного документа; о сохранении содержания объекта в тайне).

Кроме того, рекомендуется документально оформлять служебное задание, процедуру уведомления работодателя о создании служебных изобретений (раскрытия информации об изобретении), и обязательства работников по соблюдению конфиденциальности и неразглашению информации.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

Законодательство Кыргызской Республики не содержит специального режима для международных групп компаний; распределение прав по-прежнему осуществляется в соответствии с общими нормами о служебной интеллектуальной собственности. В данном случае во внимание принимается наличие трудового договора. Если трудовой договор заключен с кыргызским юридическим лицом, то данное юридическое лицо признается работодателем и права распределяются как мы указывали выше согласно законодательству Кыргызской Республики. Исключительные права не передаются автоматически материнской компании. Работодатель может передать права на основании гражданско-правовой сделки.

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

При отсутствии в трудовом договоре положений о служебных изобретениях право на получение патента на служебное изобретение принадлежит работодателю по умолчанию, если иное не предусмотрено договором между ним и работником.

Риски потерять право на получение патента нанимателем могут возникнуть при несоблюдении 4 месячного срока на принятие решения, после того как работник письменно уведомляет нанимателя о создании изобретения. В таком случае, право на получение патента переходит к автору (работнику). Также, несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность и обязанность возместить ущерб.

Для служебных произведений, исключительные права также принадлежат работодателю по умолчанию (в пределах целей задания), если договором не предусмотрено иное. Однако, работодатель должен учитывать, что по истечении 10 лет с момента представления произведения автором право на его использование и получение вознаграждения в полном объеме переходит к автору (бывшему работнику), независимо от условий договора.

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

Право на изобретения созданные с использованием информации, опыта, материальных, технических и иных средств нанимателя, но не в связи с выполнением работником трудовых (служебных) обязанностей или конкретного задания нанимателя, принадлежит работнику, если трудовым договором между ним и нанимателем не предусмотрено иное. В этом случае наниматель имеет право на использование служебного изобретения в собственном производстве с выплатой владельцу охранного документа компенсации, определяемой на договорной основе.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

Наиболее надежно защита обеспечивается до увольнения работника посредством письменного распределения имущественных / исключительных прав, подтверждения права работодателя на получение патентов, а также документального оформления раскрытия информации об изобретениях и уступки прав в период трудовых отношений.

Поскольку личные неимущественные права автора являются неотчуждаемыми, а право на вознаграждение сохраняется, работодателю следует обеспечить согласование условий выплаты вознаграждения и закрепление или уступку прав таким образом, чтобы прекращение трудовых отношений на них не влияло. Дополнительно защищают позицию работодателя обязательства о конфиденциальности после прекращения трудовых отношений, своевременная подача заявок на патенты (право на подачу заявки может перейти к автору или быть утрачено, если работодатель не совершит необходимые действия в установленные законом сроки), а также четкое документирование авторства и уступки прав.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

В настоящее время законодательство Кыргызской Республики не содержит специальных положений, регулирующих произведения или изобретения, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ) работниками, в связи с чем данная сфера остается неурегулированной. Согласно действующим нормам, авторство и статус изобретателя основываются на творческом труде физического лица, что означает, что результат, созданный автономно системой искусственного интеллекта, не соответствует установленному законом понятию охраняемого «произведения» или «изобретения», имеющего автора — человека.

В тех случаях, когда работник использует искусственный интеллект как инструмент, внося при этом собственный творческий или изобретательский вклад, должен применяться общий режим служебной интеллектуальной собственности, и права распределяются в пользу работодателя в силу норм по умолчанию либо на основании договора. С учетом правовой неопределенности работодателям следует прямо урегулировать вопросы использования искусственного интеллекта, принадлежности прав и раскрытия информации в локальных актах и трудовых договорах до внесения соответствующих законодательных изменений.

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